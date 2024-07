Reinhard Leberfing to nazývá výsledkem špatného svědomí. “V roce 2019 jsem změnil během Oktoberfestu adresu a do nové práce jsem šel kolem kostela, před kterým leželi na louce nějací lidé. Myslel jsem si, že to jsou opilí návštěvníci pivních slavností, ale šlo o osoby bez stálých adres. Chtěl jsem jim večer přinést něco k snědku, ale neudělal jsem to a svědomí jsem tišil úslovím, že to udělám příští rok. Takhle odkládá sliby mnoho lidí. Zavolal jsem Andimu, a tak vznikla naše Schützenhilfe… Pilně sbíráme dary a máme radost, že dostáváme stále víc podpory z různých míst. Toto kmotrovství nám umožňuje pomáhat rychle a nebyrokraticky. Protože všechno děláme dobrovolně, nemáme žádné správní náklady a dary jdou přes nás všechny potřebným…”.