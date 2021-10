Její stav se v zemi za posledních dvacet let zmenšil na polovinu, na asi 17 500 hnízdících párů. Odpovědni za to jsou lidé, kteří jí zmenšují životní prostor ničením hnízd pod římsami fasád nebo bráněním v jejich stavění umisťováním ostrých bodlin či speciálními nátěry, píše BirdLife. Monokultura intenzivního zemědělství s nasazením pesticidů jim také ubírá zdroj potravy. S postupujícím zastavováním krajiny mizí také kaluže jako zdroje hlíny ke stavbě hnízd.

Soudí stoletého dozorce

Okresní soud v Neuruppinu začal 7. října projednávat obžalobu 100letého bývalého dozorce koncentračního tábora Sachsenhausen z pomoci k vraždě 3518 vězňů v letech 1942-45, píše PNP. Proces přeložený do sportovní haly věznice v Brandenburgu je rozvržen na 22 jednacích dnů do ledna. Jednání střeží justiční stráž, je připraveno případné povolání policie. Účastníci musejí procházet bezpečnostní bránou, do sálu nesmějí vnášet mobily a počítače. Obviněný je stíhán na svobodě.

Pronásledovala sousedy

Zemský soud v Klagenfurtu uložil 53leté ženě čtyřměsíční podmínku za nebezpečné pronásledování, tzv. stalking, píší OÖN.

Podle obžaloby opakovaně urážela manželský pár ze sousedství například slovy nacisto nebo zločinče. Muži řekla, že ho odrovná, že ho a celé sídliště vyhodí do vzduchu. Nastříkala mu do očí sprej, je proto stíhána i za ublížení na zdraví. V noci u jeho dveří křičela a tloukla do nich holí, do ložnice svítila, rozestavila ventilátory směrem na jeho zahradu, apod.

Obžalovaná se v žádném bodě necítí vinnou. Ventilátory prý nasadila proti kouři z cigaret, je astmatička, a neběžely nepřetržitě. Vyhodit sídliště do povětří rozhodně nechtěla, její dům a okolí jí leží na srdci, na což jí soudce řekl: "Očividně se ale sídliště do vás nezamilovalo, celé sousedství vás nemá rádo…" Obviněná ujistila, že než se k nim oni manželé přistěhovali, nechávali se všichni napokoji. Teď ji naopak oni urážejí…

Když pronásledovaný manžel hovořil o spreji do očí a "pekelných" bolestech, soudce poznamenal, že se takové hodnocení neshoduje s medicínskou diagnózou. Noční útoky sousedky ale potvrdili čtyři svědkové.

Ty pak soudce měl za prokázané, ostatní žalované činy nikoliv. Obhajoba si vzala tři dny na rozmyšlenou.

Rozdali výstavní lehátka

Zemské zahradní výstavě v Ingolstadtu poskytla místní spořitelna Eichstätt skládací židle a sedačky. Po skončení expozice, kterou navštívilo na 380 000 lidí, sponzor věnoval použité, ale stále funkční zařízení sociální organizaci Lebenshilfe, informoval Donaukurier. Ta dar s díky přijala s tím, že si je případně opraví ve svých dílnách a dá je k dispozici klientům svého domova. Část výstavního mobiliáře převzala také dětská vesnička Marienstein.

Dar z výstavy potřebným.Zdroj: Deník/DK

Na snímku se z lehátek od předsedy představenstva spořitelny Jürgena Wittmanna (uprostřed) těší vpravo ředitel Lebenshilfe Peter Koch a vlevo vedoucí správy dětské vesničky Florian Fischer.

Přibývá elektroaut

V září přibylo v Německu rekordně aut na elektrický pohon, informuje PNP. Vozidla na baterie měla na trhu 17,1 %, paralelní hybridní automobily "do zásuvky" 12,7 %. Čistých dieselů bylo 15,9 %, benziňáků 35,9 %. Elektroauta dotují výrobci a spolkový rozpočet až 9000 eur.

Celkově bylo v září uvedeno do provozu 196 972 aut, o čtvrtinu méně než před rokem a nejméně od roku 1991.

Přibrzděné řidičáky

Autoškoly v Německu přibrzdila korona, a teď ještě nová úprava praktických zkoušek, píše DK. Byly prodlouženy ze 60 na 70 minut pro třídu A a ze 45 na 55 minut u B. Zkoušet může v Bavorsku jen TÜV, takže může "vyřídit" jen méně zájemců za den. Navíc chybějí zkoušející. Provozovatelé autoškol se obracejí na politiky a doufají, že ti něco vyřeší…