Vaz mu zlomila aféra LIVA. Jak exkluzívně „prozradily“ OÖN, Luger poskytl kulturnímu manažerovi Dietmaru Kerschbaumovi, který se v roce 2017 ucházel o lineckou pořadatelskou společnost LIVA, před jeho slyšením komisí „všeobecné informace“. Později vysvětloval, že tehdy byl mínění, že dotyčný je pro Linec z uměleckého hlediska velmi dobrou volbou, a tomu že věří i dnes. Získanými informacemi jeho muž „přetlačil“ konkurující kandidáty sedmi ze dvanácti hlasů.

Začátkem července byl Kerschbaum odvolán mj. s odůvodněním, že v této funkci uzavíral obchody „pro sebe“.

Pak byl „na řadě“ i Luger sám. V úterý přiznal, že Kerschbaumovi „všeobecné otázky“ pro slyšení kandidátů „přihrál“ dopředu a zpětně zalitoval svého chování: „Jako starosta jsem byl špatným příkladem. Nebylo okay, jak jsem se tehdy zachoval. Za to se chci upřímně omluvit a poprosit o odpuštění.“ Celé měsíce předtím to popíral a dokonce nechal vypátrat „pachatele“, který informace předával. Pravda vyšla najevo až zveřejněním chatů mezi Lugerem a Kerschbaumem, které se dostaly do dispozice OÖN. Starosta tvrdil, že Kerschbauma před podáním žádosti neznal, ale v nahrávkách se oslovují křestními jmény.

V závěrečném statementu se omlouval „lidem, jejichž důvěru nemohl naplnit a které osobně zklamal. Zlobím se sám na sebe, že jsem nároky, které jsem měl k sobě samotnému, nesplnil, když jsem udělal tuto chybu.“

Ujistil, že funkci starosty vykonával „tělem i duší“. Proto pociťuje velkou vděčnost za to, že směl v Linci pracovat v politických funkcích. „K zajištění organizačního přechodu“ odstoupí z posledního úřadu až 2. září.

Pro případné otázky novinářů při této konferenci nebyl k dispozici.

Puštíky vypustili na svobodu

23 puštíků bělavých letos vypustili v těchto dnech na svobodu v Horní Falci a v Horním Francku. Tento druh sov v Německu vymřel, od roku 2017 se znovu usídlil v lesích severovýchodního Bavorska. V rámci projektu už jich bylo vypuštěno na svobodu sto.

close info Zdroj: DK zoom_in Nezabloudí puštíci na svobodě?

Letošní novinkou je vybavení několika exemplářů vysílačkami. Devět sov vylétlo s malými GPS-GSM aparáty o váze jen 26 gramů, které jim připevnil veterinář páskou tak, aby jim při letu a dalších pohybech nebránily. Po asi roce se úvazky uvolní a vysílačky odpadnou. Do té doby budou fakta o jejich vandrování zaznamenána.

Na vypuštění sovy čekaly ve voliérách, aby si zvykly na prostředí lesa. Na konci této „karantény“ už byly netrpělivé, chtěly ven, říká v DK Johannes Bradtka.

Úmrtnost vypuštěných puštíků je 40-50 %. Nejčastější příčinou úhynu jsou kolize s motorovými vozidly. Lesní spolky jim letos připravily asi 220 hnízdicích inkubátorů, také podél české hranice.

Puštík bělavý je největší a zároveň jedním z nejvzácnějších druhů puštíků ve střední Evropě. Je velký asi 60 centimetrů, má rozpětí křídel 125 centimetrů a může se dožít i 20 let. Poslední exemplář před vyhynutím byl zastřelen před skoro sto lety v bavorsko-českém pohraničí.