Veterán z roku 1905 prošel aukcí.Zdroj: DKUviděla ho Jeanette Daviesová (60) na bleším trhu v Monmouth Show Ground v Jižním Walesu v červnu při procházce se synem Kylem Johnsem. Přesvědčila ho, aby za dva plyšáky dal 130 liber - nabízela je 70letá paní, která před stěhováním do Austrálie vyklízela byt.

V aukci dal kupující za starého plyšáka o něco méně, než byla jeho vyvolávací cena, ale paní Daviesová může být spokojena. "Kolikrát jde člověk do rizika a já mám radost, že jsme to udělali," řekla.

Zneužíval pětiletou dceru přítelkyně

38letý Štýřan, montér už 16krát odsouzený za majetkové delikty, je obžalován ze zneužití dcery své dobré přítelkyně, známé ze šipek, od začátku roku 2019 do loňského listopadu. Bydlel blízko a opakovaně na dívenku dohlížel. Začal s tím, když bylo holčičce pět let. Promítal jí také pornofilmy. Svěřila se kamarádkám a také pedagožce v jeslích, která o zneužívání informovala policii. Obviněný většinu činů doznal, dnes ale řekl, že k přiznání ho donutila policie - chtěl se vyhnout vazbě a být u těhotné přítelkyně, až bude rodit. Znalkyně psycholožka označila dívčiny výpovědi za logické, přesvědčivé a detailní.

Soud obžalovanému uložil devět let vězení. Delikvent a žalobce se odvolali proti výši trestu.

77letý dostal podmínku a pokutu

Senior z Korutan (77) byl odsouzen v Klagenfurtu za usmrcení v hrubé nedbalosti na rok podmíněně a k penežitému trestu 4500 eur, napsal Volksblatt.

Přes zrakové omezení v důsledku mrtvičky v roce 2015, snižující jeho vnímání situací vlevo, a přes naléhavé rady lékařů, aby za tohoto stavu už nejezdil, řídil auto a loni v létě ve Spittalu zavinil dopravní nehodu, při které zemřel člověk. Podle znaleckého posudku jel v místě s povolenou třicítkou a osazeném varovnými blikačkami rychlostí 52 km/h a srazil stavebního dělníka, kterého znal ze svého zaměstnání u města před penzí.

V červenci při prvním jednání u soudu řekl, že nehoda byla osudem. Teď ve středu, druhý den procesu, zdravotní omezení zlehčoval. Přiznal, že mu po mrtvici radili nejezdit, a pár měsíců neřídil. Pak to bylo zase normální jako vždycky. "Podle mého pocitu se to tak zlepšilo, že jsem už žádné omezení neměl," mínil. Žádný lékař mu neřekl, že bude potřebovat nové vyšetření a lékařské potvrzení, aby zase mohl jezdit. "Od roku 2015 jsem jezdil bez nehod," prohlásil. Jeho očařka prý věděla, že řídí, a nic proti tomu neměla.

Soudkyně uzavřela, že už samotné překročení povolené rychlosti je velkou nedbalostí. "Omezení vašeho zorného pole bylo zjevně důvodem, proč jste muže neviděl…"

Každý druhý Bavor už letos marodil

Každý druhý zaměstnanec (47,5 %) v Bavorsku byl letos alespoň jednou v pracovní neschopnosti. Počty zdravotní pojišťovny DAK jsou novým maximem, jindy dosahovaným až ke konci roku. Za první pololetí zaznamenala o 45 % víc onemocnění než loni za stejnou dobu (loni 62 případů na 100 pojištěnců, letos 90). Stav nemocných stoupl na rekordních 4,8 %. Je to ale pořád méně než spolkový průměr 5,5. Narostly počty krátkodobých onemocnění, letos zaměstnanci marodili průměrně 9,7 dne. O 78 % víc bylo infencí dýchacích cest, o 52 % onemocnění pohybového aparátu a o 58 % depresí a jiných psychických nemocí.

Ötzi z ledovce byl tmavší

Nová zkoumání Ötziho, mumie z ledovce, přinesla nová zjištění, jak napsal Institut Maxe Plancka v Mnichově. Na studii se podílel také Eurac Research.

Genom nálezu byl rozklíčován už roku 2012, ale rozvoj techologie sekvenování přinesl jeho primární strukturu. Ukázala, že u Ötziho byl ve srovnání s jinými Evropany neobvykle vysoký genetický podíl raných zemědělců přicestovaných z Anatolie. "Pocházel tedy z relativně izolovaného alpského obyvatelstva s málo kontakty k jiným evropským skupinám," uzavírali vědci.

Původně našli genetické stopy jednoho obyvatelstva stepí, ale teď se ukázalo, že tehdejší zkouška byla kontaminována moderními DNA. K tomu byly od té doby plně rozklíčovány genomy pravěkých Evropanů, často i z koster, což umožnilo srovnání, pocle kterého měl Ötzi nejvíc zemědělských předků.

Johannes Krause, vedoucí oddělení archeogenetiky institutu revoluční antropologie v Lipsku, řekl, že byli velmi překvapeni, že v novém genomu Ötziho nenašli žádné stopy východoevropských stepních pasáků a také genový podíl lovců a sběračů byl u něho velmi malý. Geneticky to vypadá, že jeho předkové pocházeli přímo z Anatolie.

Kromě předků se vědci zajímali o vzhled mumie staré kolem 5500 let. "Jeho kožní typ, už při první analýze určený jako středomořsko-evropský, byl nejtmavější ze všech nálezů té doby v Evropě," říká antropolog Albert Zink, šéf institutu pro výzkum mumií u Eurac Research v Bolzanu. "Původně se myslelo, že kůže Ötziho ztmavla během uložení v ledu, ale pravděpodobně to, co vidíme dnes, je skutečně originální barva jeho pokožky."

Zvýšené riziko nadváhy a diabetu 2 je také v jeho dědičném založení, ale díky zdravému stylu života se pravděpodobně u něho neprojevilo.

Zink z genů mumie dále uzavírá na sklon Ötziho k plešatění. "To je relativně jednoznačný závěr a může také vysvětlit, proč se u mumie nenašly skoro žádné vlasy."

Jihotyrolské muzeum archeologie, kde je Otzi uchováván, ale k jeho údajné pleši zmiňuje, že v blízkosti nálezu mumie byly byly devět centimetrů dlouhé lokny tmavých vlasů.

Rekonstrukce nálezu v muzeu je podle ředitelky Elisabethy Vallazza "interpretační pokus, návrh, jak bychom si mohli muže z ledovce za života představovat". Postavu vytvořili v roce 2011 holandští paleosochaři bratři Adrie a Alfons Kennisovi podle tehdejšího stavu výzkumu a její předělání není v záměru.

Ve Vídni vraždí bezdomovce

12. července našla chodkyně u vchodu do vídeňského metra 56letého bezdomovce zraněného více bodými a řeznými ranami. Zemřel na místě. 22. července našli v parku 51letou bez domova s obdobnými zraněními. 9. srpna byl nalezen pobodaný a pořezaný 55letý bezdomovec a zemřel pár dnů nato. Spolek přátel vídeňské policie vypsal odměnu 10 000 eur za stopu k objasnění skutků.