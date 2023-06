O Letnicích si motorové "amfibie" daly sraz na Traunsee. Přes 30 historických vozidel vjelo v sobotu do jezera v Traunkirchenu a na zem se vrátilo v Altmünsteru, v neděli si zaplavaly z Traunkirchenu do Gmundenu.

Nahý soused v zahradě rozčílil

V Siegsdorfu u Traunsteinu zavolal občan policii na souseda, který pracoval vysvlečený na své zahradě. Před hlídkou se zase oblékl. "Oznamovatel události s tím byl spokojen, protože byl okamžitě ušetřen trochu svobodomyslného pohledu na souseda," sdělila zpráva a vysvětlila, že nahý zahradník si vůbec neuvědomoval své působení na venek, domníval se, že je na vlastním pozemku chráněn před cizími pohledy…

Rotary chce vzdělat Romy

Tři roky podporuje Rotary Club Ried sociální projekt v Srbsku. Chce umožnit dětem romských rodin vystoupit vzděláním ze spirály chudoby, napsal Donaukurier.

Vedení klubu se zajelo podívat na průběh experimentu do regionu Aleksinac na jihu země, kde je velká chudoba po zhroucení hornictví před několika desetiletími. Mnoho především romských dětí nechodí do školy, musí žebrat nebo sbírat šrot.

V sociálním projektu bělehradské a rakouské charity umožnili rotariáni z Riedu cesty více než stovky žáků z romských osad do škol a v nich dostávat svačiny, pro děti často jediné jídlo dne. Aktuálně podporují IT Learning Center žáků základních škol v Aleksinacu pořízením laptopů a placením dvou učitelů. Dosud Rotary Foundation vydala na projekt kolem 30 000 eur. "Kontrola" vedení klubu konstatovala, že peníze jsou v Rumunsku starostlivě spravovány a dobře založeny.

Exlyžařka se fotí

Lyžařská hvězda Anna Veithová (33) ze Salcburku vyměnila svahy za modeling. Letos opět stála na Kanárských ostrovech před kamerou jako model pro kolekci plavek italské značky "Calzedonia". "Momentálně visí plakáty kampaně po celém Rakousku a také v Salcburku má bývalá sjezdařka v nové roli dobré postavení," píše DK.

Když nedávno cestovala se svým dvouletým synkem, ten maminku poznal na fotografii a zvědavě se jí zeptal, co to má znamenat. "Podivil se, co na reklamní plakáty Calzedonie dělá," svěřila se Anna Veithová v internetovém postingu…

Dlouhá pouť

Po 111 kilometrech dorazilo v sobotu kolem 4500 pěších poutníků se zpěvem a modlitbami do Altöttingu. Asi 2300 jich vyrazilo ve čtvrtek ráno z Řezna, ostatní se přidávali na trase. Mottem jejich cesty bylo letos: Neboj se, Pán je s Tebou!, napsal DK.

Vytáhli z řeky vrak

V pozoruhodně dobrém stavu byl světlemodrý autovrak BMW, který v pátek vytáhli u Landau dva potápěči a autojeřáb z Isaru. Objevil ho den před silvestrem rybář. Policie předpokládá, že vůz ležel ve vodě už 35 let, píše DK.

Kamenů zemřelých už je 100 000

Gunter Demnig (76) položil ve čtvrtek už svůj stotisící "stolperstein" k uctění památky obětí nacismu. Jubilejní byl umístěn v Norimberku na Bartholomäusstraße k poctě hasiče Johanna Wilda, popraveného nacisty v květnu 1941 za poslouchání zahraničního rozhlasu a šíření jeho zpráv.

"Že pamětních dlažebních kamenů s malou mosaznou destičkou se jménem oběti bude jednou tolik, na to jsem nikdy nepomyslel," řekl Demnig. Tyto symboly jsou už usazovány od roku 1996 před domy zavražděných Židů mj. v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Řecku, Irsku, Itálii, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Švédsku, Švýcarsku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku, Česku, Ukrajině, v Maďarsku a Británii.

