„Pro bezúhonného válečného veterána, učitele matematiky a bývalého ředitele školy, to byl možná důvod, aby vůči zeťovi Richardovi před odchodem ze života ještě ulevil svému svědomí. Svěřil se mu s tím, co 70 let nikomu neřekl: že v roce 1945 jako osvobozený válečný zajatec byl při přepadení statku poblíž Braunau a obětem odcizil drahý náhrdelník…“

Muczynsky zemřel v únoru 2014. Jeho posledním přáním bylo, aby se tento ukradený suvenýr z války vrátil právoplatným majitelům z Innviertlu, nebo alespoň do Rakouska. Zeť trofej předal rakouskému honorárnímu konzulovi v St. Louis Justinu Ungerboeckovi, který kontaktoval institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků války. Ten spolupracuje s muzeem Dolních Rakous v St. Pöltenu a tomu zástupce amerického velvyslanectví řetízek předal.

Tamní historici se rozhodli příběh amerického vojáka a také fotografii stříbrného nebo postříbřeného doplňku přezky kožených kalhot, nebo řetízku k zavěšení kapesních hodinek, zveřejnit. Hledají rodinu, které byl řetěz v květnu 1945 odcizen, a uvádějí telefonní číslo 02742-908090. Navrácený přívěšek teď opatrují. Vědecký ředitel institutu Christian Rapp mluví o „hluboce zasahující“ minulosti předmětu. Pokud se nepodaří původní vlastníky najít, budou památku svědomitě opatrovat… Pro zemědělce býval přívěšek, označovaný „šarivari“, ceněným symbolem statusu a dědil se z generace na generaci, vysvětluje deník.

List připomněl, že tehdy 20letý Muczynsky byl v roce 1944 jako člen osádky bombardéru B24 sestřelen nad Balkánem. Přežil nezraněn, ale padl do rukou nacistických jednotek a byl internován v zajateckém táboře Krems-Gneixendorf. Když se v dubnu 1945 blížily sovětské oddíly, bylo na 4000 zajatců hnáno pěším pochodem do jiného lágru v lese u Braunau. Ten osvobodila v květnu "13th Armored Division". Mladí muži, kteří čekali na brzkou cestu domů přes Francii, se toulali po okolí a „lovili suvenýry“. Když narazili na selskou usedlost, pohrozil jeden z Američanů obyvatelům střelnou zbraní, vyprávěl Stanley Muczynsky svému zeťovi. On sám si prý nechal jen onu „cirkusáckou“ ozdobu s kouskem parohu a stříbrným tolarem. Ta podle muzea může pocházet z konce 19. století.

Na horním snímku je Richard Smith, zeť Muczynského, vpravo s konzulem Justinem Ungerboeckem.

Divná smrt hladem

Linecký Volksblatt publikoval informaci o smrti 45leté matky samoživitelky a jejích dcer-dvojčat (18) hladem v bytě ve Vídni-Floridsdorfu. Zemřely koncem března nebo začátkem dubna, ale mrtvoly byly objeveny až v úterý. První toxikologické šetření neodhalilo žádnou otravu. Rychle byl vyloučen násilný čin – nejsou stopy po násilném vniknutí do bytu, na žádném těle nejsou patrny zásahy zvnějšku. Policie má za vyloučené i to, že by tři ženy, nebo dvě dcery, byly do bytu někým uzavřeny.

„Mnohé naznačuje, že by tragédie mohla souviset s psychickým onemocněním matky, která se v minulosti opakovaně uchylovala do azylového domova pro ženy,“ uvádí list. Zda by to mohlo vést i k dobrovolnému vyhladovění jejích dcer, dosud nebylo vysvětleno. Nebyly nalezeny dopisy na rozloučenou, v bytě nebyly žádné potraviny. Rodina měla málo sociálních kontaktů, i když bydlela v domě se stovkami obyvatel. Z bytu vycházely vždy všechny tři společně.

Rekordně studeno

„Tak chladný jako letos nebyl květen už 28 let,“ napsaly OÖN. „Teploty leží pod dlouholetým průměrem. Při zohlednění trendu do konce měsíce to bude o dva a půl až tři stupně níže,“ řekl klimatolog Alexander Orlik. Průměrné květnové teploty v Rakousku jsou 12 stupňů, letos budou v nejlepším případě 9,5. To „překonával“ jen květen 1991, kdy bylo o 4,4 stupně chladněji. V roce 2004 bylo o 1,8 stupně chladněji, v roce 1987 o tři a 1980 o 3,3 stupně méně než v průměru.

„Letní den“ s teplotami nad 25 stupňů byl letos jen v Schärdingu se 25,2 stupně, a zůstane pro květen osamocený, ačkoliv v době změn klimatu byly jednorázové „třicítky“ v tomto měsíci obvyklé. V Linci jich průměrně bývá pět.

Omrkněme buvoly!

„Malše je evropským chráněným územím, součástí sítě Natura 2000,“ píší OÖN. „K uchování tohoto území přirozené přírody s četnými druhy ptactva a cennými vlhkými lukami sázejí ochranáři na vodní buvoly, kteří jsou pro to zvlášť vhodní svou střídmostí a konzumací i méně kvalitní krmě. Nyní jsou už opět na své louce u Leopoldschlagu a mohou být prý kdykoliv navštíveni. „Pro mnoho našich hostů je opravdovým zážitkem buvoly pozorovat z bezprostřední blízkosti,“ říká v listě Johann Weinzinger, předseda spolku ochrany krajiny. Turistická Hrnčířská stezka vede přímo kolem louky a je pro pozorování zvlášť vhodná, připomíná.

Za Harrym Potterem!

„Čarodějný svět Harryho Pottera ožije o víkendu v Mühlviertlu,“ napsaly OÖN. Regionální Mini Con Team spolku „Gundi´s Tick oh Thek“ zve na 25. a 26. květen všechny nadšence fantazie k magickému víkendu kouzelnického učně na Burg Reichenstein, uvedl list. Docela jako v knihách budou návštěvníci sbírat body při různých úkolech, například při hledání kouzelných objektů „Horcrux“ po celém objektu. Čekají na ně pěkné ceny. Organizátoři připravili různé „Quidditch“ turnaje a soutěže. O občerstvení je postaráno. V sobotu večer bude společná párty. Kontakt: office.muehlviertelminicon@gmail.com.

Babička „táhne“ do Nepálu

Rosie Swale-Pope (72) z Walesu míří pěšky Evropou, Ruskem a Turkmenistánem do Káthmándú. Je to cesta, která zapadá do jejího dobrodružného života, popisují OÖN a citují nezdolnou dámu: „Už jsem zvládla docela těžší úkoly - překonala jsem sama na pětimetrové plachetnici Atlantik, na koni jsem přejela celou Chile od severu na jih a v letech 2003-08 jsem obrazila celý svět při sbírání peněz pro ruské sirotky,“ vyprávěla lineckému listu ve čtvrtek při snídani na břehu Dunaje v Au, kde si udělala dvoudenní přestávku. Své zážitky zaznamenala ve více knihách: jak strávila na Aljašce noc ve stanu při mínus 62 stupních, čelila vlčí smečce či nahému chlapovi se puškou… „Nesmíš propadnout panice, ale otevřeně k lidem přistupovat – to zafungovalo i v gangsterské čtvrti v Chicagu,“ ujišťuje.

Že tráví víkend v kempu v Au, to souvisí s angažovaností zdejších stánkařů Arnolda Hörmanna a Gerharda Ebnera v organizaci SWAN pro pomoc Nepálu (náš web informoval). „Rosie se o našich aktivitách dozvěděla a bezpodmínečně nás chtěla poznat,“ říká v deníku Hörmann. Proto rychle změnila i trasu své cesty.

Z Au se Swale-Pope vydala ve čtvrtek odpoledne, v sobotu se chce potkat s přáteli ve Vídni. Svou cestu chce pak na tři týdny přerušit k přednáškám a besedám v Mühlviertlu.

190 let „zahrady“

V roce 1829 otevřel kavárník z Urfahru Bartholomäus Festorazzi oplocenou „lidovou zahradu“, přístupnou za malé vstupné. Veřejnost lákaly pěkná zeleň, volnočasová zařízení a hudební pavilon. V roce 1857 zahradu převzalo město, přikupovalo sousední pozemky, založilo park a od začátku 20. století tu vystavovalo umělecká díla. Dnes mají Volksgarten cennou základnu stromů a jsou se 32 600 metry čtverečními největšími zelenými plícemi města. 190 let historie prezentuje výstava současných a historických fotografií parku, otevřená od pátku 24. května do 6. října ve foyer skleníků.

Foklorem k integraci

Foklorní festival uspořádá v rámci akce Linec spojuje městský úřad pro integraci 1. června od 14 hodin na Hlavním náměstí a na Holubím trhu. „K poznání tradičních tanců a krojů zvou svaz národopisných a krojovaných spolků v Linci a okolí společně s ruským klubem Družba, svazem občanů Bosny a Hercegoviny, pospolitostí Polska a kulturním svazem Ostrog,“ píší OÖN. Na náměstí program uzavře v 16 hodin společný tanec.

Pavilon u Dunaje ožívá

Linecký Hudební pavilon startuje sezónu 2019. Ve čtvrtek 30. května od 19 hodin v něm zahraje Kolpingova dechovka z Lince. Vznikla při dělnickém sdružení založeném v roce 1852, zprvu jako doprovodný a salonní orchestr, od roku 1906 jako dechovka. Po světových válkách byla rychle obnovena. Účinkovala nejen v Evropě, ale i v Egyptě, Brazílii a v severní Americe.

V pátek 31. května od 20 hodin v pavilonu vystoupí skupina Willy extra (na snímku) s příběhy postaviček „ze špeluněk delty Mississippi, tmalých uliček Chicaga, malých lotříků, vagabundů a svůdců, balených do muziky širokého pole mezi blues, folkem, jazzem a rockem“, jak píší OÖN. (www.willyextra.at)

V sobotu 1. června od 20 hodin přijdou na řadu Stöger, Swoboda & Steininger s muzikou od austro-popu po rock a folk šedesátých let do současnosti. „Přes útlé obsazení s kytarami, basou, keyboardem a bicími se jim daří vytvářet široké spektrum zvuku obkroužené vícehlasým zpěvem,“ popisuje linecký list.

V neděli 2. června od 20 hodin nabídne kvartet z Kanady pocházející zpěvačky Nathalie Brunové jazz s body a soulem, „který opravdu zapůsobí“ (OÖN). Není to prý nic „pevně usazeného“, žádný mainstream, žádný módní proud, ale „wellness-koncert pro tělo a duši“. (www.nathalie-brun.co)m)

Všechny koncerty jsou zdarma.