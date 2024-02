Ošetřující lékaři se tam rozhodli chybějící kus kosti nahradit 3D tiskem, což je u nich možné od loňského září. Nyní to poprvé uplatnili u dítěte. V první čtyřhodinové operaci odstranili dva dětští chirurgové a jeden neurochirurg kov svorky a mnoho úlomků kosti, vložili senzor intrakraniálního tlaku a provizorně lebku uzavřeli.

Od sousedů: Dagmar Škodová Parmová v hlavním městě kultury

Bylo třeba nahradit chybějící část klenby. 3D metodou díl dosud vyráběly externí firmy v průměru do tří až čtyř týdnů. Vedoucí CD-laboratoře kliniky Werner Wurm s chirurgy připravili Felixovi na míru během pěti dnů implantát z "PEEKu", extrémně robustní umělé hmoty, kterou tělo dobře přijímá.

Objevil se ještě jeden problém - bylo třeba domodelovat chybějící díly lebky z databáze CT snímků. 17. ledna byla náhrada pacientovi v tříhodinové operaci implantována. Pět týdnů po nehodě byl chlapec dnes z nemocnice propuštěn, napsal páteční DK.

Invalida dvě hodiny moknul ve vozíku

Policie a záchranka v Landshutu pomohly ve čtvrtek starému muži, kterému přestal fungovat invalidní vozík a který pak stál dvě hodiny v lijáku na ulici. Vozík nešlo odtlačit, zasahující tedy zcela promočeného seniora zabalili do dek a dopravili ho s nepojízdným vozidlem do pečovatelského domova.

Kradl cennosti ve fitkách

33letého vetřelce bez stálého pobytu v SRN zatkli v srpnu při krádežích ve fitnesstudiu ve Frankfurtu. Nyní se ukázalo, že loni v dubnu na falešné jméno opatřil denní karty do pěti fitek v Mnichově a předstíral, že v nich trénuje. Přitom tam špehoval zákazníky se šperky nebo drahými hodinkami a sledoval, do jakých skřínek věci při převlékání ukládají. Pak se do osmi z nich vloupal, sebral šest luxusních hodinek, zlatý řetěz a utekl. Podobně si počínal i v Hamburku a ve Švýcarsku.

Setkání slonů začalo

Dnes začal v Thurmansbangu v okrese Freyung-Grafenau 34. třídenní sraz bikerů z celé Evropy, organizovaný spolkovým svazem motorkářů. Dění ve "vřícím kotli v Lohu" monitoruje od 12.25 live blog listu PNP. Začal skoro symbolicky - zprávou, že momentální drobný déšť nenarušil dobrou náladu, jak dokazuje tato skupina z Fuchsbergu…

Chce absolvovat 120 triatlonů v řadě

35letý Jonas Deichmann chce od 9. května v Rothu absolvovat každý den plavání na 3,8 km, 180 km jízdy na kole a 42 km během, tedy disciplíny "železného muže", píše DK. Chce tento maraton zvládat 120krát za sebou, každý za dvanáct hodin - včetně přestávek na jídlo… Na snímku pro náš web je při tréninku v Irsku. Zdroj: DK

Také šetřili energiemi

Loni spotřebovali v Rakousku 60,7 TWh elektřiny, o pět procent méně než předloni. Spotřeba plynu klesla o 12,5 % na 75,6 TWh. Domácí produkce elektřiny se zvýšila o šest procent na 71,15 TWh . Elektrárny na vodních tocích daly do sítě 57,7 %, tepelné elektrárny 19 %, větrné 11,3 %. Země dovezla o čtvrtinu méně proudu než předloni (21,55 TWh), vyvezla 21,62 TWh, což bylo skoro o devět procent víc než 2022.