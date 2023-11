V nedávno v USA poprvé promítaném třetím pokračování 35. řady mají Simpsonové návštěvu nového souseda Thayera. Homer mu třese rukou a host s obdivem ocení jeho pevný stisk. Homer k tomu říká: Vidíš, Marge, škrtit mladého se vyplatí, a dodá: "To je jen vtip, to já už nedělám. Časy se změnily…"

Stromek se na jeřábu zlomil

Vánoční strom v Schärdingu se při zakládání jeřábem zlomil. V poledne našli náhradu a starosta Günter Streicher byl spokojen: "Je trochu menší než původní verze, ale vypadá krásně…"

Záchytná oáza pro rysy

První záchytná stanice rysů v Bavorsku byla zřízena v národním parku Bavorský les. Má se starat o zraněná a osiřelá zvířata z volné přírody, říká Marco Heurich ze správy parku.

Od října byl výběh zbudován z peněz ministerstva životního prostředí, ale dosud do něj žádný rys nepřišel. V minulých letech bylo jen v Bavorském lese čtyři až pět rysích sirotků, ale dosud byli převáženi do záchytné stanice v Dolním Sasku.

Od sousedů: Po třech porodech má kulturistka v těle jen devět procent tuku

Nové zařízení má dva velké boxy a volný výběh. Protože mají být mláďata po obstarání znovu vypuštěna do přírody, je důležité, aby měla pokud možno málo kontaktu s lidmi. Tak tomu ve stanici v Bavorském lese je, říká Heurich.

Velesmetiště

Odpad z New Yorku asi 50 let končil v městské části Staten Island a tvořil tam největší skládku na světě. Na jejím vrcholu je od roku 2008 budován obrovský veřejný Freshkills Park s rozlohou asi 8,9 km2 a výstavba má pokračovat přibližně 30 let.

Sue Donoghue, šéfová newyorského úřadu pro zelené plochy, říká, že do roku 2001 sem bylo dopraveno hlavně loďmi celkem kolem 150 milionů tun odpadu, většinou z domácností města. Jeho hromady byly z části vyšší než Socha svobody na jiném ostrově, v přístavu. Roku 2001 vymohli aktivisté po desetiletích boje uzavření skládky, už tehdy s nadějí, že místo bude možné přeměnit na veřejný park. Více než 20 let později starosta Eric Adams otevřel první úsek pro návštěvníky, North Mound. Je to asi jedno procento plochy, která má být celkově odebrána Freshkills Parku. Až v roce 2036 má být otevřen celý areál.

Mění hory odpadu na park.Zdroj: Zdroj: DK

Modrý diamant za 41 milionů eur

V Ženevě vydražil aukční dům Christie's modrý diamant „Bleu Royal“ (17,61 karátů, 13x8 milimetrů) za 41 milionů eur ve prospěch anonymního privátního sběratele. Patří tak k deseti nejdražším vydraženým šperkům historie.

Diamant za balík.Zdroj: Zdroj: DK

Jídlu mimo domov stoupá obliba

V roce 2012 bylo v Rakousku zaplaceno za jídla v restauracích 29 % výdajů na stravování, loni už 36 %. Rakouský strávník zaplatil za jídlo mimo domov v půměru1600 eur za rok, před deseti lety jen 900 eur, informoval RegioData Research.

25. femicid roku v Rakousku

Po nálezu 57leté mrtvé ženy v Pöls-Oberkurzheimu ve štýrském okrese Murtal se k vraždě doznal její manžel. Motivem byla žárlivost. Pár se začal hádat odpoledne, když jej navštívil rodinný příslušník. Kolem 17.20 zavolala svědkyně tísňové služby, hlídka našla mrtvou před domem, kam se očividně hádka z bytu přenesla. 61letý manžel usmrcené ženy se na místě nechal bez odporu zatknout.

Našel "vlněné prase"

Zemědělec odchytil ve středu na cestě poblíž A3 ve Schlüsselfeldu (okr. Bamberg) tzv. "vlněné prase" bez pána. S pomocí vodítka pro psy je dopravil do svého přívěsu a vyrozuměl policii. Ta ve spolupráci s veterinárním úřadem zorganizovala dočasné ubytování pro Carlose, jak zvíře policisté pojmenovali, a hledá jeho správného majitele.

Wikipedie uvádí, že jde o mangalici, primitivní plemeno prasat sádelného typu pocházející z Velké uherské nížiny. Vyznačuje se hustými, zvlněnými štětinami.

Vlněné prasátko.Zdroj: Zdroj: DK