Už od května minulého roku, kdy se žena k novému partnerovi přistěhovala, byli synek a jeho šestiletá sestra biti, týráni a zavíráni v nevytápěném skladišti. V začátku vyšetřování se dvojice pokoušela vysvětlit zranění chlapce pádem ze schodiště.

A ještě jednou "popolském"

V neděli ráno byl na dálničním parkovišti v tyrolském Zirlu nalezen v malém polském nákladním autě mrtvý 35letý řidič. K činu se doznal jeho 36letý krajan, také šofér obdobného vozidla.

Oba se v silné opilosti začali hádat. Obviněný tvrdil, že ho poškozený začal bít a on ho v sebeobraně několikrát bodl nožem. Po střetu se každý odebral do svého auta, kde zraněný na následky zemřel. Jeho kolega při prvním výslechu v pondělí řekl, že sám hned usnul. Našli ho v pondělí ráno v zakrváceném oblečení. Při širším ohledání místa činu byla nalezena zbraň zřejmě užitá při útoku - zavírací nůž.

Rumuni mezi sebou

Volksblatt informoval, že v Klagenfurtu byl obviněna 37letá Rumunka. Před rokem přejela svým autem ve Villachu 43letou ženu také z Rumunska a jejího pětiletého syna v úmyslu je usmrtit. Otec dítěte je bývalým manželem obviněné… Najela na ně v úzké uličce a oba těžce zranila. Podle žalobců jednala ze msty a žárlivosti.

Vraždila své dítě

Ve Štýrském Hradci stanula v úterý před soudem 42letá žena obviněná z pokusu vraždy svého čtyřletého dítěte. Loni jí řekl přítel, že se ožení s jinou ženou a přestěhuje se do Horních Rakous.

31. května chtěla "udělat všemu konec" - podle státní zástupkyně "z nespokojenosti se svým životem bez zaměstnání a přátel". Vzala nůž a přeřízla spícímu chlapci tepny. Poté se pořezala na předloktí. Silně krvácející dítě odnesla do koupelny a položila do sprchové vany. Když chlapec řekl, že je mu zima, přikryla ho dekou. Odběhla k sousedce, díky jejíž pomoci bylo dítě na poslední chvíli zachráněno.

Od sousedů: Visel na padáku 80 metrů vysoko

Obžalovaná přišla do Rakouska, protože se konečně chtěla osvobodit od své rodiny na Slovensku, napsaly OÖN. Pár let pracovala jako pečovatelka o seniory, v roce 2016 se odstěhovala do Štýrského Hradce, kde se seznámila s Afgháncem a rok nato porodila. Žila zcela osaměle a trpěla depresemi. Po činu šla za sousedkou a chtěla zavolat matce. Ta ale vyrozuměla záchranáře, přeběhla do vedlejšího bytu a poskytla silně krvácejícímu dítěti v koupelně první pomoc. Čtyřhodinová operace mu zachránila život, ale bude mít trvalé následky na rukou.

Obviněná uvedla, že pro sebe a dítě neviděla žádnou perspektivu a chtěla zemřít. Žádným řešením pro ni prý nebylo ani předání synka její rodině. Životní partner a chlapcův otec odepřel výpověď.

Odpoledne soud vyslýchal zmíněnou sousedku obžalované. Studentka líčila, jak u ní obviněná zazvonila a chtěla si půjčit mobil, aby zavolala matce. Zastihla ji až napodruhé. Sousedka si povšimla její rány na paži a zeptala se, zda se něco nestalo s dítětem. Řekla, že něco hrozného. Pomoc nechtěla, ale studentka trvala na zavolání lékařů. Přes matčino odmítání šla do sousedního bytu a ve sprše našla krvácející dítě. Zkoušela mu rány ošetřit, než přijede záchranka.

Přísedící uznali obžalovanou jednomyslně vinnou a uložili jí trest odnětí svobody na 20 let.

Běžce v Trentinu prý nezabila medvědice

Měsíc a půl po smrti 26letého joggera Andrey Papiho 5. ledna na lesní cestě Val di Sole u obce Caldes polemizují podle DK ochránci zvířat se závěrem, že ho tehdy napadla problémová medvědice s kódem JJ4. Podle posudku dvou veterinářů, který předložil svaz ochranářů LEAL správnímu soudu, byl Papi usmrcen dospělým medvědem, jak prý dokazuje DNA nalezená na mrtvole.

Ochranáři požadují okamžité propuštění JJ4 a odstoupení hejtmana Maurizia Fugattiho, který se zasazuje o likvidaci medvědice, a přeložení problémové medvědice do Německa nebo Maďarska.