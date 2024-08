Na vandru musí dodržet určitá pravidla, například být mladší 30 let a nemít žádné závazky – nesmí mít žádnou odpovědnost jako za ženu, děti, za dům, za dluhy či z uloženého trestu. “Vezme tě do ruky zkušený vandrovník jako mentor. Ukáže ti, jak přežít, jak najít ubytování a práci,” líčí. První týdny a měsíce jsou pro čerstvého vyučence důležité, aby poznal, zda vandr je pro něho významný, nebo zda si to představoval jinak. Právě pro mladé, kteří ještě nevyšli ze své vesnice, je to docela přetěžující…

Když na cestě dostanou chuť na kousek pečiva a kávu, dostanou to darem. “Vůbec cokoliv na vandru dostaneme, přijmeme to zdvořile, s respektem a s poděkováním. Pak ti další vandrovníci budou přijati stejně srdečně jako my.”

Na veřejnosti musejí vandrovníci putovat vždycky v “kluftu”, předepsaném ohozu. V Německu jim přináší hodně podpory.

Na svém vandru byl také Schlief odkázán na přátelství a ochotu bližních. Na cestě nesmíme platit za přepravu a ubytování, ani mít u sebe nějaký vlastní majetek jako mobil nebo laptop, vysvětluje. Když v nějakém městě našel práci, často mohl bydlet u nového šéfa, někdy se přeptal u faráře nebo u sedláka, za dobrého počasí spával v parku.

Na vandr šel s tím, že chce vidět hodně ze světa. Tak navštívil Norsko, Dánsko, prošel si Španělsko a Portugalsko, byl v Bosně, Srbsku a Chorvatsku, jeho nejdelší cesta vedla až na jih Argentiny, po níž strávil pár měsíců ještě v USA…

Koncem července se vrátil do Ingolstadtu. Od února chce v Karlsruhe udělat mistrovské zkoušky a někam se uchýlit s přítelkyní…

39letý Rumun z Timelkamu si vyjel na “obstarávací” zájezd s 26letou manželkou a čtyřletým synkem do Čech. A s nelichotivým trestním rejstříkem: v uplynulých čtyřech letech dal do oběhu čtyři kilogramy drog a pobíral neoprávněně vysoké sociální dávky.

Na jaře byl v Timelkamu zatčen s komplicem, 30letým Maďarem z Lince. Byl obviněn z prodeje 8,5 kilogramu konopí, 234 gramů amphetaminu, 17 gramů kokainu atd. Drogy dovážel převážně právě z Čech - “zaopatřovací” jízdy maskoval jako rodinné výlety.

Zatčeno bylo šest osob, mezi nimi maďarský velkoodběratel.

Sto let lázní v Schallerbachu

Rakouská místní obec turistiky organizuje 16.-18. srpen trhové slavnosti k oslavě Sto let lázeňského města a léčivých lázní Bad Schallerbach.

Roku 1918 byl v tomto místě, které se tehdy jmenovalo Schönau, při zkušebním ropném vrtání naražen termální zdroj siřičité vody. O jejích blahodárných účincích vyprávělo stále víc lidí, kteří se zprvu koupali v malé tůňce.

16. dubna 1924 hornorakouská zemská vláda vyhlásila obec za léčivé lázně s celoročním provozem.

Malé místo bylo v roce 1938 přejmenováno na Bad Schallerbach a začalo se rozmáhat až k dnešním skoro 400 000 přenocování za rok. Od objevení zdroje vytéká z asi 460 metrů pod zemí nepřetržitě za sekundu 60 litrů vody teplé 38 stupňů.

Slavnost odstartuje v pátek v 18 hodin.

