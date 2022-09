"Ačkoliv je zažalovaná částka velmi vysoká, soudce dal zubaři z formálních a obsahových důvodů málo naděje na úspěch, a ten poté žalobu stáhl," napsal DK a vysvětlil, že podle bavorského požárního zákona mohou být veškeré náklady technické pomoci, při které nejde o záchranu životů lidí nebo zvířat, předepsány viníkovi škody. Podle soudu mohlo uskladnění chemikálií ve sklepě být jednou z příčin defektu.

Přeshraniční projekty budoucnosti

Německo-český fond budoucnosti schválil více než 400 000 eur na 72 nových přeshraničních projektů, napsal DK. Mnohé z nich souvisejí s válkou na Ukrajině a budou uskutečněny ve spolupráci s kulturními zařízeními v Hamburku, Sasku a Bavorsku.

Od sousedů: Školačka posla blahopřání královně, ta jí odpověděla den před smrtí

Tak připravuje pražské Divadlo X10 s německým hereckým domem v Hamburku inscenaci textů ukrajinského spisovatele Jurije Andruchoviče. Ten po masakru v Buči zveřejnil ve Frankfurter Allgemeinen Zeitungu esej, ve které vytkl Rusku plán na zničení Ukrajiny.

Podpořen z fondu bude také společný zážitkový týden dětí uprchlíků z Ukrajiny s vrstevníky z Čech a Saska. Uspořádají jej drážďanský spolek 84'TIL a český partner Ahoj sousede (hallonachbar@email.cz).

Městská hudební škola Pasov nastudovává společně s hudební školou v Praze Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby (1765-1815). Provedena bude v kostele St. Nikola v Pasově a v chrámu sv. Víta v Praze.

Vraha dítěte pustí na svobodu?

Magnus Gäfgen byl v roce 2003 odsouzen na doživotí se zvlášť těžkou vinou. Vylákal 11letého Jakoba von Metzler, syna známé rodiny bankéřů, 27. září 2002 ve Frankfurtu do svého bytu, udusil ho lepicí páskou a předstíral jeho únos, aby získal výkupné požadované ve výši jednoho milionu eur. Student práv podle soudu "chtěl žít luxusní život s bohatými přáteli".

Od sousedů: V solném dole jsou na stopě pravěké supertěžby

Tři dny po únosu byl Gäfgen zatčen. "Teprve po vyhrožování způsobením bolesti označil místo, kde dítě ukryl - policie v tu dobu ještě předpokládala, že chlapec je na živu a naléhavě potřebuje pomoc. Hrozba způsobením bolesti vyvolala kontroverzní debatu o týrání," uvedl DK. Země Hessensko musela vrahovi zaplatit 3000 eur odškodnění plus úroky.

Odsouzený, který své jméno mezitím změnil, požádal v roce 2017 o změnu doživotního trestu na podmíněný. V květnu 2019 soud v Kasselu jeho propuštění odmítl a stanovil mu minimální dobu výkonu trestu ve vězení 23 let, do září 2025.

Žena vraždila nožem

52letá Slovenka byla u zemského soudu v Leobenu odsouzena na 15 let za vraždu. V lednu v Gröbmingu smrtelně zranila nožem svého 63letého známého z Horního Štýrska. U soudu čin v silně opilosti přiznala a trest přijala. "Přijímám odpovědnost, ale nemám žádnou přesnější vzpomínku na událost," uvedla.

"Znali se sedmnáct let a denně pili po láhvích červené víno a kořalku, které partner platil. Také kritický den za ním přišla brzy poránu, aby doplnila hladinu alkoholu, uvedla obhájkyně. Popsala svou mandantku jako těžkou alkoholičku, která denně měla přes tři promile v krvi, ale pořád prý byla jen ,mile opilá´. K pozdější oběti měla velmi dobrý vztah, byl jí nejlepším přítelem. Za alkohol ho sexuálně uspokojovala, uvedla obhájkyně," napsal DK. "Vlastně to nechtěla. Říkala mu, že by si měl najít přítelkyni, ale odpovídal, že má ji…" Podle svědků se často hádali.

Od sousedů: Světové fotky roku ve Vídni

Podle znalců bodla nožem s čepelí dlouhou dvanáct centimetrů s velkou silou, pronikl zhruba deset centimetrů hluboko, až do plic. Oběť zemřela vnitřním vykrvácením.

Soud přehrál více jejích volání o pomoc zraněnému ležícímu na podlaze. "Je už mrtev, studený," uvedla… Vzhledem k jejímu doznání senát upustil od vyslýchání patnácti plánovaných svědků.

Náš energetický park vadí

Smlouva o založení Jihočeského energetického parku (South Bohemia Nuclear Park), o níž náš Deník napsal 21. září, "nadzdvihl" opět hornorakouského radu pro životní prostředí a ochranu klimatu Stefana Kainedera (Zelení).

V deníku OÖN "vysvětluje", že hlavním cílem projektu je zřídit do roku 2032 na území JETE tzv. malý modulární reaktor (SMR). Přidává, že podle mezinárodní agentury pro atomovou enegii IAEA pracují v 50 zemích na "designu" SMR, ale dosud žádný nebyl realizovatelný.

Kaineder rozvíjí, že premiér Petr Fiala by chtěl se South Bohemian Nuclear Park především garantovat zásobování své země energií. Temelín má být navíc "střednědobě" rozšířen o dva standardní reaktory.

Od sousedů: Oktoberfest zrychlí schody v metru

"Pro Kainedera je nepochopitelné, jak by mohly být vzhledem k aktuálnímu ostřelování ukrajinské jaderné elektrárny a dalším námitkám budovány nové atomové zdroje. I když je zdůrazňována nezávislost české energetiky, ruská letadla by podle něho dostala zvláštní povolení k dovozu palivových článků do Česka," píše list.

Pokračuje, že Kaineder "nechce připustit" vývoj a zkoušení reaktoru nového typu v blízkosti rakouské hranice. Podle IAEA je hlavní rozdíl mezi SMS a normálními reaktory, že SMS jsou v produkci energie pružnější a bezpečnější. "Detaily k tomu ale nejsou uváděny," končí zemský rada v listě.

Libyjec útočil nožem

24letý Libyjec zřejmě zkoušel v Innsbrucku zabít svou 29letou partnerku v jejím bytě, napsal Volksblatt. Kuchyňským nožem jí způsobil četná bodná zranění hrudníku a podbřišku. Zraněná po útoku dokázala vyjít na ulici, kde se zhroutila. Pomohli jí kolemjdoucí. Je v nemocnici ve stabilizovaném stavu. Utekl i podezřelý, ale po dvou hodinách byl dopaden. Zatím k činu odmítá vypovídat. V Rakousku dosud nebyl stíhán. Má platný statut uprchlíka.

Světový rekord v line danci

Při třídenním Line Dance Festivalu v St. Antonu předvedlo 478 tanečnic a tanečníků z německého jazykového prostoru od Berlína do Vídně, z Jižního Tyrolska, ze Švýcarska atd. mj. za hodinu bezchybně 20 nových choreografií, což je nový světový rekord, napsaly OÖN.

Tančila i skupina z Traunreuteru (okr. Traunstein), poprvé na velkém festivalu, a repertoár nacvičovala celé měsíce. Šest účastnic je ze správy města. Z iniciativy Angeliky Weichwaldové se přihlásily pod názvem Dancing Cowboys & Girls a každý týden trénovaly (mnohé i doma při pilování jednotlivých kroků). První vstoupení měly po třech měsících na vánoční oslavě města. Teď je jich sedmnáct, jsou slavné a chystají se na další vystoupení… Foto: Deník/OÖN/privat

Vydáni 21 let po činu

Slovenskou občanku a jejího bývalého švagra vydalo Slovensko do Rakouska 21 let po činu, z jehož spáchání jsou obviněni, napsal Volksblatt. Byli dopraveni do Štýrska, kde byl tehdy usmrcen tehdejší ženin italský přítel. Jsou stíháni pro podezření vraždy, resp. podněcování k ní. Vyšetřování případu bylo obnoveno v roce 2015 na základě dvou svědeckých výpovědí.

Jak vyplynulo, pozdější oběť poznala Slovenku (dnes 57) v roce 1999 a zamilovala se do ní. Muž jí dával peníze, platil jí byt a uzavřel životní pojistku ve prospěch jeji dcery. Když toho bylo moc, hrozil podáním trestního oznámení na partnerku. Její známí ho poté vylákali do Štýrska, kde ho měli zavraždit již odsouzený muž a bývalý švagr obviněné. Osnovatel činu byl odsouzen v roce 2019.

Vyhrál v lottu už potřetí na stejná čísla

Sázející z Dolního Francka (nyní 66 let) vyhrál už potřetí v lottu 6 ze 49 na stejná čísla - 3, 6, 36, 39, 43 a 49, píše DK. "Za první výhru, tehdy kolem devíti tisíc marek, financovali v roce 1989 svatbu a líbánky," vzpomíná šťastlivec, kterého hledají od tahu 3. září. Asi čtyři roky nato vyhrál kolem 4000 marek, a teď mu konto narostlo o 1 301 652,10 eura.

Pár zůstává "na zemi". "Rádi dobře vaříme a jíme a o to víc si teď budeme moci dovolit," říká zdravotně postižený výherce. Nový televizor by prý byl pěkný a pro příští rok uvažují snad o autě s automatikou… Shrnuje: "Zdraví si z výhry koupit nemohu, ale ulehčit a zkrásnit všední den ano." Každý týden budou dál podávat stejná sázková čísla: Tu pravidelnou radost si dopřejeme, dodává.