V květnu to prezentoval bývalý starosta Klaus Luger a včera projekt potvrdili místostarostka Karin Hörzingová a další odpovědní.

Má to být odpověď na uzavření Hlavního náměstí pro dopravu od konce října. „Očekáváme další hospodářské oživení těchto už tak nejfrekventovanějších nákupních ulic Rakouska,“ říká Hörzingová, která věří i v získání nových klientů pro deficitní hromadnou dopravu. Opatření sleduje zatraktivnění vnitřního města. Úbytek příjmů dopravního podniku nahradí Cityring.

20 000 km stání v Bavorsku o prázdninách

Na bavorských dálnicích postávala doprava v létě více než 20 000 kilometrů. Dopravní klub to mezi posledním červnovým víkendem a koncem prázdnin 9. září spočítal na 20 166 km. Jen o tomto víkendu ADAC naměřil 2252 kilometrů front.

Někdo zabil 91letou

V zahradním stavení ve Floridsdorfu ve středu ráno našla bývalá snacha bezvládnou 91letou ženu ležící na břiše s poraněními hlavy, které svědčily tupému násilí. Lékař záchranné služby mohl konstatovat jen její smrt. Na oknech domku byly stopy násilného vniknutí. Nové zprávy k případu nedošly.

Čísla rakouské spolkové kriminálky uvádějí za loňský rok 72 podezření z vražd. Z nich se 42 týkalo žen. Po očištění statistiky například od ublížení na zdraví s následkem smrti zůstalo 27 femicidů, smrticích útoků na ženy. Od 1. ledna do 4. září 2023 se v Rakousku stalo 19 vražd žen. Letos ve stejné době jich bylo dvanáct, tu floridsdorfskou zatím nepočítaje.

Pátrají po řidiči, který zabil

V Horní Falci byl v okrese Řezno v noci zachycen a přejet autem 24letý muž. Řidič poté ujel. Při pátrání po pachateli prověřuje policie na 180 vozidel. V Denglingu, části Mötzingu, zkoumá auta s eventuálním poškozením – má video pořízené řidičem jiného vozidla, na němž auto jede zvýšenou rychlostí po nehodě tímto směrem.

Chystal mačetu na vojáky?

27letý Syřan plánoval v Hofu v Horních Francích útok mačetou na vojáky bundeswehru. Policie tomu zabránila, podle DK možná díky odvážnému z okolí podezřelého, který záměr oznámil, jak řekl bavorský ministr vnitra Joachim Hermann. Muž zamýšlel dvěma mačetami usmrtit co možná nejvíc lidí v centru Hofu. Podezřelý má od roku 2015 status uprchlíka a žije v pronájmu v Hofu. V Německu už seděl pro jiné trestné činy. Starostka Hofu Eva Döhlaová (SPD) byla otřesena: „Něco podobného se u nás ve městě ještě nestalo, soužití více než 48 000 lidí ze 137 zemí robíhalo vždy pokojně a my uděláme všechno, aby to pokračovalo,“ řekla.