List objasňuje, že podle původního scénáře běží Popelka přes kvetoucí louky a ve sluncem prozářeném potoku pere prádlo. "Bylo šťastnou náhodou, že východoněmecké studio DEFA, německý koprodukční partner pražských barrandovských studií, mělo v zimě 1972/1973 volné kapacity. ,Přihrálo´do děje herecké velikány jako Rolfa Hoppeho coby krále, a během několika dnů byl scénář přepsán na jiné roční období," pokračuje list.

Od sousedů: Zavražděná z Pohoří, vrah a trochu politiky

Připomíná, že tradičně bývá jako oficiální datum premiéry "dnes kultovního filmu" uváděn 1. listopad 1973. Podle Národního filmového archivu v Praze ale byl v československých kinech poprvé promítán až 17. listopadu. Gala premiéra pro SSM byla už 26. října. Premiéra v NDR následovala 8. března 1974.

Padesátin filmu se bohužel nedožila představitelka hlavní role. Libuše Šafránková zemřela v červnu 2021 ve věku 68 let, uzavírá DK.

Sto let od narození Loriota

Svými skečemi, filmovými komediemi a karikaturami zdobil Loriot německý humor. Sté výročí jeho narození uctilo ministerstvo financí dvěma zvláštními známkami.

"Se svým nesrovnatelným a ostrým humorem stavěl vždy šarmantně společnosti zrcadlo a při tom spojoval rozdílné generace," řekla parlamentní sekretářka Katja Hesselová.

Od sousedů: Jedou do Panamy na robotickou olympiádu

Loriot, vlastně Bernhard-Viktor (Vicco) von Bülow, patřil jako karikaturista, autor, režisér a herec desíky let k největším svého oboru. Rodák z Brandenburska zemřel 22. srpna 2011 v Ammerlandu na Starnberském jezeře.

Umělecké jméno Loriot, pod kterým vystupoval od padesátých let, se vztahuje na žluvu (Oriolus oriolus) ve znaku šlechtického rodu von Bülow, ze kterého umělec pocházel. Zvolil si pro sebe francouzský název tohoto druhu.

Čech se zranil na pile

Na pile v Tragweinu (okr. Freistadt) se v noci na úterý zranil 35letý český dělník. Kolem 21.45 pracoval na zpracování řeziva a když manipuloval rukou pod přepravním pásem, zachytil stroj jeho šaty a levičku přitáhl. Kolegové slyšeli křik uvíznutého, okamžitě mašinu zastavili a muže vysvobodili. Po ošetření lékařem byl se zraněními neupřesněného stupně převezen do nemocnice v Linci.

Lupič přijel vlakem z Prahy

Německá policie zadržela při úterní rutinní kontrole ve vlaku z Prahy ve Furthu osm měsíců hledaného lupiče šperků. "V únoru se měl zmocnit v klenotnictví šperků v ceně 26 000 eur," napsal DK. Úřední soud v Landshutu ho poslal do vězení. Podle deníku Mittelbayerische jde o 34letého Čecha.

Od sousedů: Udělali největší herinkový chlebíček

Náš web si vyhledal zprávu Gelnhäuser Neue Zeitungu ze 7. března. Podle ní neznámý vešel před polednem do obchodu v Hanau, předměstí Steinheimu, a řekl, že chce koupil šperky. "Zatímco mu prodavačka zboží ukazovala, podařilo se mu nepozorovaně odcizit více kusů šperků v ceně 25 900 eur. Pak ho vyzvedla žena ve tmavošedém mercedesu. Podle popisu policie je muž vysoký asi 175 centimetrů, má tmavé krátce střižené vlasy a je hladce oholen. Pravděpodobně pochází z východní Evropy. Řidička vozu, která ho odvezla, je rovněž ve věku 30-40 let a má dlouhé blond vlasy," uvedl tehdy GNZ.

Našli halu "krále Hinze?"

Při vykopávkách v Brandenburgu našli archeologové v blízkosti "královského hradu" u obce Seddin (okr. Prignitz) základy velké haly z bronzové doby o půdorysu 31x10 metrů, zřejmě shromaždiště, podle úřadu správy památek největší stavby tohoto druhu z let 2200-800 před naším letopočtem. Samotná budova by měla být z let 1000-900 př. n. l. Byla vysoká odhadem sedm metrů, měla jedno centrální ohniště a nalezená nádoba nasvědčuje rituálním obětem. Tzv. královský hrad byl odhalen při těžbě kamene v roce 1899.

Na snímku ukazuje vedoucí vykopávek Immo Heske z Univerzity Göttingen model haly.

Hrochy drogového barona vykastrují

Páteční Donaukurier přinesl ze světa zajímavost. "Původně čtyři hroši drogového barona Pablo Escobara se na řece Rio Magdalena na jeho Haciendě Nápoles nekontrolovatelně rozmnožili na víc než 160 kusů a ohrozili ekosystém a obyvatele," píše. "Ministerstvo životního prostředí to chce utlumit sterilizací zvířat, která jsou od března 2022 na listině invazivních druhů v zemi. V úvahu bralo také jejich přestěhování a ,etickou eutanazii´ , tedy usmrcení ve spánku. Sterilizace jednoho zvířete stojí průměrně kolem 9000 eur a má začít příští týden. Do konce roku chce vláda nechat provést 30 zákroků, poté 40 ročně."

Na divadlo v base může přijít kdokoliv

1. listopadu jsme napsali v článku od sousedů (Ruská tarantule v Rusku) mezi dalšími zprávami, že divadelní soubor věznice ve Straubingu odehraje ve třech listopadových víkendech Revizora od Nikolaje Gogola, a že podle sdělení věznice mají přístup zájemci od 14 let. Chtěli jsme vědět, jak se do hlediště za mřížemi ústavu dostanou, a napsali jsme mailem dotaz vládnímu radovi kriminalistiky (M.A.) Benjaminu Schleglovi ze správy věznice ve Straubingu. Obratem odpověděl, že těchto šest představení je otevřeno všem zájemcům, tedy i veřejnosti. "Každý si může lístky na ně koupit a pak se na divadlo podívat," uvedl.

Nejlepší sportovci Horních Rakous

Sportovci roku 2024 Horních Rakous byli včera v Linci vyhlášeni potřetí lyžařské eso Vincent Kriechmayr, podruhé po roce 2005 basketbalisté OCS Swans Gmunden a při debutu v anketě poprvé atletka Susanne Gogl-Walli.