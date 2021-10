Rozeslali voličům leták, v němž varují před možným místostarostou "tureckého původu" z SPÖ. "Svým hlasem pro Elisabeth Teuferovou (úřadující starostka z ÖVP) bráníš v cestě tureckému místostarostovi a prokazuješ lásku ke tvému mateřskému městu," uvádí text.

Míní tím lokálního politika SPÖ Ibrahima Cansize, který je od minulých voleb členem freistadtské městské rady a pracuje mimo jiné na odboru výstavby. Při volbě před dvěma týdny na sebe upozornil četnými přednostními hlasy. Jeho eventuální cesta k místostarostovi se ale nezúčastněným musí zdát silně nečitelná… Aktuálně proti Teuferové kandiduje někdo úplně jiný.

"Jak úřadující starostka, tak její vyzyvatel Christian Gratzl se od letáku nepřátelského k cizincům distancovali," uvádí list.

A kdo je Ibrahim Cansiz, před kterým neznámí varují? Nedávno předával jako referent mládeže ALIF (Austria Linz Islamische Föderation) s předsedou této freistadtské složky Alim Osmanem Özcanem sponzorský dar 300 eur dobrovolným hasičům města. Na snímku z tohoto aktu jsou zleva Ibrahim Cansiz, hasič Martin Hochreiter a Ali Osman Özcan. Foto: Deník/OÖN/FF

Volili "civilkáře" roku

Ocenění sloužících náhradní "vojenskou" službu 2020 v Rakousku převzali ve Vídni z rukou odpovědné ministryně Elisabeth Köstingerové kandidáti vybraní z návrhů jednotlivých poskytovatelů. Za každou spolkovou zemi byl oceněn jeden. V Horních Rakousích je jím Tobias Lang, který svou službu vykonal v okresním centru seniorů v Eggelsbergu (na snímku s ministryní Köstingerovou).

"Každým rokem se asi 40 procent branců rozhoduje vykonat službu beze zbraně, civilní prací," píší OÖN. Loni jich bylo poskytovatelům přiděleno 14 093 - pro záchranky, pečování o potřebné, pro školky nebo jako výpomoc zemědělcům postiženým ranou osudu.

Spolkovým vítězem porota zvolila Sebastiana Jehleho, který sloužil ve školce Neunteln v Hohenemsu ve Vorarlbersku. "Svým vyučením se truhlářem, svým hobby muzikanta a znalostmi včelařiny rozzářil oči svěřených dětí," řekla ministryně při gratulaci. "Vedle svých běžných pracovních úkolů udělal pro ně hodně věcí extra. Postavil jim stínové divadlo, které dodnes hraje, vysvětlil jim úlohu včeliček v přírodě… Není divu, že se na něm jako laureátovi titulu jury rychle shodla."

Pan civilkář s ministryní.Zdroj: Deník/OÖN

V Bavorsku přibylo tropických dnů

Počet tropických dnů, tedy těch, ve kterých teplota přesáhne 30 stupňů, se v Bavorsku za posledních 60 let ztrojnásobil, píše PNP. V letech 2011-20 jich bylo ročně průměrně 12,2, zatím co v období 1951-60 jenom 3,7 dne za rok. V celém Německu měli v poslední dekádě tropických dnů 11,1 za rok, nejvíc v Berlíně 15,7, nejméně ve Šlesvicku-Holštýnsku 3,7. V Bavorsku se ve zmíněném desetiletí nejvíc hřáli v Řeznu (20,4 dne za rok). "Studeno" bylo naopak v okresech Oberallgäu a Ga-Pa - 5,6 a 5,9 "tropiků" za rok. V letech 1951-60 jich bylo jen 1,1 a 1,2 za rok.

Září mezi nejteplejšími

Letošní září bylo světově viděno jedním ze čtyř nejteplejších od začátku měření unijní služby změny klimatu Copernicus (C3S) v roce 1979, napsal linecký Volksblatt. Na mnoha místech Evropy naměřili rekordní teploty, ale na východě bylo podprůměrně chladno. Měření služby EU vychází z dat o teplotě vzduchu, stavu mořského ledu a koloběhu vody, sbíraných satelity, loďmi, letadly, meteorologickými stanicemi po celém světě, doplňovaných modelovými propočty, uvádí list.

Slavnost tykví

Na náměstí v Bavorské Železné Rudě měli svátek tykví vypěstovaných dětmi z této obce. Soutěž o největší kus vyhrála Sophia Tremlová se 16kilogramovým exemplářem. "Největší pozornost poutal obr ze sousední Železné Rudy o váze přes 72 kilogramy s více než dvoumetrovým obvodem," píše PNP. "Protože byl ale vypěstován z jiného semene, byl mimo soutěž. České děti dostaly zvláštní cenu." Přehlídka byla doprovázena muzikou, dětskými hrami a soutěžemi, také v odhadech váhy plodin a v krájení tykví.

Svátek tykví od hranic.Zdroj: Deník/PNP

Vinici střeží dron

Nad vinohradem rodiny Velechovských v Leondingu létá speciální dron vybavený technologií 5G-Mobilfunk firmy Huawei. Ta přenáší okamžité obrazy, což Beatrix Velechovské umožňuje pružně reagovat na zdravotní stav révy. "Dron enormně šetří čas a pomáhá rozeznat včas nemoci jako plísně, což umožňuje užít pesticidů na konkrétních zasažených místech místo stříkání celé kultury," píše list. Poskytnuté obrazy jsou podle něj analyzovány pomocí "umělé inteligence".

Dron hlídá vinici.Zdroj: Deník/OÖN

Bude Den kalendáře

"Česko-mezinárodní" přehled významných a mezinárodních dnů uvádí na 15. říjen Mezinárodní den bílé hole a Světový den žen žijících na venkově, ale v Rakousku si na toto datum připomínají také Den kalendáře.

Kde jej vzali, se ani neví, ovšem podle očekávání se přihlásilo o slovo papírenství a avizuje akční týden k tomuto "svátku" - se spuštěním prodeje kalendářů na příští rok. "Potěšitelně má kalendář pořád vysokou hodnotu přes postupující digitalizaci a stoupající ceny papíru. Sotvakterá domácnost se obejde bez něj," tvrdí v OÖN Georg Obereder, předseda sekce papíru a hraček Hospodářské komory. Obchod se podle něho pro 333 členských organizací, které v Horních Rakousích ke svazu náležejí, dobře rozběhl. Knižní, kapesní a stolní kalendáře se ještě nenechaly vytlačit mobily. "Ostatně v branži se aktuálně v Horních Rakousích učí 75 učňů," dodávají OÖN.

Za rok 80 000 nehod se zvěří

Ročně dojde v Rakousku k více než 80 000 dopravních nehod se zvěří, píše Volksblatt. Loni při nich bylo zraněno 249 lidí, o čtvrtinu méně než v průměru uplynulých pěti let, jeden člověk zahynul. V sezoně 2019/20 karamboly zasáhly 80 668 divokých zvířat, z 52 % srnčí, celkově uhynulo také 11 879 srnčat. 28 % bylo nehod se zajíci. "To znamená, že na rakouských vozovkách se takový malér stává každých sedm minut," uvádí list. 42 % všech srážek se stalo v Dolních Rakousích, asi 19 % v Horních.

Zubař sbíral porno…

58letý zubař, který byl v srpnu nepravomocně odsouzen v Linci k pěti měsícům vězení a peněžitému trestu 3000 eur za předávání drog mladistvým, měl na svém počítači uloženy tisíce pornosnímků dětí, píše Volksblatt.

V rámci drogové kauzy byly u něho nalezeny fotografie jeho kolegyň při převlékání. Vyšetřování bylo proto rozšířeno. "Vyhodnocení pevných disků, USB a CD, které policisté zajistili v jeho bytě, odhalilo na 10 000 fotografií s pornografickým obsahem. Na asi čtyřech tisících mají být děvčata do čtrnácti let," uvádí list. Doplňuje, že podle dosavadního vyšetřování byl obviněný dětským pornem posedlý, stahoval si je z internetu, nakupoval CD s ním a ukládal si je, ale sám je neprodukoval. Podle OÖN dál pracuje, ale komora mu chce prosadit zákaz činnosti.

Zedník v Bavorsku starostuje v Čechách

"Když Antonu Mrázovi (63) skončí těžký pracovní den na staveništi čističky ve Windorfu (okr. Pasov), nezačíná mu volno - pro zbytek dne je starostou obce Buk v Čechách," píše PNP.

Vysvětluje, že jako zedník hlavním povoláním jezdí po stavbách v Bavorsku. Každý den přijíždí z Buku a zase se vrací. Momentálně pracuje ve Windorfu, kam má přes hodinu cesty, takže den začíná ve 4.30 hodiny. A večer se vrací do své obce, popisuje list.

Starostuje pro Buk, Vyšovatku a Včelnou pod Boubínem, místa v blízkosti Vimperka na patě Boubína, nejvyšší hory Šumavy, uvádí deník. "Starostování je mu dvacet let vedlejším ,zaměstnáním´. Všech svých 300 občanek a občanů zná jmény. Říkají mu Tonda, někteří mu přezdívají ,Anton z Tyrol´ (podle písně DJ Ötziho), a pak jim říkám, já jsem ,Anton ze Šumavy´, vypráví s úsměvem".

Svou úlohu starosty bere vážně, ale o legraci prý také nebývá nouze. Ve Včelné pod Boubínem například žije jen osm rodin, které se všechny upsaly včelařině. Každá chová více včelstev a každý rok tu mají velkou včelařskou slavnost. "Podávají tu pečivo z medu a medové pivo. Hrají tu také divadlo - jak včely žijí v úlu, s trubci a královnou, a herci nosí kostýmy včel," vypráví a směje se. Každý rok tu mají hasičský bál, turnaj ve stolním tenisu, staví májku a společně jezdi na cyklistické túry.

Podle PNP starosta vidí, že když se něco děje, v místě se drží mladí. "Chtěli by přijít, ale nemají bydlení," říká. Aby se to změnilo, stavějí teď šestnáct nových domků a zřizují školku. Brzy budou muset vybudovat novou hasičárnu. Stará je už skoro sto let stará a příliš malá…

Stavět pomáhá mnoho občanů obce. "Když potřebuji pomoc, poptám se v hospodě," říká starosta. Nebo prý "poptávku" odvysílá místním rozhlasem. Vždycky se podaří pár lidí mobilizovat.

"Když právě nestarostuje nebo nezedničí, jde sbírat houby nebo hraje fotbálek s přáteli," uzavírá pasovský list. "Jeho devět vnoučat také vyžaduje pozornost. Nudné to Anton Mráz nemá nikdy…"

Starosta při práci.Zdroj: Deník/PNP

Kuriózní "razítko"

Při autonehodě v Rakousku utrpěl 20letý řidič kuriózní zranění, napsala PNP ze zprávy Kronen-Zeitungu. Pravděpodobně srážkou uvolněný airbag zahřál logo výrobce VW na volantu jeho vozu a to se mu vypálilo do předloktí. "Auto dostalo smyk a najednou jsem byl v příkopu," vypráví mladík. "Krátce před nárazem jsem zdvihl ruce před obličej. Pak jsem z vozu vystoupil s odřeninami, řeznými ranami a s tímto vypáleným znamením." Jestli mu zůstane natrvalo, v nemocnici nevěděli. Dotaz Krone u výrobce firmu udivil, k příčinám zranění se nikdo v koncernu nemohl vyjádřit, ale jejich technici prý případ přešetří, končí PNP.

Nechtěně pořízená 'kerka'…Zdroj: Deník/PNP