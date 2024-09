Dílo má cenu asi 320 000 eur. Při aukci 2018 bylo prodáno za 1,2 milionu. Bezprostředně poté bylo rozřezáno na proužky skartovačkou, která byla nepozorovaně instalována v rámu. Nová verze byla o pár let později vydražena za více než 20 milionů eur. V neděli večer si pro obraz přišli do galerie dva muži ve věku 47 a 53 let. Byli obžalováni a podmíněně propuštěni na svobodu. Souzeni mají být 9. října.