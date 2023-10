"Zakempují" na výstavišti

Od středy do neděle bude na výstavišti ve Welsu "Caravan Salon Austria". Rekordních 220 vystavovatelů bude prezentovat vozidla a jejich výbavu: denně bude otevřeno od 10 hodin, od středy do soboty do 18, v neděli do 17 hodin.

Dovolená se přiblížila do Welsu.Zdroj: Zdroj: OÖN

Podvádějí při řidičácích

Více než 2700 žáků německých autoškol bylo za devět měsíců tohoto roku přistiženo při podvádění u zkoušek z teorie, napsala PNP. Je to rekordní počet, o 38 % víc než loni. V asi třetině případů šlo "zkoušky v zastoupení", kdy se za žáka vydával někdo jiný. V další třetině užívali přezkušovaní nedovolené technické pomůcky jako mobily, sluchátka či kamery. Zbytek přistižených měl taháky.

Za tři čtvrtletí skládalo zkoušky 1,52 milionu uchazečů, o devět procent víc než loni. Při teorii propadlo 42 procent z nich, při jízdách kolem 30 %, na B-řidičák 37 %.

Testovali whisky na dálku

Scotch Malt Whisky Society propojila k online testování rekordních 447 fanoušků tohoto nápoje z 18 zemí k přípitku na zdraví - ve Skotsku Slàinte Mhath - ke 40. výročí tohoto klubu, píše DK. Když si příznivci v New Yorku dopřáli k snídani "dram", jak říkají sklence whisky, v Austrálii si ji dopřávali jako půlnoční nápoj…

"Všichni účastníci pili během videokonference simultánně stejné tři druhy whisky, přičemž museli mít zapnuté kamery počítačů a kromě nich nesměl být v blízkosti viděn nikdo jiný," popsal DK. Tři ochutnávané dramy byly Cask No. 55,78, 13letá lahvovina z palírny Speyside s tóny „kořeněného karamelu, creme brulee a nádechem čerstvého dubu“, sud č. 39 244 Tutti Frutti in a Wooden Bowl, 11letá whisky z profilu SMWS Juicy Oak & Vanilla, a šarže 15 Smokus Fruticosus, míchaný slad ze sladových whisky z ostrovů Islay & Orkneje. Událost hlídal rozhodčí Guinnessovy knihy rekordů.

Slàinte Mhath. Na snímku k rekordu Scotch Malt Whisky Society ze zdroje DK jsou "Master Ambassador" John McCheyne a Madeleine Schmollová, manažerka sociálních médií a komunity pořádající společnosti.Zdroj: Zdroj: DK

Scotch Malt Whisky Society byla založena v roce 1983 v Edinburghu Pipem Hillsem a jeho přáteli a je podle svého vyjádření se skoro 40 000 členy ve 20 zemích největší svého druhu. Christopher Coates, šéfredaktor odborného «Whisky Magazine», připomněl, že před pár lety by byla taková akce neuskutečnitelná: "Je důkazem toho, jak technologie a whisky mohou lidi spojovat.."

Že přátelé whisky jsou i za našimi humny, může nasvědčovat i festival WHISKY CONNECT 2023, v sobotu 25. listopadu 14-23 hod. v Trnavě, v hangáru OOZI.