V Bavorsku absolvovala integrační a jazykový kurs, teorii a praxi autoškoly, zkoušky a teď pro Eichberger Reisen řídí školní autobus, jezdí k BMW do Dingolfingu nebo na mnichovské letiště. Synovi už je patnáct, dcera je dospělá. Je vítanou pomocí, v Bavorsku chybí aktuálně na 4000 řidičů autobusů…

Zabil afghánskou manželku

Rodinní příslušníci kontaktovali vídeňskou policii, informovali ji o hádce dvojice a dělali si starost, že 29letou ženu afghánského původu Aresoo H. nemohou kontaktovat. Ve čtvrtek ráno hlídka otevřela dveře uzamčeného bytu a našla v něm mrtvou s bodnými zraněními v oblasti hrudníku a krku. V Rakousku pobývala několik měsíců, manželé byli svoji od roku 2019.

Alex H. (31), afghánský manžel usmrcené, s azylem v Rakousku od roku 2011, byl večer téhož dne zadržen na berlínském letišti. Přiletěl z Vídně a pohyboval se v tranzitní zóně, zřejmě v úmyslu odletět z EU…

Helene Fischerové je čtyřicet

Superhvězda Helene Fischerová prodala už skoro 18 milionů hudebních nosičů. V pondělí 5. srpna jí bude čtyřicet let.

close info Zdroj: DK zoom_in Hvězdě už je čtyřicet!

Narodila se 1984 v Krasnojarsku na Sibiři. Krátce nato se rodina odstěhovala do Wöllsteinu v Porýní-Falcku. Helene absolvovala školu muzikálů ve Frankfurtu. Ve 20 letech debutovala v televizi ARD v pořadu Svatební slavnost lidové hudby – s moderátorem Florianem Silbereisenem. V dokumentu vysílače Vox “15 let v opojení” v roce 2021 přiznala, že se ho zkrátka držela a byla ráda, že stál při ní. O několik roků později byli párem snů. Pak se našli s akrobatem Thomasem Seitelem a stala se matkou.

“Nyní má kreativní pauzu. Až 20. června 2026 chce odstartovat v parku Deutsche Bank ve Frankfurtu svou okružní tour po stadionech. Vstupenky už se dají objednat – budou za 75 až 280 eur,” napsal DK.

Neuschwanstein renovovali

Od roku 1994 trvající sanace pohádkového zámku Neuschwanstein je před dokončením. Bavorsko do ní vložilo 40 milionů eur. 20 milionů z toho stála obnova výzdoby sálů za posledních sedm let. Zámek postavený před asi 150 lety už byl poznamenaným alpským klimatem a návštěvami – jen loni sem zavítalo 850 000 lidí. Zámek je navržen do seznamu památek UEFA.

close info Zdroj: DK zoom_in Korunní sál na Neuschwansteinu.

Za znásilnění starostou obec neručí

Po pravomocném odsouzení bývalého lidoveckého starosty Schartenu za znásilnění zaměstnankyně jeho obec neručí za dopady trestného činu bývalé hlavy. Žalobu poškozené proti obci o odškodnění a zjištění její odpovědnosti za budoucí škody odmítl Vrchní zemský soud v Linci.

Odůvodnil to tím, že žalované jednání je jen v čistě vnější, místní nebo časové souvislosti s výkonem služby a došlo k němu jen při příležitosti výkonu veřejné funkce. To by nevyvolalo oficiální nárok na odpovědnost, uvedl. Kromě toho odsouzený jednal výlučně z privátních motivů.

“Expolitik v letech 2014 a 2016 zaměstnankyně dvakrát sexuálně obtěžoval, znásilnil a když promluvily, lhal. Za to dostal původně sedm a půl roku odnětí svobody. Jeho zmateční stížnost nejvyšší soud odmítl a k odvolání proti výši trestu mu zemský soud trest snížil na sedm let,” napsal DK.