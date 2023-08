List dodává, že úmrtnost na svobodu vypuštěných puštíků je 40 až 50 %. Nejčastější příčinou úhynu jsou dopravní nehody - kolize s automobily. Spolek pro jejich záchranu rozmístil v lesích Smrčin, Horní Falce, ve Steinwaldu, na cvičišti Grafenwöhr a na Šumavě asi 220 hnízd.

Hlubocká zoo puštíky bělavé popisuje, že mají rozpětí křídel okolo 120 cm, délka těla je 58 až 61 cm a váží půl až kilo. Aktivní jsou v noci i ve dne.

V neděli odpoledne se v Esternbergu při nastupování na svou loď těžce zranil vodní lyžař - sklouzl a lodní šroub mu usekl nohu. Nemohl se udržet na hladině. Hodiny ho hledalo šest hasičských jednotek, večer ale akci zastavily, když policie už nepočítala, že by mohl být ještě živý.

Ostrov dovolených Usedom byl o víkendu dějištěm festivalu bodypaintingu, k němuž se sjelo osm tvůrců z celého Německa, také úřadující mistr světa Enrico Lein, do Heringsdorfu. S pinzetami, airbrush houbičkami a kožními lepidly tvořili svá díla na holých tělech sedmi modelů. Nejlepší práce vybíralo publikum při sobotním finále - vyhrála "Lesní víla" Enrica Leina, modelka Sarah nesoucí na těle zelené plazivé rostliny a listy a mužskou tvář na břiše. Zdroj: DK

Výtvarníci zkrášlovali těla.

Dům papíru v Pilstingu vyvolal ve spolupráci se svazem ochrany dětí Landau akci "Rance sem!" výzvou, že hledají použité, dobře zachovalé rance, školní batohy, penály atd. na začátek školního roku pro děti a rodiny, které naléhavě potřebují naši pomoc a podporu. Věci mohou být kdykoliv předány Domu papíru. Jeho vedoucí Ingrid Maierhoferová už předala první darované rance svazu ochrany dětí v Landau.

Více než 4100 zaměstnanců ze 41 zemí se zúčastnilo nové pohybové iniciativy voestalpine pod mottem "Společně se hýbat a při tom dělat dobro". Od poloviny dubna do konce června přes app shromažďovali tzv. "cares". Ty byly následně koncernem voestalpine přeměněny na hotovost k podpoření charitativních účelů.

Účastníci nasbírali celkem skoro 650 000 kilometrů. Povoleno bylo běhání, ale i chození, jízda na invalidním vozíku nebo na ručním kole. Sportovní angažmá vyneslo dary Rakouskému Červenému kříži ve výši 400 000 eur. Bude z nich financována nabídka digitální výuky dětí na Ukrajině, podpora uprchlým dětem a ženám z Ukrajiny do Rumunska a rychlá pomoc potřebným rodinám žijícím v okolí VÖEST.

Podnikový "cares run" nebyl první letošní sociální akcí ocelářského koncernu. Před několika měsíci bylo na okamžitou pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii věnováno UNICEF, Lékařům bez hranic a Hilfswerk Int. celkem 300 000 eur.

Tzv. kapesné pro žadatele o azyl se v Bavorsku, Hamburku a Hannoveru už brzy nemá být vypláceno v hotovosti, informuje DK. Přípravy na testování alternativ, například na zavedení platební karty, už běží.

Zákon říká, že žadatelé o azyl mají právní nárok na tzv. kapesné "na pokrytí nutné osobní potřeby". Jeho výše se řídí jejich životní situaci a věku. Samostatně žijící dospělý nyní dostává 182 eura na měsíc, u dětí je to do pěti lety 117 eur, do 13 let pak 122 eur a do 17 let 124 eura.