Doživotí za dvě vraždy

49letý muž, který v noci na 4. srpen loni ve Vídni uškrtil svou 32letou životní partnerku a její 14letou dceru z přechozího manželství, byl zemským soudem ve Vídni odsouzen k doživotnímu trestu jednomyslným rozhodnutím osmi porotců, napsal Volksblatt. Uvedl, že matku tří dětí poznal obžalovaný, rodilý Tunisan, který od roku 2016 neměl žádné regulérní zaměstnání, v dating-appu.

Oba synové usmrcené ženy dostanou odškodné po 25 000 eurech, biologický otec dcery a polobratr zavražděné po 10 000 eur. Odsouzený v přípravném řízení nevypovídal. V začátku procesu tvrdil, že šlo o nehodu při sadomasochistickém sexu, který si žena přála a při něm upadla do bezvědomí, z něhož už se neprobrala.

Žena nezvládla svého psa při venčení. Napadl seniora s menším psem

Její dcera prý přišla náhle z dětského pokoje a začala křičet. Marně ji utišoval, aby zmlkla, neustále chtěla s matkou mluvit. Situace byla nad jeho síly, zoufal si… Obhájce doplnil, že jeho mandant, v zásadě relativně klidný typ, vyladěný tehdy na romantický večer při svíčkách, začal dívku škrtit, aby ji zklidnil…

K opožděnému doznání ve smyslu obžaloby došel obžalovaný po promítnutí videa srovnávacího výslechu nevlastního devítiletého syna. Ten společně se sedmiletým bratrem, nezpůsobilým výslechu, spali v době činu v pokojíčku a byli probuzeni křikem sestry, který starší z nich vysvětlil, že asi uviděla pavouka… Ve skutečnosti část útoku otčíma chlapec viděl. Když ho útočník zpozoroval, nařídil mu okamžitě odejít zpátky do pokojíčku. Ulehl tam do postele a když otčím k nim přišel podruhé, dělal, že spí, protože se moc bál, že ho chce zabít… Na zmíněném videu chlapec líčil, že mezi jeho matkou a partnerem docházelo velmi často k hádkám, třeba když ho maminka přistihla, že mluví mobilem s jinými ženami. "Já už dlouho cítil, že něco takového udělá," vypověděl žák základní školy. "Mockrát jsem se mu podíval do očí a viděl jsem to, cítil to…"

Podváděl se stavbou apartmánu na Lipně. Přišel si na čtyřiadvacet milionů

"Když se synové ženy probudili ráno po činu, nenašli v bytě ani matku, ani starší sestru - mrtvoly byly před rozedněním přepraveny do ložnice, která pak byla uzamčena a klíč stažen ze dveří. 49letý muž byl v tu dobu už na útěku do Francie. Protože chlapci měli hlad, koupili si něco k jídlu v supermarketu. Pak šli k oční lékařce, protože devítiletý měl kontrolní termín pro jeho kontaktní čočky. V ordinaci personálu přišlo zvláštní, že tentokrát přišli bez maminky. Protože nevěděli, kde je, vyrozuměla lékařka policii. Hlídka při prohlídce bydliště našla klíče od ložnice a objevila mrtvé, přičemž matka měla ústa ještě přelepena lepicí páskou."

Žena zemřela po masivním útoku na krk v kombinaci s dušením, řekl soudní lékař. Žádné obranné zranění u ní nenašel. 14letá zemřela v důsledku "útoku rukou na krk". Pravděpodobně se bránila.

Jak vnučce kulaka z Hluboké pomohl na školu předseda vlády Štrougal

Podezřelý byl 13. září zatčen u Brestu v severní Francii a pak vydán. Vyhodnocení jeho mobilu ukázalo, že průběžně mohl sledovat průběh pátrání po něm.

Rakousku přibylo loni asi 130 000 lidí

Polovina přistěhovalých má ukrajinský původ. 1. ledna 2023 v zemi žilo 9 106 126 občanů, z toho 79 572 Ukrajinců. Jsou devátou největší národnostní menšinou v Rakousku. Z 1 730 286 cizinců (19 % obyvatelstva) je nejvíc Němců - 225 106, následuje 147 403 Rumunů a 122 016 Srbů.

Když soudy nestíhají…

Loni bylo v Německu předčasně propuštěno z vazby 73 podezřelých, protože jejich věci nebyly v zákonné lhůtě projednány - nejvíc, patnáct, v Bavorsku. V roce 2021 jich tam bylo neskončených 66, rok předtím 40. V uplynulých pěti letech soudy nestihly vyřídit věci více než 300 podezřelých.

Festival Nejvyšší železnice

Podél Summerauské dráhy - Mühlviertlem mezi Lincem a Horním Dvořištěm a dál do Čech - bude od 23. června do 2. července probíhat nejvýznamnější regionální festival současného umění v Rakousku, šestnáctý v 30leté historii této akce. Ponese titul "Nejvyšší železnice". Podle českého podcastu programu budou pod heslem „Nejvyšší čas nastoupit“ středem umělecké debaty o budoucnosti.

Summerauská železniční trať představuje metaforicky řadu výzev z oblasti veřejné a individuální dopravy, využití zdrojů, formování krajiny a společnosti. Symbolický vlak po této trati ještě nevyjel, je ale nejvyšší čas znovu nastavit výhybky. A nejvyšší čas něco změnit, píší https://fdr.at/en/cz/ a zmiňují mj. také potřebu více spolu mluvit, stát se otevřenějšími protikladům a nekonvenčním přístupům.

S opravou hlavního tahu přes Budějovice počkají, až bude hotový dálniční obchvat

Festival založila v roce 1993 nastupující generace nezávislých umělců, kulturních pracovníků a aktivistů. Letos na něm vystoupí přes sto umělců. Jeho součástí budou březnové workshopy pro veřejnost. Více na www.fdr.at.

Rekordně řidičáků i propadajících

Loni v Německu neuspělo 39 % žáků autoškol v teoretických zkouškách, což je o 10 procent víc než v roce 2013. V praktických zkouškách k získání normálního řidičáku propadlo 37 %. Loni obojích zkoušek bylo 3,6 milionu, praktických o 20 000 víc než v roce 2019.