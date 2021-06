"Vypráví o životním stylu a osudech poslední generace vládců před revolucí 1918," uvádí doprovodný text. V centru jsou evropsky široce rozšířené rodiny kolem Sisi, prince regenta Luitpolda von Bayern a královny Velké Británie a Irska Victorie, provdané za prince Alberta Sasko-Kobursko-Gothajského… A expozice nezapomíná ani na osud ruského carského páru.

Epocha Fin de Siècle na přelomu 19. a 20. století je charakterizována hospodářským rozkvětem, technickými novinkami a kulturním rozletem, ale také politickým a sociálním napětím. Korunované hlavy Evropy ztrácely stále víc politickou moc. Někteří panovníci se ztrátou významu bojovali, jiní se uchylovali do privátu, atentáty a povstání ohrožovaly stávající řád. Revolucemi v návaznosti na první světovou válku ztratila nakonec většina evropských monarchů koruny. Také o tom je tato výstava. Doprovází ji expozice rozvoje průmyslové kultury, k níž patří i ukázkové exempláře jako Triumph Knirps, Nürnberg 1919, na snímku Musea Industriekultur.

Od úterý do neděle bude výstava otevřena od 9 do 18 hodin (o pondělcích, dále o Vánocích, na silvestra a na Nový rok je zavřeno). Vstupné je 12 eur, senioři nad 65 let 10 eur, děti a mládež do 18 let neplatí nic. K dispozici je audioprůvodce také v češtině. Foto: Deník/PNP/Haus der Bayerischen Geschichte

Nová koťata v parku

Přesně ke startu sezony v zooparku "Wilden Berg" v hornoštýrském Mauternu porodila rysice Nora zhruba rok po posledním vrhu další dva mladé. Její rodina tak už má šest členů. "Koťata jsou den ode dne aktivnější, i když se pohybují ještě trochu těžkopádně. Jejich pohlaví zatím není známo," říká ošetřovatelka Sonja Gollenzová.

Koťátka…Zdroj: Foto: Deník/PNP

Trochu jiná pouliční slavnost

Festival pouličního umění v Linci bude letos jiný než před koronou, informují OÖN. Proběhne ve třech termínech (15.-17., 22.-24. a 29.-31. července) na osmi místech města, kde bude možná kontrola diváků. Takové spontánní návaly jako na snímku už nebudou možné, každý divák dostane místenku…

Diváky letos v Linci trochu omezí.Zdroj: Deník/OÖN

"Zaděláno" na rekord?

Už téměř týden překračuje teploměr v širokých částech Rakouska skoro denně 30 stupňů Celsia a ústřední meteorologický úřad očekává, že letošní červen bude patřit s velkou pravděpodobností k deseti nejteplejším ve 254leté historii měření, píše Volksblatt. Mezi nimi je osm z let po 2000. První dvě místa ale letošek neohrozí, v letech 2019 a 2003 byly měsíce ještě teplejší, říká meteorolog Alexander Orlik. Nepadne rekord ani v počtu tropických dnů, tedy těch, kdy teplota dosáhne alespoň 30 stupňů. Letos jich v červnu bylo zatím sedm, v roce 2019 v Innsbrucku sedmnáct.

Plaví se v obytné lodi

Michaela a Helmut Tueckovi ze St. Wolfgangu, kteří v Solné komoře provozují několik obchodů, se plaví po Dunaji v pramici, kterou si sami postavili. "Cesta je jim cílem," píší OÖN. Někdy prý doplují do Černého moře, ale zatím si chtějí užívat. Vyrazili minulý týden z bavorského Kehlheimu, v úterý se stavěli v Linci a dál se nechávají unášet vodou…

Plují s Dunajem…Zdroj: Deník/OÖN

Najížděl na manželku se synkem?

Okresní soud v Pasově posuzuje od středy obžalobu 43letého Rumuna z pokusu o zabití, píší PNP. Podle státního zástupce použil vědomě jako zbraň auto. V září 2020 v Kirchhamu zahlédl manželku žijící od něho odděleně a jejich dvě společné děti. Ztratil nervy, sebral ženě žijící už s jiným partnerem jednoroční holčičku z náručí a posadil ji na sedadlo spolujezdce do svého auta. Pak začal najíždět na manželku se synem. Podle obžaloby přinejmenším nedbal možnosti způsobení smrtelných zranění ohroženým. Proces v Pasově je rozvržen na pět dnů.

5000 eur pokuta za otevření kavárny

Hornorakouský správní soud potvrdil peněžitý trest 5000 eur provozovatelce kavárny v Linci, která svůj lokál ve Starém městě "mediálně účinně" otevřela 11. ledna, tedy v době lockdownu, píší OÖN. Když na místo dorazila policie, obsluhovala víc než třicet hostů. Svůj čin ohlásila médiím a na demonstraci proti antikoronovým opatřením jako výraz zoufalství, protože vzhledem k nedostatku příjmů nemohla uživit dítě.

Sankce byla vyslovena v rámci sazby do 30 000 eur a je tedy přiměřená, konstatoval soud. Nepřiznal hospodské jednání v tísni, protože ve své ekonomicky vypjaté situaci mohla požádat o sociální podporu.

Zelená prostitutkám

Bavorský správní soud povolil bavorským domům prostituce znovu otevřít, zaznamenala PNP. Nevychází z nich totiž žádné zvýšené nebezpečí šíření nákazy. Rozhodnutí předběžně pozastavilo platnost bavorských protiinfekčních nařízení, která podle soudu mimořádně těžce zasahovala do svobody výkonu povolání. Uzavřeny zůstávají ale bordely, ve kterých se současně stýká více osob.

Zásoba roztočí turbinu

Na podzim má dozorčí rada Energie AG Oberösterreich rozhodnout, že společnost vybuduje přečerpávací vodní elektrárnu na Ebensee. Podle generálního ředitele Wernera Steineckera mají všechna potřebná povolení. Do dvou let by chtěli začít stavět.

Přečerpávačka má pomoci pokrývat krátkodobé špičky spotřeby elektřiny. Funguje tak, že voda z Traunského jezera bude pumpována do nádrže nahoře v časech, kdy bude proud levný. Když zdraží, přehrada vodu vypustí na turbiny. "Protože rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou elektřiny byl v minulých letech a je malý, byly podobné projekty odloženy. Vycházíme ale z toho, že po energetické obrátce potřeba takovýchto ,zelených baterií´ bude stoupat. Nechceme ztrácet čas," řekl Steinecker deníku OÖN.

Elekrárna o výkonu 150 megawattů má stát 210 až 220 milionů eur.

Tak to bude vypadat.Zdroj: Deník/OÖN