Země EU loni vyrobily 32,5 miliardy litrů piva s obsahem alkoholu a 1,8 miliardy bez alkoholu. Ve srovnání s rokem 2022 produkce alkoholického piva poklesla o pět procent (o 1,7 miliardy litrů), nealkoholického bylo uvařeno o 13,5 % víc.

Německo uvařilo 7,2 miliardy litrů s alkoholem, více než pětina výstavu celé EU, a 556 milionů litrů nealko. Následuje Španělsko se čtyřmi miliardami litrů (12,4 % EU), Polsko se 3,5 miliardy litrů (10,8 %), Nizozemsko 2,4 mld. (7,5 %) a Belgie 2 mld. (6,3 %). Rakousko bylo se 798 miliony litrů s promilemi deváté a se 32 miliony nealko osmé. O produkci v ČR prameny nepíší, podle jiných zdrojů se údajně těsně udržela nad dvaceti miliony hektolitrů, což představuje meziroční pokles o 2,7 procenta.

Pro představu: Na každou láhev piva se odhaduje průměrná spotřeba energie asi 0,2 kilowatthodiny, což je zhruba tři a půl hodiny provozu televize s úhlopříčkou 100 centimetrů, poznamenal DK.

Největším eportérem bylo Nizozemsko, jehož alko-piva se na světě vypilo 1,8 miliardy litru. Následovaly Německo a Belgie s 1,4 miliardy litrů. Nejvíc alkoholického importovaly Francie 0,9 mld. litrů (17,1 % importu z EU) a Itálie přes 0,7 mld. litrů.

Obžalovanému vraždu dítěte nedokázali

39letý muž, jehož postižený syn Leon byl v létě 2022 nalezen mrtvý v Kitzbüheler Ache v St. Johannu v Tyrolsku, byl ve čtvrtek innsbruckým soudem osmi přísedícími jednomyslně zproštěn obžaloby.

Byl toho dne s Leonem brzy ráno na procházce kolem rozvodněné řeky napaden neznámou osobou úderem do hlavy láhví od sektu, načež upadl do bezvědomí. Chlapec pak vylezl z kočárku a spadl do řeky. Jeho tělo bylo později nalezeno na náplavce. Rozhodnutí aplaudovali návštěvníci procesu.

Obžalovaný byl okamžitě propuštěn na svobodu. Ve svém vyjádření před vyhlášením rozsudku prohlásil, že je jedno, jaké rozhodnutí bude: “Příběh pro nás nebude mít happy end - našeho syna nedostaneme zpátky…”

Řekl, že si nikdy nepřestane vyčítat, že svého syna neochránil. ”Je neúnosné, že osoba, která ho připravila o život, pořád ještě běhá po svobodě. Nikdy ji nepřestanu hledat…”

Otázky, které zůstaly…

Průběh zasedání soudu náš web podrobně od začátku monitoroval. Obviněného zatěžovala například jeho tvrzení, že byl přepaden úderem láhví do hlavy, ale videozáznamy ukázaly, že láhev ležela už před činem v kočárku s dítětem. Senát byl přesvědčen, že ji obžalovaný musel vidět – nabízí se, že ji vzal s sebou k přichystanému “alibi” přepadením neznámou osobou. Nebyly na ní ale žádné jeho otisky. Podle znalce lékaře napadení nic nenasvědčovalo. Podle zjištěné tělesné teploty obviněný nebyl po tvrzeném napadení v bezvědomí. Znalci shledali, že zjištěné zranění na jeho hlavě nebyla tak těžká, aby vedla k delší ztrátě vědomí. Objektivně byl u něho zjištěn otřes mozku. Svědek, který ho našel, ho nejprve měl za mrtvého.

Při intenzivním šetření údajného přepadení nebyly nalezeny žádné stopy po tvrzeném lupiči. Obžalovaný byl poté 27. února 2023 vzat do vazby. “Jediné racionální vysvětlení pro předstírané přepadení je, že svého syna zabil,” řekl žalobce. V pochybnostech sice platí zákon rozhodnout ve prospěch obžalovaného, “ale to neznamená, že se člověk musí stavět za hloupého,” dodal. Sedmnáct měsíců po činu byl muž obvinění, že do řeky syna shodil, zproštěn.