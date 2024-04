FIS upozornila na své regulativy, také na to, že závody mají normálně dvě kola za srovnatelných podmínek. „Soutěž v letech na lyžích musí stát na měřicím systému certifikovaném FIS a konat se na homologovaném můstku," uvedl svaz.

Od sousedů: Bavorské pivo i loni "mistrovalo"

Závodní materiál musí být přezkoušen, například délka lyží a vlastnosti kombinézy. „Kobayashiho lety na Islandu se nekonaly za těchto podmínek. Ukazují mimořádný výkon závodníka ve zcela zvláštních podmínkách, které ale nemohou být srovnávány se Světovým pohárem," prohlásila federace.

Už předtím 27letý olympijský vítěz z Pekingu podle stanice RUV doletěl 256 metrů. „Areál Hlídarfjal byl údajně pro rekordní lety přechodně uzavřen. Pro stavbu můstku byla podle sponzora Red Bull uzavřena smlouva s městem Akureyri," píše DK. Poznamenává, že po uzavření zařízení v Harrachově už se lety SP konají jen v Kulmu u Bad Mitterndorfu, v norském Vikersundu, kde vytvořil svůj rekord 253,5 m Kraft, v Planici a v Oberstdorfu.

Zabavili na Slovensku mladé tygry?

"Tři ilegálně držení mladí tygři, z nich dva s bílou srstí, byli podle organizace Čtyři tlapky s podporou ochranářů zabaveni před několika dny úřady na západním Slovensku," píše DK.

Podle něj byli drženi v klecích bez dostatečné možnosti zaměstnání a bez přirozené možnosti výběhu. Nyní byli přechodně umístěni v jiné zoo. Ochranáři plánují mladé jedince co možná nejdřív předat do vlastního ochranářského centra "Lionsrock Big Cat Sanctuary" v jižní Africe.

Jeden ze zabavených na Slovensku.Zdroj: Zdroj: DC

Neměli na výdaje denního života

336 000 Rakušanů (3,7 % občanů privátních domácností) si loni nemohlo dovolit hradit výdaje denního života, napsal DK z podkladů statistického úřadu. Takové výdaje definuje Evropská unie jako minimální životní standard. Bylo to 17,7 % celkového obyvatelstva, tedy počet skoro nezměněný (předloni 17,5 %). Stoupl ale počet lidí v tzv. absolutní situaci chudoby, tedy těch, kteří si nemohli dovolit sedm ze 13 unií definovaných jako charakteristické znaky a aktivity všedního života.

K těm patří například nečekané výdaje ve výši 1370 eur. V roce 2022 bylo takovouto chudobou dotčeno 201 000 lidí (2,3 %). Absolutně chudobných bylo také 88 000 dětí a mladistvých, tedy dvakrát víc roku 2022 (36 000 osob do 18 let). Citelně materiálně a sociálně znevýhodněných bylo v odpovídající populaci 5,3 %, u starších 65 let naopak jen 1,9 %. Největší riziko ocitnout se v takovém stavu měly osoby v domácnostech samoživitelů (15,3 %) a 8,5 % v rodinách se třemi a více dětmi.

Od sousedů: Ve Vídni zřizují "hory" pro himalájská zvířata

Kromě těchto absolutně chudobných stavů byl stanoven jako rozhodný příjem domácností - hranicí bylo u domácností s jedním člověkem 1572 eur na měsíc. To loni dopadalo na 1 338 000 osob, čili 14,9 % obyvatelstva.

Klimtův obraz nesplnil očekávání

Obraz slečny Lieser, dražený ve středu ve Vídni, zůstal daleko za očekávanými až 70 miliony eur. Desítky let byl pokládán za ztracený, teprve v lednu jej aukční dům představil s odhadní cenou až 50 milionů eur. Výnos měl být ještě o 20 milionů eur vyšší.

Jakmile licitátor Michael Kovacek vyvolal první nabídku 28 milionů eur, ohlásila osoba v sále 30 milionů, a pak bylo ticho - obraz byl prodán za 35 milionů včetně ážia do soukromé sbírky Rosaline Wongs HomeArt v Hongkongu.

Milionový obraz zůstal skoro 'na ocet'.Zdroj: Zdroj: DK

Utopila novorozeně v záchodové míse

Ve čtvrtek začal soud v Mnichově projednávat vraždu novorozence 20letou matkou. Neplánované těhotenství tajila a chlapečka utopila hned po narození loni v květnu v záchodové míse na záchodě na farmě svých rodičů. Když ji našla její matka, bylo dítě již mrtvé. Podle obžaloby dceru i mrtvolku odvezla na kliniku. Matka těhotenství popřela, porod prožívala jako v transu, nikdy prý neplánovala dítě, které pojmenovala po svém dědečkovi, zabít.

Zdůrazňovala především svůj vztah ke své rodině s osmi sourozenci, s výrazně křesťanskou vírou. Otec se angažoval jako opůrce potratů. Nemanželské dítě by podle dcery zničilo zdání perfektní rodiny, bála se, že bude zapuzena, že to ohrozí její kariéru v gastronomii. Do jiného stavu přišla při aférce s mužem, který krátce poté zmizel.Teprve několik měsíců před činem si uvědomila, že je těhotná, k lékaři nikdy nešla. Soud má jednání rozepsáno na osm dnů.

Zproštěn obžaloby z vraždy

Soud v Mnichově zprostil 70letého Brita obžaloby z vraždy spáchané před 45 roky. Zabil hmoždířem 69letého muže v jeho koupelně, aby ho připravil o cennosti. Celoevropské srovnání otisků prstů vedlo desítky let později na jeho stopu. Seděl na něho popis od svědků, ztotožněn jako jeho byl nalezený vlas v posteli a otisky prstů v koupelně. Senát z toho dovodil, že obžalovaný byl na místě útoku, ale nemohl vyloučit přítomnost ještě dalšího muže, který čin spáchal po odchodu Brita. Svědkyně, která mezitím zemřela, v první výpovědi uvedla, že v bytě viděla dva muže…