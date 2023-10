Zemský sociální rada Wolfgang Hattmannsdorfer je jako člen rakouské delegace v Manile. Návštěvu využil k dalšímu rozšíření spolupráce s filipinskými pečovateli, píší OÖN.

Jedna z filipínských posil. | Foto: Zdroj: OÖN

Bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi oběma republikami. Má přispět i k větší spolupráci dalších odborníků. Filipíny tak plánují zřízení Migrant Workers Office (MWO) ve Vídni a vyslání vlastního atašé k opatrování filipinských odborníků v Rakousku.

Na Filipínách s asi 115 miliony převážně mladých lidích, dobře vzdělaných především v oblasti zdravotnictví, informačních technologií a inženýrství, je pracovní migrace "Filipino Way of Life". Úřady ji podporují. Plánuje se, že do roku 2027 získá Rakousko na červeno-bílo-červenou kartu ročně kolem 400 filipinských občanů.

V letech 1973-85 přišlo do Rakouska kolem 400 filipínských zdravotních sester. Nyní tam žije asi 6300 občanů této země. Koncem září tu bylo 5114 zaměstnáno a 61 samostatně podnikalo. Ilustrační snímek našeho webu ze zdroje OÖN je z loňského prvního příchodu filipínských sester do Bad Kreuzenu.

Co si s ním počnou?!

Dva dny po dožití hranice trestnosti - 14 let - spáchali notorický pachatel předchozích asi 200 krádeží, vloupání a přepadení z Lince s komplicem (19) těžkou loupež na 31letém Iráčanovi v jeho lineckém bytě, při které byla oběť těžce zraněna. Od té doby je útočník ve vazbě.

Státní zastupitelství vychází z toho, že tak jednali z návodu 20leté, která se s Iráčanem znala. Věděli od ní, že klíč k bytu ukládá do poštovní schránky. 19letý ho tapetovým nožem řízl do bérce a křičel na něho, kde jsou peníze a jaké má trezor heslo. Ten ani po bití pěstmi a ráně skleněnou vázou do hlavy nic neřekl a podařilo se mu utéct. Utrpěl frakturu očnice a poškození spojivky. Útočníci v bytě zůstali a hledali hotovost. Venku je hlídal 15letý kumpán.

19letý byl dále obviněn z krádeže vloupáním do pokladničky s mincemi na jaře. Také k tomuto byl naveden zmíněnou 20letou. Tu obvinili dále z krádeže peněz v jednom lokálu. Parta se znala z drogového prostředí.

14letý poslední loupež doznal a výpovědí zatížil i spolupachatele. Hrozí mu až sedm a půl roku vězení, dvěma spoluobžalovaným až patnáct let.

Kapesné v Rakousku: asi 41 eur měsíčně

Ke Světovému dnu spoření 30. a 31. října napsaly OÖN, že dvě třetiny dětí v zemi dostávají měsíčně kapesné v průměru 41 eur. Asi třetina rodičů to váže na podmínky - dobré známky, pomoc v domácnosti či úklid pokojů. Za co peníze utratí, mohou rozhodnout skoro všechny děti samy, ale 40 % rodičů jim dává návrhy. 41 % dětí má vlastní kartu do bankomatu.

V roce 2020 uvedl každý druhý, že dětem do 18 let dává kapesné ve výši průměrně 33 eur měsíčně. Ve věku 6-10 let dostávají v průměru 20 eur na měsíc, 11-15letí průměrně 50 eur a 16-18letí kolem 86 eur.

Čeští hokejisté v bavorské službě

"Blue Devils Weiden utrpěli v pátek večer na deggendorfském zimáku v desátém zápasu sezony před 2100 nadšeně tleskajícími diváky první porážku," napsal DK a připojil fotografii radosti po první brance, kterou dal v 6. minutě po samostatné akci Petr Stloukal, jeden z legionářů Deggendorfu. Blahopřeje mu k ní další čs. hráč v tomto dresu Antonín Dušek, který v 17. minutě zvýšil v přesilovce na 2:0. Dostali se i do titulků, tak o nich něco prozraďme.

30letý Stloukal do tohoto klubu přestoupil loni v dubnu z Poruby. Předtím hrál v Chomutově, K. Varech, Kadani, za Nitru, Skalicu, v letech 2013-14 taky ve Finsku, a v celkově 497 zápasech dal 139 branek a měl 149 asistencí. Antonín Dušek (37) do Deggendorfu dorazil loni 4. prosince z Jablonce, předtím hrál za Benátky, v letech 2019-21 za Nice, předtím za Pardubice, Slavii, Chomutov, Liberec, podle bilance deggendorfského klubu dal za 12 let v české I. lize 114 gólů, ve druhé 148…

A za Deggendorf s nimi hrají také Tomáš Gulda z Opavy, Ondřej Poživil z Litvínova a Lukáš Mičulka z Kopřivnice…

Česká družina v Deggendorfu.Zdroj: Zdroj: PNP

Na snímku ze zdroje DK je Stloukal uprostřed, Gulda vlevo a Dušek.

Napadený sedmiletý zemřel

Jak náš web informoval, v řezenské nemocnici napadl 14letý kluk dva lidi nožem. V pátek večer sedmiletý na následky dvou bodnutí zemřel.

Deník Mittelbayerische informoval, že o útočníkovi policie věděla od začátku roku, že mj. se v chatové skupině "intenzivně zabýval plány na nejzávažnější násilné trestné činy", ale v tu dobu byl ještě ve věku trestně neodpovědných. Chystal například masakr na školu v Horní Falci. V lednu u jeho rodiny v okrese Neustadt policie našla průmyslovou výbušninu. Na internetu vyhledával zprávy o školních masakrech z celého světa a v chatech diskutoval o svých plánech. Na sociální síti umístil svou fotografii pořízenou krátce před činem na toaletě dětského oddělení psychiatrie, na níž drží jateční nůž, má černé rukavice, černý oděv a kapuci zataženou přes čelo.

Sledovalo ho i bavorské centrum boje proti extremismu a terorismu s tím, že od něho lze očekávat "trestné činy značného významu". Policejní vyšetřovatelé však došlo k závěru, že by při nich hrál jen podřízenou úlohu.

Podle psychiatričky Leily Badryové "musely násilné fantazie 14letého v chatech ihned rozbušit poplašné zvony"…

Stromem roku 2024 je jeřáb muk

Nadace Dr. Silvia Wodarze vyhlásila tento větší keř nebo strom (Sorbus aria), dosahující výšky až 14 metrů, původní i v české krajině, Stromem roku 2024. Podle komise lze očekávat, že odolá přibývajícím periodám sucha a v budoucnu bude hrát významnou roli při ozeleňování měst.

Podle nadace je teď na podzim obzvlášť krásný oranžovými až šarlachovými plody, které prozařují žlutou až zlatohnědou korunu stromů. Muk na snímku pro náš web ze zdroje DK stojí na louce na patě Švábských Alp.

Jeřáb muk je stromem příštího roku.Zdroj: Zdroj: DK

Deset let za 45 ran kladivem

45krát měl 57letý obžalovaný loni v červnu udeřit kladivem do hlavy a horní poloviny těla svou těhotnou snachu, vícekrát i v jejím bezvědomí. Pak sám zavolal policii a lékaře. Oběť jen tak tak přežila, její embryo ale ne. Soud si ale není jistý, že příčinou jeho smrti bylo ono napadení. Agresor dostal v pátek od okresního soudu v Mnichově deset let vězení.

Činu předcházely hádky rodiny, která žila v Mnichově a měla finanční problémy. Když žena byla opět v jiném stavu, požadoval tchán přerušení jejího těhotenství. Dělal snachu odpovědnou i za negativní vývoj jeho syna.

U soudu tvrdil, že ho kladivem napadla poškozená a on se jí jen bránil. Tomu však neodpovídaly stopy. To, že zavolal policii, nicméně senát vzal jako polehčující okolnost pokusu o úmyslnou vraždu. Rozsudek není pravomocný.