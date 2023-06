List Donaukurier připomněl, že první šampionát World Beard and Moustache Association byl v roce 1991 v Höfenu v Černém lese. Další proběhly mj. v Norsku, Švédsku, USA, Británii a naposledy v roce 2019 v Belgii. Mistrovství 2021 bylo kvůli koroně v Novém Zélandu.

Divočákovi bylo také horko

Kdoví, jak dlouho se koupalo…Zdroj: DKDivoké prase o váze 40-50 kilogramů v bazénu na privátním pozemku v Neuenhagenu u Berlína zaměstnalo hasiče a policisty. Objevili je obyvatelé v sobotu ráno. Hledalo nejspíš ochlazení, ale nedokázalo samostatně vylézt na souš. Lidé z místa a hasiči nechali přitéct do bazénu víc vody a pak prase vytáhli pomocí žebříku a lovecké smyčky. Vypadalo po záchraně velmi vyčerpaně, dalo si pauzičku a pak prchlo do lesa. Akce trvala asi půldruhé hodiny. "Nevěděli jsme, že prase může plavat tak dlouho," řekl mluvčí jednotky.

Na 20 000 Rakušanů bez domova

V Rakousku bylo v roce 2021 asi 20 000 lidí bez domova. Dvě třetiny z nich byli muži a skoro 60 % ve Vídni.

"Velká část uváděla jako hlavní příčinu jejich bezdomovství problémy ve vztazích nebo rodinné potíže," uvedla Statistik Austria, která se zeptala několika stovek dotčených. OÖN k tomu podotýkají, že oba tyto důvody je obtížné rozlišit. Dvě třetiny dotazovaných byly v této fázi u příbuzných nebo přátel, ženy častěji než muži. Ženy jako alternativu nejčastěji hledaly nouzové ubytování, muži se uchylovali na ulici nebo do zahradních chatek či kempingů.

Skoro šest procent dospělých, kteří prožili fázi bezdomovství, je už opět hlášeno v domácnostech. Odhadem je to 300 000 až 440 000 osob.

Nebezpečné kutilství

V Rakousku se loni při domácích pracích zranilo kolem 12 000 osob tak,že museli být ošetřeni v nemocnicích - to je 33 lidí denně, napsal Volksblatt. 84 % postižených byli muži, 32 % z nich bylo starších 60 let. 41 % se zranilo při pracích ve sklepě nebo v zahradě. 26 % zraněných z pádů připadalo na žebříky.

65 % úrazů postihlo ruce, zápěstí a prsty, 14 % nohy a jejich klouby. 85 % loni zraněných nemělo žádné ochranné prostředky.

Lassie dostala cenu

Vrátila se…Zdroj: DKFilm Lassie - nové dobrodružství přinesl psu Banditovi a režiséru Hannesi Olderdissenovi Zlatého vrabce v kategorii dlouhých filmů na festivalu médií pro děti v Geře a Erfurtu. Porotu tvořilo 29 dětí ve věku od 9 do 13 let, které letos udělovaly sedm "Vrabčáků". Lassiino dobrodružství je zvlášť nadchlo, "protože bylo napínavé od první do poslední minuty," uvedlo hodnocení. Režisér byl oceněn zvláštní cenou durynského premiéra, dotovanou 1500 eury.