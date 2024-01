Sběratel umění a kabaretista Fritz Grünbaum vlastnil stovky uměleckých děl, mezi nimi přes 80 od Schieleho. V roce 1938 ho nacisté zatkli v Rakousku a deportovali do Dachau, kde v roce 1941 zemřel. V koncentračním táboře musel vystavit své manželce Elisabeth plnou moc. Žena byla později donucena předat celou sbírku nacistickým úřadům a byla zavlečena do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec u Minsku.

Ubodal otce

V Obernbergu (okr. Ried) v pátek ráno napadl 22letý syn 59letého otce devíti ranami nožem do hrudníku, břicha a zad. Byl po vlivem psychofarmak. Uvedl, že po nich se cítil velmi unavený a nechtěl jít druhý den do práce. Kvůli tomu se pohádal s otcem, řekl žalobce. Pak prý slyšel dva výstřely a pár chvil nato viděl otce s puškou. S nožem, kterým si právě připravoval svačinu, na tátu vyrazil, řekl u výslechu. Pak mu vynechaly vzpomínky. Tísňové volání sousedky přišlo ve 14.58.

Zraněný se ještě vyvlékl z domu k sousedům, ale před pátou hodinou zemřel v nemocnici v Riedu. V šest hodin útočníka, už dvakrát trestaného za loupeže, zadržela v domě cobra. Zraněná byla i matka útočníka, je v nemocnici a ještě nemohla být vyslechnuta.

Od sousedů: Hodinky Terminátora daly 270 000 eur

Mluvčí státního zastupitelství řekl, že už začátkem ledna byl vícekrát trestanému mladíkovi uložen zákaz vstupu do domu rodičů, ale on u nich žil dál. V sobotu byl vzat do vazby.

Památky na Churchilla v prodeji

Psací stůl z někdejšího londýnského domu britského premiéra Winstona Churchilla (1874 - 1965), jeho olejový portrét a rukopisy budou nabídnuty v New Yorku. Stůl má vyvolávací cenu 450 000 dolarů, portrét od maďarského malíře Arthura Pana 125 000 dolarů. Za 750 000 dolarů budou k získání ručně korigované rukopisy Churchillových memoárů o druhé světové válce, za 395 000 dolarů olejový obraz krajiny, který Churchill namaloval v roce 1935 v Maroku a věnoval jej Bernardu Lawu Montgomerymu, který byl po úspěších v severní Africe jmenován vrchním velitelem britských jednotek v Evropě. Obraz od té doby zůstal v majetku rodiny.

Churchillova matka byla Američanka, otec Brit. Churchill, britský premiér v letech 1940-45 a 1951-55, získal čestné občanství USA, poznamenává DK.

Památky na Churchilla.Zdroj: Zdroj: DK