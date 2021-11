Vsadil, že bez zabezpečení vyleze na pět metrů vysoký volně stojící žebřík a na vrcholku utrhne jablko. Na nápad prý přišel při sklízení jablek. Na vystoupení trénoval pouhé dva týdny. Chtěl si sám dokázat, že to dokáže… k dobru mu přišel trénink taekwonda od 15 let, vylepšující ovládání těla, koncentrovanost a vytrvalost.

Jeho televizní patron v pořadu byl známý bavič Stefan Raab, který sázel, že to Brenner neudělá - neuměl si představit, že je to možné. Touto akrobacií nadchl publikum tak, že ho vyhlásilo králem večera. S ním o přízeň diváků usilovali titan popu Dieter Bohlen a boxerští bratři Kličkové, mezinárodní flair dodali show Hugh Grant s jeho partnerkou, herečkou a modelkou Liz Hurleyovou. ,,Po programu za mnou přiběhla za scénu, euforicky mi padla kolem krku a zolíbala mne, tak nadšená byla z mé sázky," vzpomíná Brenner. "Samozřejmě jsem se pak týdny nemyl," směje se. Se všemi hvězdami si brzy potykal.

Dnes říká, že čas od času na volný žebřík zase vyleze, třeba pro návštěvníky jeho chmelnice. "To je jako ježdění na kole, to člověk nezapomene," míní. Dnes už je to ale s daleko větším respektem… Je ženatý, má dva syny a tak holt neriskuje jako dřív.

Po Wetten, dass.. následovala další jeho vystoupení v televizi, přihlásili ho do castingů a v Buenos Aires absolvoval jako stunt přeskoky z jednoho náklaďáku na druhý při 60kilometrové rychlosti, nebo si lehl do skleněné "rakve" plné švábů, úhořů a krabů… Na snímku ZDF je v pořadu z října 1999 s Thomasem Gottschalkem.

Zachraňují secondhand

V Rohrbachu je od roku 2011 ReVital-Shop organizace Lidové pomoci. Od té doby bylo od vyhození zachráněno 470 tun vysoce hodnotného zboží z "druhé ruky" a za výhodné ceny nabídnuto obyvatelům okresu, píší OÖN. Věci shromážděné ze sběren a z rodin - nábytek, elektrospotřebiče atd. - opravuje spolek dílen Alom z Aigenu-Schläglu. Jubileum oslaví shop desetiprocentními slevami na vše po deset dnů od 15. listopadu.

Mstil zatčení?

Za pokus dubnové vraždy policisty v důchodu byl ve Štýrském Hradci v pátek odsouzen 54letý recidivista na dvanáct let do vězení pro duševně abnormální zločince, píší OÖN.

Motivem jeho činu měla být podle žalobkyně msta za zatčení před 35 lety pro oloupení důchodkyně. U soudu tehdy tvrdil, že ho zasahující policista kopl do rozkroku a on dodnes trpí bolestmi a impotencí, ale soud to odmítl. V dubnu obžalovaný vzal nůž a jel "viníka" do jeho bytu s úmyslem ho pobodat, ale způsobil mu jen dvě lehká řezná poranění. Při zadržení přiznával, že chtěl penzistu zabít. Jeho obhájce u soudu prohlásil, že čin starý 35 let, který se nikdy nestal, jako motiv je jen paranoidním bláznovstvím, jinak vůbec ničím. Soud byl ale jiného názoru.

Udusil kojence?

S obžalobou z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti několikatýdenního dítěte stane před soudem v St. Pöltenu jeho 35letý otec. Podle obžaloby před pěti lety zastrčil do kojencových úst zmačkaný papírový kapesník a ten uzavřel jeho dýchací cesty. Půl hodiny poté předmět vytáhl kleštěmi lékař záchranky. Dítě zemřelo po měsících ošetřování v nemocnici v květnu 2016. Až letos v lednu podala na muže jeho partnerka trestní oznámení za vyhrožování a při výslechu mu kladla za vinu i usmrcení jejich dítěte. Obviněný tvrdil, že si dítě vstrčilo kapesník do pusy samo, ale znalec to vylučuje.