Od sousedů: Vyzdvihnou vrak lodi Säntis

Devadesát let je v Bodamském jezeře potopena 130 let stará loď Säntis. V březnu má být vyzdvižena a vystavena. Rozhodující věci pro komplikovanou akci k jezeru - dvanáct zvedacích vaků - před Vánocemi dorazily z Číny přes Hamburk do Romanshornu na švýcarském břehu. Mají na hladinu dopravit vrak z hloubky 210 metrů, řekl prezident spolku, který se pro tuto operaci založil, Silvan Paganini.

Model lodi, kterou se chystají vyzvednout z jezera. | Foto: Zdroj: DP