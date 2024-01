Od sousedů: Westernové městečko Pullman City hoří

Ve výletním středisku u Egingu am See (okr. Pasov) vypukl v neděli ráno velký požár. Zaměstnanci se pokusili jej uhasit, ale to se jim nepodařilo. Včas evakuovali do bezpečí hosty parku.

Zkáza ve westernovém městečku. | Foto: Zdroj: DK

Oheň se dřevostavbami šířil rychle po celém areálu. Poplach byl ohlášen v 6.07 hodiny. Před příjezdem 21 jednotek hasičů už byla v plamenech celá Music Hall. Shořela třetina hlavní ulice výstavního městečka se steakhousem a saloonem. "Za denního světla stály v hustém kouři už jen kostry staveb," napsala PNP. Zasahovalo 300 hasičů, dva lidé byli lehce zraněni. V noci bylo v městečku ubytováno asi 180 hostů a dvacítka zaměstnanců. V Pullman City pracuje asi 500 lidí. Úřadující ředitel Ernst Grünberger oznámil pro PNP, že se společnost pokusí všechno obnovit. Už v neděli odpoledne byly udělány první kroky. Škody jsou v milionové výši, řekl další šerif Claus Six vracející se z lyžování. „Mohl bych teď hodinu brečet, ale to nepomůže, musíme se dívat dopředu…" Dnes zůstalo městečko pro kovbojské fandy uzavřeno. Měl tu být den rodin s atrakcemi a la divoký západ, představeními kouzelníků a světelnou show při volném vstupu. Od sousedů: Vrací další obrazy Schieleho, které byly uloupeny nacisty Místo mezi Deggendorfem a Pasovem, kopii města amerického jihozápadu, navštěvují ročně statisíce návštěvníků. Bylo otevřeno v roce 1997.

