Ocitl se za to u úředního soudu v Alttöttingu. Fotografováním přivodil rybám značně déle trvající trápení, jednal bez ohledu na dobro zvířat, vytkla mu žalobkyně. Místo pózování s nimi a pak jejich vrácení do vody měl ryby usmrtit. Chytání je přípustné jen k získávání potravy k jídlu. Na to upozorňuje i rybářský lístek.