Nebezpečné cesty do práce

Loni se v Rakousku stalo na cestě do práce či do školy a zpátky 12 045 nehod, z nich 31 smrtelných, napsal Volksblatt. V roce 2020, za prvého covidového lockdownu, bylo nehod 9200. Loni se jich nejvíc stalo ve Vídni - 3695 (předloni 1069).

Přibývá potřebných péče

Zatím co v loni v Bavorsku ubylo v domovech seniorů lidí na lůžcích, odkázaných na péči (110 000, o 4,5 % méně než v roce 2019), naopak se zvýšil počet ošetřovaných ambulantně o 5,1 % na 123 400. Příspěvek pojišťoven na péči pobíralo koncem minulého roku více než 578 000 potřebných, o 17,5 % víc než před dvěma roky. Za 20 let se jejich počet skoro zvojnásobil - v roce 2001 jich bylo 299 000. Čtyři z pěti aktuálních příjemců jsou starší 65 let, 58 % starší 80 let.

Zlehčila památku zemřelých

Úřední soud v Augsburgu potrestal ve středu 19letou slečnu uložením povinnosti absolvování rozhovoru na téma kompetence médií a 20 hodinami pomocné práce pro obecně prospěšné zařízení.

Obžalovaná po smrtelném postřelení dvou policistů v Kuselu (náš web informoval) komentovala událost na instagramu slovy "Jsou to přece jenom policisté" a připojila emoji s krčícími rameny. U soudu to přiznala a omluvila se. Byla uznána vinnou zlehčováním a schvalováním trestného činu, očerněním památky zemřelých a útokem na lidskou důstojnost jiných skupin lidí.

Mise k Měsíci budou kontrolovat v Bavorsku?

Bavorský premiér Markus Söder se zasazuje "bezpodmínečně" o to, aby při příštích výpravách k Měsíci bylo jedno kontrolní centrum v Oberpfaffenhofenu u Mnichova, v německém centru pro letectví a kosmonautiku (DLR), napsal Donaukurier. Tam je dnes jedno z kontrolních míst pro mezinárodní kosmickou stanici ISS.

List připomíná, že NASA chce ve svém programu Artemis v několika letech opět vyslat lidi na Měsíc. Aktuálně musel být opakovaně odkládán start letu bez osádky. Evropská kosmická agentura ESA (European Space Agency), mezivládní organizace pro využití vesmíru (mezi 22 členskými zeměmi je i ČR), chce v programu Artemis do konce desetiletí vypravit na Měsíc poprvé Evropanku nebo Evropana.

Přibývá insolvencí

Po poklesu počtu úpadků díky státní pomoci při pandémii čísla v Rakousku zase rychle narůstají. Letos za první čtvrtletí jej ohlásilo 3553 firem, o 96 % víc než loni. Je to nejprudší vzestup v Evropě.

Znovunalezení kocourka

9. září utekl z bytu v Kapfenbergu dobře nezavřenými dveřmi na terasu roční kocour Pauli. Jeho panička ho okamžitě hledala, ptala se po štýrských útulcích zvířat, podala inzeráty, ale Pauli nebyl k nalezení. Až do 29. září, kdy ho našel chodec na ulici ve Vídni, vzdálené 140 kilometrů, a oznámil to městským ochráncům zvířat v TierQuarTieru. Nebyl očipován ani registrován, ale kamarádka jeho majitelky našla jeho fotografii na stránce nálezů útulku na internetu. Panička pro něho okamžitě jela a Pauli se vrátil domů!

Ve Vídni je každým rokem nalezeno kolem tisícovky koček a 500 psů, řekl provozovatel útulku Thomas Benda. S dodatkem, že kdyby měl Pauli opět utéct, bude nalezen snáze - jako všechny nalezené kočky byl v útulku očipován… (Na snímku je kocourek s dcerkou majitelky.)