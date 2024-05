Manželé slaví 200 let

Ursula a Gottfried Schmelzerovi slaví 80. výročí svatby. Dohromady je jim 200 let. Podle kancléřství Porýní a Falcka jsou v Německu nejdéle sezdaným párem, napsal DK. Pro Gottfrieda to byla láska na první pohled. “Dobře jsme si rozuměli od prvního momentu,” říká 102letý manžel ve svém bytě v Bad Sobernheimu, jihozápadně od Mainzu. Svou paní poznal na správním úřadě v Berlíně. Brzy nato se vzali – roku 1944, před 80 lety, a jsou tedy spolu nejdéle z německých párů.

„Mně bylo devatenáct a manželovi dvaadvacet,“ vzpomíná na sňatek paní Ursula. Rok předtím přišel manžel do Berlína z Rumunska. „Láska na první pohled to nebyla, ale byl tvrdohlavý. Chtěl mne, a já taky nebyla proti.“ Gottfried vypráví: „Doprovodil jsem ji na vlak a když mi řekla nashledanou, od té doby jsem se vrátil vždycky. Naše svatba byla s klopýtáním, potřebné papíry nebyly k nalezení, protože příslušný úřad v Berlíně byl vybombardován. Pak se rozběhlo telefonování, doklady byly vyskladněny do Harzu…” Vyrazil na cestu a druhý den se mohli brát.

Svatbu měli před 80 lety. Nejstarší spolu žijící manželé v Německu.Zdroj: Zdroj: DK

Nejdříve bydleli ve Frankfurtu nad Odrou, v rodišti Ursuly. V únoru 1945 narukoval a na Štědrý večer zaklepal u jejich dveří – vracel se ze zajetí. Koncem 1952 dvojice utekla se svými třemi malými dětmi přes Berlín na západ, s nejmladší dcerou ještě v kočárku. Přišli ke Gottfriedovu bratrovi do Niederrheinu. Pětičlenná rodina žila skoro rok v jedné místnosti, než dostala vlastní byt.

Zámečník Schmelzer v noci opravoval v dole stroje a dopoledne stavěl jízdní kola. Žena k tomu něco přivydělávala, zatím co děti byly ve škole a v mateřince. Přešli k Siegburgu, kde Ursula pracovala jako sekretářka ve škole a manžel stavěl čerpadla.

Jaké tajemství má jejich dlouhé manželství? ptá se DK. „Miluji ho ještě i dneska a on mne taky,“ říká Ursula a manžel dodává: Hodíme se jednoduše jeden k druhému. Pořád si mají co říkat. K tomu mají velkou rodinu – tři děti, sedm vnoučat a osm pravnoučat.

Jak se udržují fit? „Křížovky jsou moje vášeň,” říká 102letý, kterého nejvíc mrzí, že po jednom pádu teď potřebuje domácí pomoc. A 98letá partnerka doplňuje: „Je to taky trošku v rodině. A především jsme dosud vždycky v těch důležitých věcech měli trošku štěstí.“

