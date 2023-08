Jeho cílem je uctít lidi, kteří pivo vyrábějí a servírují, jak píše DK. List také poznamenává, že MDP nemůže být zaměňován s Německým dnem piva, který 23. dubna připomíná oznámení zemského nařízení v Ingolstadtu v roce 1516, dnes známé jako "příkaz čistoty".

Piva bez alkoholu se zatím pije stále víc. Od roku 2012 do roku 2022 se ho vyrobilo v Německu o 96 % víc, zatím pivo "normální" spadlo o 12 %. Zatím co v roce 1991 se jej vypilo v SRN 142 litrů na hlavu, v roce 2021 jen 92 litrů. Rok nato bylo vyrobeno 474 milionu litrů nealko a 7,6 miliardy piva s alkoholem.

Je Mezinárodní den piva.Zdroj: Zdroj: DK

Trochu odlehčení přinesl Berliner Zeitung - proč prý pivo kulatí břicha jen mužům. K dosavadním pojmenováním pivních pupků "břicho, panděro" nově z angličtiny přibyl „Dadbod“ (tátovské tělo). Němci k tomu obecně předesílají, že "kulatý neznamená nutně zdravý", a vysvětlují širší souvislosti. "Pivní břich" vzniká samozřejmě tím, že člověk sní hodně kalorií a příliš málo jich spálí, říká prof. Andreas Fritsche z univerzity v Tübingenu.Prof. Richard Raedsch ze svazu německých internistů dodává, že typický člověk s pivním břichem rád pije pivo, ale také velmi rád jí…

Takový břich nosí hlavně muži. To prý proto, že jsou při rozdělování tuku po těle typem jablko, zatím co ženy jej spíše rozdělují hruškovitě, tedy do stehen a zadku.

Devítiletý zastřelil vlka?

Ze Švýcarska do Maďarska zatoulaný vlk byl prý v dubnu zastřelen devítiletým chlapcem. Státní televize MTV nyní oznámila, že ve středu byl v Nyiregyhaze zatčen jeho otec, který mu měl půjčit legálně drženou zbraň, a další muž, který školáka doprovázel, když vlka zastřelil. Dvouletý vlk z kantonu Graubünden s označením „M237“ urazil na cestě k "popravišti" 1900 kilometrů přes Jižní Tyrolsko a Rakousko. Strážci zvěře ho vybavili i vysílačem GPS, a signály náhle zmizely, když vlk dosáhl severovýchovu Maďarska. Vysílač byl nalezen v říčce u Hidasnemeti.

"Loverboy" lákal k prostituci

Soud v Düsseldorfu řeší 35letého obžalovaného z Langenfeldu z vylákání bavorské učenky k nucené prostituci. Je obviněn ze 17 trestných činů, mj. z obchodování s lidmi a z vydírání.

U soudu uvedl, že se s tehdy 18letou seznámil přes instagram. Setkání navrhla ona. Měla za sebou escort-servis, což on tehdy nevěděl. Dobrovolně s ním jela do Libanonu, dobrovolně se tam účastnila grupensexu v bytě se známými a přáteli.

Obžaloba viní pobírače sociální podpory, že jako brutální pasák vydělal desetitisíce eur. Na jeho mobilu byly nalezeny fotografie a videa s pornografií dětí. Pohyboval se v drahé limuzíně. Soud si naplánoval do poloviny prosince 33 jednacích dnů.

Vylezla za tři měsíce všechny osmitisícovky?

Kristin Harila (37) je norsko-sámská horolezkyně a bývalá běžkyně na lyžích, která společně s Tenjinem Sherpou letos vystoupila na všech čtrnáct osmitisícovek během 3 měsíců a 20:45 hodiny.

Jako předposlední byl 23. července Broad Peak (8051 m). Týden předtím, 15. a 18. července, zdolali Gasherbrum I (8080) a II (8034), a 27. července stanuli na K2 (8611). Předtím vyšli mj. na Makalu (8485) 13. května, deset dnů poté na Mt. Everest (8848), atd. (kristinharila.com)

Na Čcho Oju.Zdroj: Zdroj: DK

Linecký deník OÖN k jejím výkonům připojil "pro a proti".

Pro je Christoph Zöpfl, šéf sportovní rubriky: "Sběr vrcholů v rekordním tempu nemá s romantickým alpinismem nic společného, ale fyzický a především mentální výkon Kristin Harilové je i přes nasazení šerpů, vrtulníků a láhví s kyslíkem obdivuhodný. O smyslu extrémního sportu se může filozofovat, mimo diskusi ale stojí, že mnoho lidí fascinuje, když někdo opustí komfortní zónu a zkouší posunout hranice možného. Harile se musí namítnout jen dvě chyby: Zaprvé neměla na helmě nalepeného žádného rudého býka (a Red Bull by jako sponzor inzeroval její rekord jako hrdinský epos), a zadruhé - je to žena…"

Protinázor vyslovil redaktor Clemens Thaler: "Je to jen nesmyslný lov rekordů, když všeho ostatního už dosaženo bylo, a nedá se to srovnat s výkony a prvními dosaženými výstupy Reinholda Messnera nebo jiných. Konečně je to také otázka stylu. Nebo, jak řekla Gerlinde Kaltenbrunnerová (která jako 28. člověk, třetí žena a první rakouský občan vystoupila na 14 osmitisícovek, navíc bez použití umělého kyslíku, což před ní dokázalo pouze jedenáct lidí a žádná žena - pozn. red.): Je to jiná disciplína…" OÖN dodávají: … jakou nikdo nepotřebuje.