Ten v Rakousku nespadá do kategorie zbraní. Mladí řekli, že stříleli jen z něho. Může být složen z běžně prodávaných plastových trubek, přičemž z něj může být brambor vystřelen až do vzdálenosti sto metrů. Po konzultaci se službou okresního úřadu byly zbraně a "kanon" zabaveny.

Poštu házel do kontejneru

V Linci soudí za zneužití úřední moci 27letého bývalho doručovatele, který v obci Engerwitzdorf naházel 84 doporučených dopisů do kontejneru na papír. Přiznal se a uvedl, že byl v časovém tlaku a přetížen. Hrozilo mu půl roku až pět let odnětí svobody. Projednávání skončilo odklonem - zaplatí 600 eur peněžitého trestu.

Vymysleli kapesní popelníčky

Svaz odpadu ve Gmundenu vyhlásil boj proti odhazování cigaretových vajglů na zem a našel podporu v okresním spolku přátel přírody. Roznesli po oblíbených výletních místech v Solné komoře malé opakovaně použitelné "popelníčky" do kapsy, které kuřákům dávají možnost "típnout" na místě své kuřivo a odnést je k regulérnímu zneškodnění.

Vezl mrtvou ženu v kufru

39letý Florian O. byl v Rakousku v pátrání jako známý organizátor četných demonstrací proti anticovidovým opatřením, které opakovaně srovnával s holocaustem. Zmizel a vrátil se k rodině v neděli večer, aby společně se třemi dětmi doprovodil manželku na poslední cestě. Zemřela mimo domov, pod širým nebem, na rakovinu. Zabalil mrtvou do prostěradla a uložil ji do kufru svého auta. Na sedadlo spolujezdce usedla jejich pětiletá dcera, na zadní sedačku synové ve věku 11 a 15 let. V neděli večer je v Ansfeldenu zastavila dopravní policie a tělo našla. Pan O. řekl, že je chce odložit před nemocnicí.

Byl podezírán ze zavinění její smrti, ale pitva potvrdila jeho tvrzení. "Není žádný náznak cizího zavinění," řekla Ulrike Breitenederová, mluvčí lineckého státního zastupitelství. Podle odborné zprávy žena zemřela v neděli kolem osmnácté hodiny na nevyléčitelné onemocnění rakovinou poté, kdy byla už v uplynulých dnech ve velmi špatném stavu.

Florian O. zůstává ve vyšetřovací vazbě - pro přestupek proti zákazu oživování nacismu.

Blíží se Equal Pension Day

Den, kdy muži dostanou tolik důchodu jako ženy teprve koncem roku, letos připadá v Rakousku na 4. srpen, napsal Volksblatt a dodal, že tím se nerovnost penzí mezi pohlavími proti loňsku o den vylepšila. Ženy v Rakousku dostávají průměrně o 40,55 procenta (o 148 dnů) menší důchod než muži. Ti berou průměrně 2162 eur hrubého, ženy jen 1285 eur - rozdíl je tedy 877 eur hrubého měsíčně. Od prvního výpočtu EPD v roce 2015 se nerovnost snížila o devět dnů. Mezi spolkovými zeměmi je v kalendáři rozdíl - ve Vorarlbersku byl EPD už 11. července, v Horních Rakousích 16. července, v Solnohradsku bude 2. srpna, v Dolních Rakousích den nato, v Korutanech 8. srpna, ve Vídni až 13. září.

Znovu o podříznutí muže v posteli

Od středy se v Riedu znovu zodpovídá 32letá žena obžalovaná z pokusu o vraždu. Loni v srpnu měla manžela (40) omámit depresivy přidanými do guláše a pak mu prořízla krk (náš web informoval). Poškozený se při jejím útoku probral, zahlédl prý jen stín útočníka, který utíkal, a díky nouzové operaci přežil.

U hlavního líčení na rozdíl od prvních výslechů začala obžalovaná tvrdit, že čin nespáchala ona, ale její tehdy 13letá dcera, na kterou nedopadá trestní odpovědnost. Obhájce žádal zproštění jeho mandantky z viny, protože tu na sebe vzala jen proto, aby uchránila nejstarší ze svých čtyř dětí před stíháním.

Od sousedů: Čecha na chodníku srazil zpěvák Naidoo

Vinnou ve smyslu obžaloby ji uznali jen dva z osmi přísedících a to k odsouzení nestačilo, senát ji zprostil obžaloby. Profesionální soudci odvolací instance ale rozsudek jednomyslně zrušili se zdůvodněním, že se jejich kolegové ve výroku zmýlli.

Věc tedy projednává nový senát. Zasedání má naplánováno na 3. a 4. srpna.

Třístoličník patřil vytrvalcům

Na vrchol Třístoličníku (podle Wikipedie 1333 m) se v sobotu chvátalo - při Dnu sportu nebo "Zábavy z mučení" sem vyjížděli vytrvalci na horských kolech a vybíhali běžci. Běžci zdolávali trať 9,97 kilometru s převýšením 620 metrů, kolaři 12 kilometrů a výškový rozdíl 640 m.

Zmiňme i vítěze - v běhu Daniel Götz (34) časem 44:38 a Kerstin Springerová (22) za 49:41, na BMX Johannnes Holzfurnter 34:22 a Lea Kremsreiterová (absolutně sedmnáctá) 38:39. Zaujalo nás, že jako čtvrtá žena a 28. celkově je ve výsledcích běhu uvedena Pavla Frickova s časem 57:20 (podrobnosti z německých pramenů uvádějí původ německý) a v českém vyhledávači behej.com je vedena zase Pavla Fričková z Nýřan.

Od sousedů: Autem srazil Čecha na chodníku

Ale ještě něco stojí za zmínku. 39letý Hans Bauer z Obernzellu zvládl jedenáct kilometrů a převýšení 640 metrů za 50:54 na tandemu se stejně starým Ulim Donaubauerem, který mu start umožnil - protože Hans je nevidomý.

Šlapou ve dvou.Zdroj: DK

Býval ambiciózním triatletem, než měl kolizi s autem při závodech ve Slovinsku před dvěma roky. Mimo jiné při těžké nehodě přišel o zrak a dodnes má problémy s páteří. Sportuje ale dál a dělá, co může. Třikrát týdně se potí doma na trenažéru, stejně často chodí plavat.

Na jaře si koupil tandem a od té doby na něm trénuje s otcem a kamarádem Donaubauerem. S ním si letos vyjel na Třístoličník. "Nechal jsem se od něho táhnout," vyprávěl v cíli Hans Bauer.

Od sousedů: Skoro pět gramů tabáku do nosu

Ve výsledkové listině není Donaubauer uveden, jen za ním šlapající Bauer je na 121. místě s časem 50:54. Nikde není uvedeno, že jeli na tandemu. Dokončilo 239 vytrvalců!