Vladimír Majer dnes 21:08

V pátek začala stavba posledních dvanácti kilometrů úseku D3 od Kaplice-nádraží do Nažidel. Zaznamenal to i deník OÖN. Silnice má být uvolněna pro dopravu koncem roku 2026. Celková trasa od hranice do Budějovic má být podle ředitele ŘSD Radka Mátla dokončena v září 2027.