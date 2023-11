Když císař Konstantin v roce 343 prohlásil křesťanství na státní náboženství, saturnálie skončily. Také pohanské zvyky Gemánů byly církvi trnem v oku. Lidé si slavení nechtěli nechat zakázat, přestali proto vyhánět zlé duchy a nahradili je ďáblem, největším nepřítelem křesťanství. Datum bylo podřízeno liturgii církevního roku - mezi Popeleční středou a Bílou sobotou měli věřící míň jíst a o to víc se modlit. Než začal dlouhý půst, mohlo se alespoň uvolněně slavit. Karneval se etabloval jako církevní slavnost.

Od sousedů: Slavenému snímku Nessie bude 90 let. Co je vlastně na něm?

Druhý kořen masopustu leží podle stanice u Germánů. Ti měli na jaře svátek vyhánění démonů zimy. Nosili hrozivé masky a dělali rámus. Když Napoleon obsadil Porýní a metropoli slavení Köln, karneval zakázal. "Blázni" ale slavili dál po hospodách.

Roku 1815 přišli do Kolína Prusové a řádění připustili, ale podle tehdejších novin se začalo vymykat z rukou. "Pod maskou svobody bláznů se šířilo mnoho nepřístojností a hulvátství, mnoho masek bylo nemorálních a netaktních," psalo se.

Očista?

Vlivní občané města to nechtěli dál trpět a založili v roce 1823 organizační výbor. Měl za cíl řádění zavést do žádoucí dráhy, kritizovat se ale mohlo dál. "Kolínský karneval zastává určité hodnoty. K nim patří svoboda bláznů stejně jako tolerance, respekt a různost. Každý ,jeck´ (účastník karnevalu) by se měl proto ptát, zda by jeho kostým nemohl být pro jiné lidi urážlivý. Pak jistě najde dobrou alternativu, protože fantazii se v karnevalu žádné meze nekladou," má výbor v prohlášení.

Nadále platí, že jeden z "bláznů" si musí při karnevalu nasadit korunku, vzít blond paruku a narudo si namalovat rty. "Není snad dost atraktivních ,jackiní´ v kolínském prostoru, které by roli mohly mnohem lépe sehrát? Diskriminace i při karnevalu? - Trošku je to tak. Organizovaný karneval byl dlouho čistě mužskou záležitostí. Tradici věrné spolky, které hlásají kolínský triumvirát - prince, sedláka a pannu - jako oficiálního regenta karnevalu jsou dodnes čistě pánské. Zmíněná panna od svého prvního vystoupení v roce 1823 byla a je vždy mužem. S výjimkou let 1938 a 1939, kdy muži v ženském kostýmu se zdáli nacistům být příliš blízko travestii a homosexualitě a NSDAP tlačila festivalový výbor, aby roli panny obsadil ženou. Také tanečnicemi-markytánkami čestné gardy, původně zastávané muži, byly teď ženy. Ty se v roli prosadily, ale panna v triumvirátu byla hned po válce opět hrána mužem.

Od sousedů: Táta Homer už neškrtí

Při dnešním úvodu nové karnevalové sezony promluvil na kolínské radnici také Aaron Knappstein, prezident židovského karnevalového spolku „Kölsche Kippa Köpp“. "Souhlasil jsem, právě abych ukázal, že jsme tady," řekl agentuře DPA. "Za stoupajícího antisemitismu to mám za důležité. Nesmíme se schovávat." Kölsche Kippa Köpp e.V. byl založen v roce 2017. Je jediný v Německu. Za Výmarské republiky byl v Kölnu velmi aktivní židovský karnevalový spolek „Kleinen Kölner Klub“ (KKK). V roce 1933 s převzetím moci nacisty emigrovali jeho zakladatelé Willi a Max Salomonové do Palestiny a USA, ostatní byli deportováni a zavražděni.

S masopustem, fašankem, to nebylo vždycky zábavné…

Polák zabíjel v Rakousku

50letý bezdomovec stane v pondělí před soudem ve Vídni, píše Volksblatt. Je obžalován z toho, že v noci na Nový rok zabil 74letého lékárníka a v noci na 8. leden 31letou matku dvou dětí.

Tvrdí, že s tím nemá nic společného, těžce ho ale usvědčují na místě činů zajištěné stopy DNA a krev oběti na jeho šatech. Podle žalobců byly oběti jeho čistě náhodným cílem. Překvapil je na odlehlých místech a okamžitě zaútočil. Mrtvola muže měla na hlavě masivní zranění a na těle stopy násilí, měl svázané nohy. Obviněný se po činu v jeho domě zdržoval několik hodin, pojedl, osprchoval se a nově oblékl. Odešel s hotovostí a botami oběti.

Od sousedů: Sluchátka a ošacení Čech z krámu nevynesl

Boty odnesl i ženě, kterou připravil o život tupým masivním násilím na hlavu a více bodnutími. Také tentokrát poté v domě zůstal a bohatě popil. Mrtvou našel manžel, když se druhý den odpoledne vrátil z lyžařské dovolené. Na místa činů se vrátil i pachatel a byl zatčen. Podle diagnózy trpí disociální poruchou osobnosti a je chronickým alkoholikem - pije od svých třinácti let. V teplých měsících žil ve stanu na dunajském ostrově ve Vídni, v zimě zkoušel hledat jídlo a místo na spaní v neuzamčených domech.

Při dvoudenním procesu má vypovídat šestnáct svědků a šest znalců.

Slovenský pečovatel okradl bezmocného

Volksblatt napsal, že 39letý slovenský pečovatel na 24 hodin v úterý v Schärdingu nechal svého 94letého bezmocného pacienta v jeho bytě ležet v posteli a odešel. Dcera, která se mu nemohla dovolat, vyvolala poplach a policisté našli jejího otce samotného a bezmocného. Přepravili ho na kliniku. Večer pak zastihli jeho pečovatele silně opilého ve městě.

Mezitím příbuzní 94letého zjistili, že Slovák, který chtěl ve středu odcestovat, sbalil do kufru také četné cennosti z bytu "opatrovaného". Byl zatčen a pokus o krádež doznal - šperky a mince chtěl ve své vlasti prodat. "Po dohodě policie se státním zastupitelstvím je stíhán na svobodě," uzavírá Volksblatt.

Chytá v 63 letech

Wilfried Waschin absolvoval o víkendu svůj první start za fotbalový tým DJK SV Dorfbach v okresní třídě. V 66. minutě se stálý brankář Simon Urlbauer (26) srazil před velkým vápnem při pokusu zabránit gólu s útočníkem soupeře, soudce to ohodnotil jako faul a vyloučil ho. Waschin, obvykle sedávající na střídačce, musel do branky a hned ho vyzkoušeli trestným kopem. „Soupeř míč poslal z dvaceti metrů plnou silou k tyči, ale já jsem ho parádním letem chytil," říká senior s hrdostí. Vyhráli 3:0.

V minulosti „podobně zálohoval“ také v Haarbachu, Ortenburgu, Unteriglbachu a Aidenbachu. "Přátelské služby", vysvětluje tato nasazení. Trénink prý už nepotřebuje, ten nahrazují jeho zkušenost a poziční hra. "Přesto je fit, při výšce 188 centimetrů váží 80 kilogramy," píše PNP.

Od sousedů: Po třech porodech má kulturistka v těle jen devět procent tuku

Chytá bez rukavic. Někdy v 90. letech ho nervovalo, že se mu v nich potí ruce a prsty měknou, jako kdyby ležel hodiny ve vaně. Když se tomu někdo diví, říká: Není přece zima a já nelyžuji… Hraje ale golf, za Golf Resort Bad Griesbach v týmu nad 50 let.

Na ilustračním snímku je při benefici ze zdroje DK z roku 2020.

Wilfried Waschin.Zdroj: Zdroj: DK