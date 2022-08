Jak popsaly OÖN, 24letá žena a 21letý muž chtěli v neděli vylézt stěnu nad Lineckou cestou. "Na těžké trase ztratili mnoho času a nakonec je zastihla tma. Zkoušeli volat pomoc mobilem, ale neměli signál. Jako poslední východisko popsali prostřednictvím SMS svou nouzovou situaci otci ženy. Ten vyrozuměl české záchranáře a ti dali zprávu hornorakouským kolegům. Podle policie kvůli exponovaném terénu s padajícími kameny ale nebyla záchrana v noci možná," napsaly OÖN. Oba snesl po krátkém mezipřístání na Welserhütte do údolí vrtulník. Na záchraně se podíleli záchranáři z Grünau a dva vrtulníky.

Z jiného soudku je zpráva OÖN, že se starosta Kyjeva Vitalij Kličko a jeho žena Natalia nechají rozvést. Jako první to napsal Bild s Kličkovým prohlášením, že žádost podali společně, protože už roky žijí odděleně a teď to chtějí "zoficiálnit".

Žijí spolu 26 let. Boxer poznal modelku a sportovkyni Natálii Jegorovou v roce 1995, rok nato se vzali. Mají spolu tři děti - Jegora Daniela, Elizabetu-Victorii a Maxe. "Exmodelka žije delší dobu v Hamburku. Zatím co Vitalij zůstává jako starosta v Kyjevě, stará se Natálie v hansovním městě o uprchlíky z Ukrajiny. Naposledy sbírala dary pro akci My jsme všichni Ukrajinci 2022 Kličkovy nadace," pokračují OÖN. Fotogalerii páru lze najít například na www.nachrichten.at.

A také ohlasy v jeho sociální poště. Jeden říká například: "Tímto článkem se Nachrichten řadí do kategorie médií, která můj otec označoval ,revolverové noviny´. Po serióznosti ani stopa. Co pan Kličko a ostatní ,osobnosti´ dělají privátně, je mi naprosto buřt a pro Rakousko sotva důležité. My máme nejen zdražování, kterému sotva rozumíme, například cenám e-elektřiny při tolika běžících elektrárnách, nevídané sucho, které žene zemědělství na hranici možností, ale vaši redaktoři se starají o manželství starosty Kyjeva… Škoda papíru, čisté plýtvání!"

Vítěze RAA ke startu přemlouvali

Vítězství Sebastiana Michetschlägera (38) z Münzkirchenu při jeho prémiovém startu v cyklistickém "Race Around Austria" na 2200 kilometrů nonstop kolem Rakouska za tři dny a 18 hodin náš web už zaznamenal. Linecké OÖN se k závodu vracejí zopakováním informace, že by vlastně nestartoval, kdyby ho nepřemluvili rakouský parádní ultrajezdec Christoph Strasser a trenér Markus Kinzlbauer… Zprávu doplňují fotografií od Martina Granadii.

Jachtař chce kolem světa

Rakouský jachtař, bývalý tramvaják Norbert Sedlacek Koch (60), odstartoval v Les Sables-d'Olonne asi 100 kilometrů od La Rochelle svůj čtvrtý pokus o sólové obeplutí světa - 34 000 námořních mil včetně obou polárních moří chce zdolat za asi 200 dnů, píší OÖN. K vidění je na své facebookové stránce. V roce 2019 musel otočit, když mu vichřice jihozápadně od Irska roztrhla plachtu. I rok předtím musel vzdát po třech dnech pro technické potíže.

"Jede" na lodi Open60AAL kompletně z recyklovatelných materiálů. Je dlouhá 18,28 metru, široká 5,82 m, výška stěžně je 29 metrů a oplachtění má 170 metrů čtverečních. Pohání ji jen vítr, elektřinu pro navigační přístroje s ním dodává i slunce.

Zdroj: Deník/Bild.de

Zachránili kapry z bahna

Dobrovolníci vytahali v neděli z bahna těžko přístupného a téměř zcela vyschlého rybníka v Mettmannu v Severním Porýní-Vetsfálsku přes sto kaprů a vysadili je znovu jinde.

"Museli jsme pokládat prkna, abychom se k nim dostali," říká Willi Schaefer. "Někteří z nás vězeli v bahně až po boky. Ty jsme museli vytahat lany." Nádrž v minulosti sloužila k ukládání sedimentů vápenky Neandertal. K záchraně ryb, které jinak neměly šanci přežít, vyrukoval nynější majitel areálu s několika zaměstnanci. Foto: Deník/Bild.de

Zase nalepení…

Klimaaktivisté zablokovali v úterý kolem 8.30 okružní třídu kolem vnitřního města Vídně. Více lidí se na vozovku přilepilo, píší OÖN. Podle policie byla doprava odkloněna.

Mezi demonstrujícími zejména za nižší rychlostní limit na dálnicích byla i Isabell Ecklová (28). "Fosilní kapitalismus pomáhá jen bohatým, všechny ostatní přejede bláznivost rozvoje. Zatím co zdražování nezvládá stále víc lidí, na nové betonové dráhy je pořád dost peněz. To jsou přece falešné priority! Tempo 100 na dálnicích naproti tomu nestojí nic a šetří dokonce statitísce litrů benzínu!," hřímá ve sdělení "Poslední generace Rakouska".

Podle mluvčího policie se na Ringstrasse přilepilo pevně sedm osob.

Zase na silnici…Zdroj: Deník/OÖN

Německo spotřebitelům

Německo uleví spotřebitelům od 1. října 2,419 centu za kWh plynu, napsal úterní Donaukurier. Dotkne se to mnoha lidí, zhruba polovina všech bytů je vyhřívána plynem. "Pro domácnost jedné osoby s roční spotřebou 5000 kWh je to příplatek kolem 21 eur za rok, pro rodinu s roční spotřebou 20 000 kWh je to 484 eur," píše deník.

Připlácení má skončit 1. dubnem 2024. Podle ministerstva financí bude účtováno měsíčně a čtvrtletně upravováno.