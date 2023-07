Rodiče vyslali ihned nouzový signál. V náročné akci, při které musely být vrtány i otvory pro karabiny k bezpečnému uchycení záchranných lan, zasahovalo 21 záchranářů z Eisenerzu a Radmeru s alpskou policií Horního Štýrska. V neděli ráno se jim podařilo vyčerpané, ale nezraněné turisty dopravit do bezpečí. Záchranná akce trvala od půlnoci do ranních pěti hodin.

Zásahů kvůli nedostatečně vybaveným lidem v uplynulých letech přibylo, říká v OÖN Stefan Schröck, ředitel štýrské horské služby. "Neodsuzujeme nikoho a dostaneme dolů z hory každého, kdo potřebuje pomoc," pokračuje podle kreda horské služby poskytnout každému v nouzi stejně hodnotnou službu.

V Bavorsku propadá u pravidelných hlavních technických prohlídek méně aut než jinde v SRN. Zcela bez zjištění nedostatků je absolvuje 68,8 % osobních automobilů. Loni propadlo 19,9 % vozidel. To je méně než spolkový průměr 20,7 %, ale pořád až šesté místo mezi spolkovými zeměmi. Nejméně aut propadlo v Sasku - 18,0, v Durynsku 18,1 a v Sasku-Anhaltsku 18,3 %. Kompletně nezpůsobilých provozu bylo v Bavorsku jen 2530 ze 3,7 milionu posuzovaných. Nebezpečné závady mělo 17 439 aut. Z motocyklů propadlo jen 7,5 %.

Výstava prací Rosy von Praunheim (80) o lásce, sexu a homosexualitě v křesťanství byla po otevření v norimberském kostele Sv. Egidiena 21. července v rámci norimberského Pride víkendu už pět dnů poté zastavena kvůli negativním reakcím. "Četní lidé se cítili zraněni ve svém religiózním cítění," sdělilo město, a představenstvo církevní obce rozhodlo výstavu už neotevírat. Odůvodnilo to tím, že od začátku byli její autoři konfrontováni množstvím nenávisti, hecování, podsouvání a nedoloženými výtkami, "a neviděli proto žádnou další cestu k vysvětlující a smiřující diskusi".

Norimberská umělecká scéna nabídla pořadatelství výstavy převzít a podle posledních zpráv má být znovu otevřena 2. srpna v 17 hodin v norimberské okresní galerii, sdělil místní podpůrný spolek Christopher-Street-Day. To potvrdil i homosexuální autor prací a spoluzakladatel německého LGBT (zkratka označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) von Praunheim. Od začátku října má být tato přehlídka vystavena v Mnichově a v prosinci v Hamburku.

Rosa von Praunheim řekl rádiu BR, že případ ukazuje, že církev ještě není připravena na kritiku. Z jeho pohledu je sexuální nepřátelství ve všech církvích velmi velké. Pochválil odvahu faráře pro kulturu Thomase Zeitlera spornou výstavu získat pro Norimberk a zastavení označil za její úspěch. Reakce, které vyvolala, ho potěšily. Pro BR řekl, že je nadšen rozčilením lidí, protože je chtěl podnítit k diskusi. "Jsme staletí obklopováni kýčovitými církevními obrazy s hrdiny, Marií a Ježíšem," pokračoval. Přesto prý ale chápe, že se lidé jeho pracemi cítí uraženi v religiózním cítění. On sám byl vychován přísně katolicky, k vědomí, že jako homosexuál musí nést pekelné tresty. Desetiletí už tématizuje ve svých obrazech "katolickou socializaci" a její "brainwashing". Pro obrazy na výstavu v Egidienkirche zpracoval náboženské kýčovité motivy z internetu a opatřil je podtitulky.

V rozhovoru s "Nürnberger Nachrichten" řekl, že "přechodné uzavření výstavy je báječné". Je přece skvělé, že vyvolala pozornost k tématu…

Podpůrný spolek Christopher-Street-Day sdělil, že zmíněná okresní galerie, kam se práce stěhují, je symbolickým místem, protože leží na Cestě Lidských Práv. "Co možná nejvíc lidí si musí udělat vlastní obraz z obrazů Rosy a vytvořit si na ně vlastní názor. Nenecháme se vylučovat, a zastrašovat teprve ne!," uvedlo prohlášení CSD. "Svoboda umění a víry nesmějí být rozehrávány proti sobě!"

Jsou budovy, kam přichází tolik pošty tam usídleným firmám, že potřebují vlastní rozdělovač, napsal Donaukurier. Například čtyři mrakodrapy ve Frankfurtu, Messeturm (60308), Omniturm (60312), Opernturm (60306) a Taunusturm (60310). Individuální pětimístná směrovací čísla mají také jinde - z různých důvodů.

Od sousedů: S 90 balíčky kokainu v těle

Své číslo má například výzkumná stanice životního prostředí Schneefernerhaus na Zugspitze (82475). Raritou je Ženichův dub v polesí Dodau (23701 Eutin). Asi sto let už prý slouží jako burza kontaktů pro osamělá srdce z celého světa. Kdo na tuto adresu napíše, jeho dopis pošta uloží do díry po suku. Platí taky to, že kdo chce a má chuť, může poštu odtud vybrat a odpovědět na ni.