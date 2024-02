Páteční rakouský tisk mj. psal, že přestavba hlediště na baletní sál trvala 30 hodin (a zpátky dalších 21), operu vyzdobily desetitisíce květin v 650 aranžmá, parkety sálu byly přeloženy, úpravy zaměstnaly na 500 lidí, na osmi místech hrálo 150 muzikantů, zahajovací skladba byla samozřejmě Na krásném modrém Dunaji, zpívali Elīna Garanča, Piotr Beczała a Serena Sáenzová, vstupné bylo 385 eur (v buletínu poznamenáno, že ples je "jasným signálem společenské odpovědnosti a solidarity"), lóže stála od 14 000 do 24 500 eur, ale nás upoutala jiná zpráva v pátečních OÖN.

Ke zdaru letošního bálu přispělo také 20 studentek a studentů 4. ročníku turistické školy v Bad Leonfeldenu. Postavili 20členný servisní tým a byli odpovědni nejen za obsluhu v sálu Gustava Mahlera, ale i v čestných lóžích spolkového kancléře a ministrů práce a zahraničí. Naučili se při nasazení, které končilo po úklidu v ranních hodinách, toho hodně. Většina žáků měla na sobě poprvé v životě frak. Samuel Rockenschaub z Unterweitersdorfu uvedl, že na něho udělala dojem logistika a přesné naplánování, které za tímto velkým zážitkem stály. "Čas nám jen letěl," řekl ke službě ve fraku a v rukavicích. "Chvílemi to bylo i velice stresové, když do kancléřově lóži, ke které jsem byl přidělen, tolik hostů přicházelo a zase odcházelo, a proto jsme neustále potřebovali čerstvé sklo…"

Od sousedů: Hlasovali o nejlepších koblihách

„Před nástupem do služby v Opeře jsme přezkoušeli, jestli jsou všichni správně oblečeni, děvčata dostala ještě poukázku na učesání u kadeřnice. Nic nebylo ponecháno náhodě a náš tým se celou noc držel super. To mi bylo mockrát potvrzeno a to jsem jim také tlumočil při malém pivu po skončení služby,“ uvedl učitel Stefan Sigmund.

Spolu s Rockenschaubem se v lóži starala o blaho hostů i Marlene Pöpplová: „Až teď jsem si uvědomila, kolik prominentních lidí jsme tento večer z nejtěsnější blízkosti potkali. Byli k nám všichni velice milí,“ řekla. Také spropitné, které bylo poctivě rozděleno celému jejich týmu, se rovněž "dalo vidět", uzavírá list.

Zoo chce utrácet paviány

Norimberská zoo hodlá usmrcovat jednotlivá zvířata ze své skupiny paviánů z důvodu ochrany druhů a managementu populace. Ředitel zoo Dag Encke o tom informoval výbor životního prostředí městské rady. Vysvětloval, že skupina je příliš velká a příliš nehomogenní, jsou problémy s její sociální strukturou…

Pěkně naložený pašerák

Na dálnici A8 zastavili rakouští celníci v Innviertlu malý bus s devíti lidmi. Řidič uvedl, že jsou na cestě do Bruselu. Při prvotní mobilní kontrole se ukázaly nesrovnalosti a při prohlídce v celní hale bylo v autě odhaleno 21 000 cigaret, 97 litrů alkoholu a skoro tuna potravin.

Při prohlídce spodku vozidla našli celníci evidentně dodatečně zabudovanou konstrukci a také v zavazadlovém prostoru byly v podlaze nerovnosti. Když je chtěli otevřít, sdělil jim spolujedoucí v busu, že on je jeho skutečným řidičem. Informoval je, že pod podlahou kufru je sto tyčí cigaret. Když prostor otevřeli, bylo jich 105, tedy 21 000 kusů cigaret. V autě bylo dále skoro 97 litrů lihovin a 910 kilogramů potravin, z toho 395 kilogramů masných výrobků, 47 kilo mléčných produktů, 90 kilo ovoce a 378 kilogramů zeleniny. Veškeré zboží a vozidlo celníci zabavili, finanční trestní řízení bylo zahájeno.

To nebyl malý paš…Zdroj: Zdroj: DK

Ochota k věnování v SRN poklesla

Objem darů od privátních osob v Německu podruhé za sebou poklesl. Loni v zemi na dobročinné účely věnovali občané kolem pěti miliard eur, o asi 700 milionů (12 %) méně než předloni. Dosud největší částka dosáhla v roce 2021 kolem 5,76 miliardy eur, ale to byl rok výjimečný, mj. se záplavami v Ahrtalu. Loni dosažená částka odpovídá číslům z dobrých let 2017 a 2019.

Nejstarší plameňák uhynul

Průměrně se plameňáci na svobodě dožívají kolem 30 let. Růžový pták jménem Ingo v Berlíně uhynul věkem v impozantních 75 letech, sdělila správa zoo, ve které žil od roku 1955.

Podle nápisu na kroužku z jeho nohy se narodil 23. června 1948 v Káhiře. Zápis byl přečten před několika lety, takže gorila Fatou musela Ingovi s prodlením předat titul nejstaršího obyvatele této zoo. Fatou se narodila 1. ledna 1957 ve volné přírodě a ze západní Afriky ji do Francie přivezl námořník v roce 1959. Tehdy ji získala berlínská zoo.

Hejnu plameňáků jeden ubyl.Zdroj: Zdroj: DK

Potetovaná kůže nebude v aukci

Náš web informoval o záměru Wolfganga Flatzce (71) nechat sejmout třináct jednotlivých tetonáží na svém těle a vydražit je v aukci. Generální ředitel bavorské státní sbírky obrazů Bernhard Maaz ve čtvrtek večer sdělil asi tisícovce hostů v pinatokéce moderny při otevření Flatzovy retrospektivy, že mu před několika hodinami jeden sběratel sdělil, že chce koupit celou Flatzovu kůži, napsal v pátek DK.

Od sousedů: Tatér chce vydražit svou kůži