V Gut Aiderbichlu v Henndorfu u Salcburku poskytli loni nový útulek 1913 zvířatům, která se ocitla bez domova. Bylo jich dvakrát víc než předloni.

V Aidenbichlu mají zvířata klid.

Společnost ochrany zvířat se už více 20 let stará v asi 30 útulcích v SRN, Rakousku, Švýcarsku, Rumunsku, Francii a Maďarsku o asi 8000 zachráněných zvířat.

Velikonoční zajíci mají svou poštu

V pondělí otevře velikonoční poštovní úřad v dolnosaském Ostereistedtu. Zajíček Hanni Hase a jeho tým chtějí odpovědět na každý dotaz, zaslaný na „Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt“ do 23. března. Tisk a porto odpovědí přebírá Deutsche Post.

Filiálka s dlouhou tradicí vypravila nebo přijala loni kolem 80 000 dopisů. V covidovém roce 2021 tady odpověděli přes 100 000 zásilek. První sem přišly v roce 1982.

Odsouzeny za nepoznání nemoci

Na školní cestě do Londýna před pěti lety zemřela třináctiletá žákyně školy v Mönchengladbachu na cukrovku. Teď byly dvě učitelky (60 a 34 let) odsouzeny za usmrcení z nedbalosti - neohlásily její předcházející onemocnění, napsal DK.

Podle soudu si měly před cestou vyžádat od desítek účastnic zájezdu písemné informace o jejich předchozích onemocněních. Pak by musely vědět, že Emily je už celá léta diabetičkou, které musí pravidelně píchat inzulin. Při příznacích pak by mohly vyřídit její včasné přijetí do nemocnice.

Vinu si u soudu nepřipouštěly. Spolužákyně informovaly na zájezdu doprovod o zhoršujícím se stavu dívky. Její spolubydlící ve svědecké zprávě u soudu uvedla, že se jim "permanentně ztrácela, už se nemohla sama obléct a nebyla schopna si vyčistit zuby…" Kantorky byly potrestány peněžitými tresty 23 400 a 7200 eur. Kvůli dlouhé době řízení byla část sankce brána jako vykonaná.

Koňku potáhne "mladá síla"

V neděli 28. dubna ve 13 hodin odstartuje koňská dráha v Kerschbaumu (okr. Freistadt) novou sezonu s novým spolupracovníkem: kočí Franz Stumbauer poprvé zapřáhne svého tři roky starého norika Maxe. Ten nahradí 24letou klisnu „Liesl“, která sloužila 16 let a za tu dobu přetransportovala tisíce dětí a dospělých v luxusním voze Hannibal, napsal DK. Teď ji čeká zasloužená penze, zatím co Max se už v zimě osvědčil při tahání dříví z lesa a teď v Kerschbaumu dostává nové úkoly.

Koňka omládla.

Při zahájení nové sezony otevře v 10 hodin brány trh uměleckých řemesel na půdě nádraží koňky. 35 vystavovatelů bude prezentovat do 17 hodin své hrnčířské výrobky, šperky, obrazy atd. Nabídnuty budou oblíbené selské koblihy a další laskominy regionu.