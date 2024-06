V území přibylo ohňů už v roce 2021. Podezřelou z těžkého poškození věci byla stejná dívka, ale řízení tehdy skončilo diverzí, protože byla ještě mladistvá. Letos 9. května už činy plně doznala. Podle státního zástupce uvedla, že požáry zakládala v doufání, že u hašení znovu uvidí svého bývalého přítele hasiče. Nyní sedí místo randění ve vazbě… Hrozí jí až deset let vězení.

Víkend cest za architekturou

Bavorská komora architektů připravila na nadcházející víkend “architektoury”, návštěvy veřejnosti ve 216 projektech s mottem Jednoduše (pře)stavět. Nabízí prohlídky fascinujících budov a komunikaci s jejich architekty a obyvateli.

V okrese Altötting zve komora na novou vodní elektrárnu v Tögingu na Innu. Sraz k prohlídce bude v sobotu v 10 hodin u vchodu do staré elektrárny. Hostům otevře dveře také moderní bytové zařízení ve Winhöringu s 20 byty, vzniklé přestavbou truhlářství. Prohlídky jsou možné v sobotu od 12 do 13 hodin.

Koho zajímá kombinace dřeva a betonu, ten má přijet v sobotu do Ainringu nedaleko Freilassingu. Od 14. do 15.30 bude mít možnost prohlédnout si novostavbu vzdělávacího institutu Bavorské policie. “Její dřevěná fasáda a hybridní způsob stavby ze dřeva a betonu by mohly přátele architektury nadchnout,” píše DK.

Zájemci z Traunsteinu a okolí se mohou provézt architektour-busem Horních Bavor. Vyjede v sobotu v 9.50 z přístavu Stock v Prienu a pojede přes Bad Feilnbach, Rimsting, Herenchiemsee a Traunstein. Na trase je sedm projektů, které zaslouží obdiv. Mezi nimi dětské zahradnictví St. Oswald s vybíhajícími přístřešky a zajímavou dřevostavbou v Traunsteinu. “Jízda i program jsou zdarma, počet míst je ale omezen, zájemci jsou proto prošeni o ohlášení,” uvádí DK.

close info Zdroj: DK zoom_in Vzorová stavba - dětské zahradnictví…

Vídeň je k žití!

Britská skupina „Economist“ opět vyhlásila Vídeň za nejlepší místo světa k žití. V žebříčku „Global Liveability Ranking“, globálním indexu životaschopnosti EIU, vyhrála potřetí za sebou. Na druhém místě ze 173 uvedených je Kodaň, následují Curych, Melbourne, Calgary, Ženeva, Sydney a Vancouver, Osaka a Auckland, Adelaide, Toronto, Helsinky, Tokio, Perth, Brisbane, Frankfurt, Lucemburk, Amsterdam a Wellington. V USA je pořadí Honolulu (celosvětově 23.), Atlanta (29), Pittsburgh (30), Seattle (34), Washington (38), Chicago (39), Boston (45), Miami (47), San Francisco (49) a Minneapolis (50). O pořadí rozhodly stabilita, zdravotnictví, vzdělání a infrastruktura.

Pandy se vracejí domů

Pandy ze Schönbrunnu, Yang Yang a Yuan Yuan, 24 a 25 let, se na podzim vrátí do Číny. Nahradí je mladý pandí pár. Už byl vybrán, teď běží přípravy přesídlení, zejména úpravy jejich výběhů.

“Už od roku 2003 – konkrétně od příchodu tohoto páru 14. března - patří Schönbrunn k málo zoo, které drží pandy velké. Teď byl společný projekt s China Wildlife Conservation Association (CWCA) prodloužen o dalších deset let,” napsal DK.

Ve volné přírodě stoupl počet velkých pand od roku 1980 ze 1100 na asi 1900. Vídeňský pár zplodil v roce 2007 Fu Long, první pandí mládě v Evropě, pořízené přirozenou cestou. Další následovaly v letech 2010 a 2013, roku 2016 dokonce dvojčata. V souladu s dohodou všichni potomci odputovali ve stáří dvou let do Číny.

close info Zdroj: DK zoom_in Yang Yang se zájezd do Vídně krátí…

Nejdelší železniční tunel opravili

Loni 10. srpna vykolejil nákladní vlak v nejdelším železničním tunelu světa, dlouhém 57 kilometrů, pod švýcarským Gotthardem. Ten byl uveden do provozu v roce 2016 a vlaky jím mohly jezdit rychlostí až 230 km/h. Teď podnik SBB informoval, že od 2. září bude opraven a kompletně projízdný. Škody v něm činily 150 milionů franků.

close info Zdroj: DK zoom_in Když hořel tunel pod Gotthardem…