Připomněla, že muž s sebou táhne od čtrnácti let alkohol a drogy. Diagnostikovala mu kombinovanou poruchu osobnosti. "Hlavním problémem je, že ,z rozmaru´, aniž by moc přemýšlel, jedná velmi impulzivně. Lze se obávat, že jakmile bude mít příležitost, v dohledné době zase může někoho poškodit nebo dokonce zabít…"

Zabil senior ze žárlivosti?

Od středy soudí v Ravensburgu 84letého, který zastřelil koncem září ve společném bytě ve Friedrichshafenu z pistole svou stejně starou partnerku. Žalobce jako jeho motiv uvedl žárlivost, obžalovaný ji ale popírá. Tvrdí, že se žena zastřelila sama. Úhel vstřelu ale tomu neodpovídá…

Obviněný nechal obhájce přečíst, že zbraň našel pod polštářem na gauči, na kterém žena seděla. Byl tím šokován, pistole nebyla jeho. Vzal ji do ruky a chtěl se zeptat, co to má znamenat, a při tom došlo k výstřelu. Netušil, že je zbraň odjištěná a nabitá. Předtím se s partnerkou bavili o bezvýznamnostech. O vztahu k ní moc neuvedl - poznal ji několik let po smrti své manželky přes datingovou platformu na internetu. Plánovali wellnessovou dovolenou… Přistěhovala se k němu na Bodamské jezero v roce 2017 z Mnichova.

Obžalovaný je ve vazbě. Na hlavní líčení má soud rozepsány do poloviny dubna další čtyři termíny.

V Kolíně našli římský hrob

"Kdo v Kolíně nad Rýnem jde do hloubky, může tam najít perfektně zachované římské hrobové místo staré skoro 2000 let," píše deník DK.

Popisuje vstupní dveře do prostoru, z něhož vedou příkré schody dolů. Za zdviženým padacím mostem je komora, při jejíž zadní stěně je figurami zdobený sarkofág s odsunutým víkem. Po stranách stojí tři portrétní bysty, na první pohled skoro tak bezchybné, než aby mohly být pravé, ale jsou to víc než 1800 let staré originály. Komora patří k nejlépe dochovaným římským hrobům severně od Alp. "V muzeích jsou objekty okradeny o souvislosti. Tady stojí na místech, na kterých se nacházely také v antice. To nikde jinde není," říká prof. Heinz Günter Horn, přeseda podpůrného spolku Römergrab Weiden.

"Zařízení se nachází na jedné z hlavních ulic Kolína, na Aachener Straße, a ne náhodou - cestu založili sami Římané. Za jejich časů se nazývala Via Belgica, protože vedla do Belgie a dál k francouským břehům Kanálu," vypráví prof. Horn.

Popisovaný hrob byl znovuobjeven v roce 1843, v uplynulých letech byl veřejnosti znepřístupněn a nyní je pro prohlídky otevřen po tři dny v týdnu.

Sousedé hledají stavitele mostů

Německo-český Fond budoucnosti povolil 1,3 milionu eur pro 233 nových společných projektů. Například na společnou práci žáků z bavorského Waldkraiburgu a z české Červené Vody na téma vyhnání Němců z tehdejšího Československa po druhé světové válce. Chtějí k tomu prezentovat staré a nové fotografie domů vyhnaných lidí. Žáci Gymnázia Lyonela Feiningera z Halle a jedné pražské školy se vydají s počítačem na virtuální cestu do doby nacistické hrůzovlády v tzv. Protektorátu Böhmen und Mähren.

Do třetího kola projektu fond hledá "aktivní lidi", kteří by chtěli rok v německo-českém pohraničí působit jako "stavitelé mostů" - oslovovat nové aktéry z civilní společnosti, spolků, obcí a církví z obou stran hranice a dávat je dohromady. Přihlásit se mohou do 7. dubna k některému z vypsaných projektů. Tato práce předpokládá objem kolem 20 placených hodin za týden. "Znalosti češtiny jsou výhodou, ale žádným přepokladem," pokračuje DK.

Podporován bude opět sport, například společný tréninkový kemp mladých fotbalistů.

Linec už zná svou májku

Každým rokem věnuje jiná obec májku na náměstí hlavního města Lince. Letos bude z Niederwaldkirchenu od místostarostkyně Hedwigy Lindorferové a jejího manžela Huberta. Asi 65 let starý smrk už byl označen k poražení a 30. dubna přijede tradičně k vyzdvižení na místo určení.

Májka pro Linec se zdá být dost řídká…Zdroj: DK

Litevci "vybílili" stovky bankovních přihrádek

Tři obvinění Litevci ve věku od 43 do 52 let vybrali stovky bankovních schránek v několika rakouských zemích a podle úterní zprávy Volksblattu způsobili škodu celkem 545 000 eur. Teď sedí ve vazbě v Salcburku. Po čtvrtém spolupachateli policie pátrá.

Banda se na schránky zaměřila od konce roku 2020. Vybírala z nich většinou hotovost, zlato, stříbrné cihly a šperky. Třináct útoků napáchala v Dolních Rakousích, Štýrsku, Horních Rakousích, Solnohradsku a Vorarlbersku. Místa činů prohlížela i měsíce před útokem, za vloupáními jezdila pronajatými vozy.

Zatčen byl nejprve loni 12. listopadu 43letý muž před svou cestou do Čech. V dutině jeho vozidla bylo nalezena hotovost 64 500 eur a šperky. Dva komplicové byli v tu dobu zatčeni na cestě do Vídně se 20 600 eury, zlodějským nářadím a dalšími důkazy. Celkem skupina nakradla peníze a věci v hodnotě 380 000 eur, věcnou škodu odhadla policie na 165 000.