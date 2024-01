Dva muži jsou obžalováni ze zavraždění 39leté ženy z Norimberka v osmém měsíci těhotenství a z braní rukojmí v prosinci 2022. Jedním z nich je její "bývalý" 50letý životní partner z Bosny, druhým jeho německý obchodní partner.

Doprovodila svěřené dítě do jeslí a zmizela, píše DK. Dodnes ji nenašli. Příslušný soud musí rozhodnout, zda vůbec k projednání věci dojde. Bude zkoumat, zda důkazy jsou tak přesvědčivé, že odsouzení obviněných je pravděpodobné.

Vypovídat ve věci má více než sto svědků a deset soudních znalců. Zvláštní komise po zmizení ženy shromáždila stovky stop a poznatků ve více evropských zemích.

Domov opustila žena bez hotovosti, dokladů a mateřského pasu, že by tedy odešla do zahraničí, je málopravděpodobné, i když to obžalovaní naznačují. Po vraždě měli z mobilu usmrcené odeslat rozlučkové zprávy do Itálie, aby vytvořili falešnou stopu.

Podle vyšetřování sledovali obvinění ženu 9. prosince 2022 v zapůjčeném vozidle k opuštěné nemovitosti ve Schwabachu, která jí patřila. Tam ji přemohli a dopravili do skladové haly v Hilpoltsteinu. Později ji ještě donutili napsat dopis, ve kterém bere zpátky trestní oznámení v již rozběhnutém vyšetřování proti těmto mužům. Pak ji podle obžaloby usmrtili a mrtvolu ukryli.

Od loňského září jsou ve vazbě s obviněním z loupežné vraždy, která měla zakrýt jiný jejich trestný čin. Podle přesvědčení vyšetřovatelů její tehdejší partner využil peníze banky k obchodům s nemovitostmi, které běžely přes druhého obžalovaného, dnes 48letého. Žena, která zmizela, získala s pomocí partnera 27 nemovitostí na úvěr, který sanovala jeho firma, pronajala je a prodala. Po rozchodu v březnu 2022 žena spolupráci ukončila a odepřela partnerovi přístup k jejím kontům. Spor pokračoval trestním oznámením ženy a soudním zákazem kontaktu expartnera s ní.

Muži se pak pokoušeli exekučním titulem vymoci na ní skoro 785 000 eur. Tomu se žena bránila občanskou žalobou. Týden před rozhodujícím jednáním zmizela…

Omámila vnučka 79letou babičku?

31letá žena z Essenu, matka tří dětí, namíchala loni v březnu a v červenci 79leté babičce v jejím bytě kakao a mléčný koktail, do kterých přidala nadměrnou dávku tišícího prostředku. Chtěla tak získat dědictví.

Babičce podle obžaloby život zachránilo, že byla náhodou nalezena pečovatelkou. Rychlotest moči ukázal její akutní otravu. Během pobytu v nemocnici jí vnučka pomocí nalezeného klíče ukradla z trezoru 2500 eur a šperky.

U soudu vnučka obžalobu z pokusu vraždy odmítla - chtěla prý jen, aby babička trochu usnula a ona ji mohla okrást… Ocitla se prý pod tlakem, když jménem rodinných příslušníků objednala zboží a uzavřela smlouvy na mobily, a náklady pak nemohla zaplatit. Pro obdobné delikty už předtím seděla… Nové řízení má senát rozepsáno do poloviny března.

Cestu ze zájezdu zaplatí maminka

Sedm žáků desáté třídy berlínského gymnázia si koupilo na školním zájezdu do Mnichova v červnu 2022 dvě láhve vodky, což mají děti zakázáno. Byli přistiženi, ze zájezdu vyloučeni a museli předčasně jet domů. Správní soud v Berlíně nyní rozhodl, že náklady této cesty - 143,60 eura - musí zaplatit žalující zemi Berlín matka jednoho z nich. Před zájezdem se rodiče žáků zavázali, že v případě předčasného návratu kvůli disciplinárnímu opatření škodu uhradí…