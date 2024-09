52letý muž, důvodně podezřelý z vloupání do zahradního domku ve Vídni-Floridsdorfu a usmrcení tam přebývající 91leté majitelky (náš web informoval), jejíž tělo našli příbuzní 4. září v posteli domku, je ve vazbě. Snímek hledaného zveřejnili i v okolních zemích a slovenští policisté ho stejný den zadrželi ve vesnici Čakanovce, napsal DK. Kriminalisté ho našli díky stopám DNA. Pitva ukázala, že se dopustil porušení sexuální integrity stařenky, kterou sousedky nazvaly „Paní Grete“ coby „vídeňský originál“, a údery tupým předmětem do hlavy ji zabil.

Hromadná doprava: milion s ročním předplatným

Vídeňský dopravní podnik má rekord - počet držitelů ročního předplaceného jízdného překročil milion osob. Zájem obyvatel výrazně posílil po roce 2012, kdy Vídeň roční kupon zlevnila na atraktivních 365 eur. Vídeňskou cenou se později inspirovala i Praha, informoval náš web Martin Landa ze City of Vienna.

Ve „sportce“ přes 19 milionů eur

Sázející z Dolního Francka vyhrála bavorský lotto jackpot – ve hře 6 ze 49, obdobě naší sportky, v sobotu jako jediná natipovala šest správných (11 – 18 – 28 – 30 – 43 – 46) a superčíslo 9. Vyhrála tak 19 614 570,90 eura – na investici 30,30 eura…

V Itálii soudí vraha studentky

Z násilné smrti 22leté studentky Giulie Cecchetti loni v listopadu byl obžalován její o něco mladší bývalý přítel z Padovy, který ji před útokem celé měsíce pronásledoval „stalkováním“. Na parkovišti v provincii Benátky ji usmrtil 75 bodnutími.

Obviněný byl zadržen po osmidenním útěku Rakouskem a Bavorskem na odpočívce dálnice A9 u Lipska, kde mu došel benzín. Na žádost italské strany byl vydán do mateřské země.

Přiznal se, ale zahájení procesu v Benátkách přítomen nebyl. Svého obhájce nechal přečíst dopis, že se veřejného léčení zúčastní, jen když to bude třeba. „A doufám, že to bude rychlé,“ uvedl.

Čekali, až podezřelý opustí Řecko

V roce 1977 byly v bytě v Melbourne nalezeny dvě ženy ve věku 27 a 28 let, usmrcené bodnými ranami. 16měsíční syn jedné z nich ležel nedotčený ve své postýlce. 47 let po dvojnásobné vraždě byl jeden z důvodně podezřelých z tohoto činu, 65letý s australským a řeckým pasem, zadržen na římském mezinárodním letišti Fiumicino. Sdělil to Shane Patton, šéf policie státu Victoria. Vysvětlil, že muže hledali několik let, ale kvůli platným zákonům museli čekat, než opustí Řecko.

Tetováže z kostele

Neobvyklou akcí se katolická církev v Osnabrücku snaží oslovit lidi. V jejím kostele Sv. Jana si mohou zájemci po mši nechat zadarmo vypíchat křesťanské tattoo. Biskupství tak chce naladit veřenost na náboženství heslem „Když víra jde pod kůži“.

„Tattoo nejsou jen šperk nebo doplněk, ale spojují se s nimi zkušenosti a pocity, například smutek nebo zavázání, životní příběhy,“ říká v DK Martina Kreidler-Kosová z oddělerní duchovní péče biskuství Osnabrück. „Doufáme, že přes ně navážeme dialog…“ 56letá teoložka si sama nechala tattoo udělat – Antonický nebo Tauův kříž jako znamení její sounáležitosti se spiritualitou františkánů.

close info Zdroj: Zdroj:DK zoom_in Farář Kribben z Osnabrücku.

Bohoslužby v tomto kostele vede rovněž tetovaný farář Frank Kribber.