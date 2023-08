Před 18 lety jí diagnostikovali mozkový tumor. Roky po zjištění onemocnění brala jako darovaný čas, šance přežití diagnózy o víc než rok prý byla jen desetiprocentní. Dostala osmnáct let navíc.

Od sousedů: Sraz Harry Potterů v Hamburku

V poslední době se jí hodně věnovali pečovatelé v Herzenswunsch Hospizmobilu. Se synem ji doprovodili do slovinské Bohinji. Tamní jezero prozkoumali na stand-up -paddleboardu věnovaném firmou John z Freilassingu, Gudrun se procházela na břehu. "Cestu na pozorovatelské místo divoce žijících medvědů jí zdravotní stav nedovolil. Tým hospicu jí to chtěl nahradit po návratu do Salcburku alespoň návštěvou tamní zoo," píše DK.

K tomu už nejspíš nedošlo. Minulý čtvrtek Gudrun Pflügerová zemřela.

Sraz keramiků u jezera Traunu

130 keramiků z celého světa nabídne nadcházející pátek a sobotu vždy od 10 do 18 hodin ve Gmundenu své práce při 35. ročníku rakouského hrnčířského trhu na Radničním náměstí a na Esplanade. Budou mj. soutěžit o cenu města keramiky Gmundenu, tentokrát na sochařské motto postavy zvířat.

V rámci trhu bude ke koupi návštěvníkům nabídnut gmundenský výroční hrnek od Wernera Ertla na infostánku na náměstí a v obchodech s keramikou. Ve zvláštní akci budou ukázky polské keramické tvorby v jezerním zámku Ort. Víc informací na www.toepfermarkt.at.

Gmunden, město keramiky.Zdroj: Zdroj: DK

Zemřel boxer "Fešák René"

Bývalý německý mistr Evropy v boxu René Weller z Pforzheimu zemřel v úterý ve věku 69 let. Poslední léta trpěl demencí. "Každý den s ní sváděl souboj," řekla jeho žena Maria. Nakonec jedl jen krupicovou kaši s cukrem a skořicí a trochu kakaa…

Byl vyučeným zlatníkem a montérem topení. V roce 1983 získal vítězstvím k.o. v prvním kole nad Američanem Jamesem Ortegou titul mistra světa v superpérové váze World Athletic Association. Rok nato byl mistrem Evropy a tento titul ztratil až při páté obhajobě proti Dánovi Gertu Bo Jacobsenovi - to byla jediná Wellerova porážka v profesionální kariéře s 54 vítězstvími… Než ji začal, vybojoval 355 amatérských utkání a 338 z nich vyhrál. Boxoval i na OH 1976 v Montrealu, kde vyřadil Francouze Thomase a prohrál s Rumunem Ciochinem. Pětkrát byl mistrem Německa.

Velký boxer a velká huba…Zdroj: Zdroj: DK

Známý byl ale také svým extravagantním vystupováním a outfitem - v ringu nosil blýskavé šortky s drsnými vzkazy, na portrétech pózoval polonahý s palcovými zlatými řetězy a na nich se symbolem zlaté rukavice, nebo také obklopen třemi kráskami v bazénu. "Jsem jediný Němec, který nahý vypadá lépe než oblečený," říkal. V médiích byl nazýván "Schöne Rene".

Později se o něm psalo v souvislostech s kriminálními machinacemi. Za pašování, návod k padělání, nedovolené držení zbraně a obchod s kokainem dostal v roce 1999 sedm let, z nichž si čtyři musel odsedět.

Od sousedů: Usidlují puštíky bělavé

"Pořád dělal věci, které ostatní měli za bláznivé," napsal o něm DK. "Tak před svým utkáním s Charlesem LaCourem v červnu 1982 v Las Vegas vsadil celou svou dosavadní gáži 25 000 dolarů na své vítězství, vyprávěl tři roky nato listu Spiegel. A samozřejmě zápas vyhrál…"

Svůj pohřeb si komplet naplánoval. Podle Marie Wellerové má rakev nést do kostela šest bývalých boxerů za zvuků písně Time to say goodbye nevidomého Andrey Bocelliho. Rakev má být uvnitř vybavena lůžkovinami a la Harley Davidson, zvenku ozdobená rudou růží, Wellerovými originálními boxerskými rukavicemi a německou vlajkou…

Mistrovství Bavorska kočárů

Na louce vedle koupaliště ve Pfarrkirchenu bude o nadcházejícím víkendu 25. - 27. srpna bavorské mistrovství jedomístných a dvojmístných kočárů. Pořádá je místní spolek Přátel koní s předsedkyní Veronikou Kirmaierovou, obhájkyní prvenství v závodu dvojkočárů poníků (na ilustračním snímku ze závodu ve Stadl -Pauře se spolujezdcem Martinem Irregenem, oba ozdobeni druhým místem z mítinku v Kladrubech - zdroj PNP). Na startu má být na sto spřežení z celého Německa, přihlášených k 50 zkouškám. V pátek začne v 7 hodin drezúra, při níž se koně a jezdci budou představovat až do večera. V sobotu bude vyvrcholení maratonským dnem. Po krátké zahřívací fázi na cyklostezce směr Postmünster a krátké zdravotní prohlídce veterinářem musejí soutěžící absolvovat čtyři až šest terénních překážek podle toho, v jaké třídě startují. První spřežení vyrazí v 9 hodin, soutěž potrvá do 18 hodin. Poslední den bude slalom mezi sloupky. Kolem 16 hodin budou vyhlášeny výsledky.

Podrobný časový program je na www.meldestelle-kniess.de.

Spřežení na startu!Zdroj: Zdroj: PNP