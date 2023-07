Nyní na "chodník slávy" přibývá dalších 17 jmen. S krátkými daty je otiskly OÖN. Několik jsme jich vybrali, abychom ilustrovali pestrost výběru lineckých historiků a politiků.

Tak své hvězdy dostanou Andrea Binderová (1970-2021), pionýrka hornorakouského ženského fotbalu, Dora Demmelová (1938-2020), přední designérka brýlí, Erika Ganglová (1939-2000), tanečnice, choreografka, Therese Hinsenkampová (1866-1925), zakladatelka Spolku pro ženské zájmy (zakládal školy vaření a domácího hospodaření), Gertrude Grillová (1904 ve Znojmě -1988), sociální demokratka, která se angažovala v hornorakouských ženských organizacích, Anna Gröblingerová (1916-2001), antifašistka, odbojářka, Hermine Lohningerová (1902-1944), učitelka obecné školy a kritička nacistů, kteří ji popravili, Maria Lüfteneggerová (1784-1850), loďařka a dobrodějka potřebných ve městě…

Bavoři přivřou hranice z Čech

V srpnu bude bavorská policie v příhraničí s Čechami a Rakouskem posílena dalšími jednotkami, především k plošnému pátrání, řekl ministr vnitra Joachim Herrmann v pátek. K tomu bude každý týden připraveno až 50 mužů pohotovosti pohraniční policie. Hlavní pozornost bude směřovat na boj proti ilegální migraci a převaděčské kriminalitě. Jak připomněl DK, už v minulých letech Bavorsko hraniční policii významně posilovalo. Do roku 2025 má mít z dnešních 830 mužů víc než tisíc.

"Kolečkáři" dojezdili

Dva Ukrajinci (45 a 47 let) se od konce října 2019 do začátku letošního dubna vloupávali zadními stěnami do dílen, garáží, stodol a chat v Rakousku. Kradli například e-kola a elektrické agregáty, věci odváželi v kolečkách nalezených na místech činů k útěkovému autu zaparkovanému na kraji obce. Za noc stihli vybrat tři až třináct nemovitostí. "Na jejich kontě je 215 trestných činů v Dolních Rakousích a v Burgenlandsku, dalších 50 útoků měli spáchat v Čechách. Odcizili celkem věci za více než 300 000 eur," píše DK.

Zadrženi byli 2. dubna při pokusu o vloupání v okrese Vídenské Nové Město a byli dodáni do vazební věznice Korneuburg.

Vražda za pošpiněnou čest

Vídeňský soud projednával vraždu z uražené cti. Když se s ním v září 2021 manželka rozešla a vrátila se k první lásce, přijel loni její bývalý turecký manžel (36) z Německa do Vídně zlikvidovat jejího nového přítele (39), rovněž Turka, kterého znal od vidění.

Loni 23. února se vydal na jeho adresu a když mu na zaklepání otevřel, srazil ho na zem. Vytáhl krátkou zbraň a šestkrát ho střelil do horní části těla, z toho dvakrát do srdce. Známému oběti, který tam byl náhodou na návštěvě, měl říci, že když o tom bude někoho vyprávět, najde si ho a zabije ho taky.

Vrah byl zadržen loni 6. července v Gruzii a pak vydán vídeňské justici. Využil práva nevypovídat, ale k činu se včera doznal. Usvědčen má být mj. svědkem střelby a stopami DNA na místě činu na zvonku dveří bytu a táhla křídla okna.

Podle obhájce neusmrtil poškozeného úmyslně, ale "ve všeobecně pochopitelném silném hnutí mysli", a obžalovaný stručně dodal, že "jednoduše udělal bum bum". Chtěl prý, aby nový přítel jeho ženy vztah ukončil a smazal na mobilu uložené sexvideo s ní, kterým byl vydírán. "Chtěl jsem korigovat všechno, co má žena udělala špatně," vysvětloval.

Když muž přiběhl k oknu a volal policii o pomoc, on na něho v panice několikrát vystřelil. "Nechtěl jsem to. Upadl jsem do hněvu a zoufalství. Stalo se to velmi rychle, kulky byly velice rychlé," vyprávěl.

Zmíněný 25letý svědek uvedl v nepřítomnosti obžalovaného, že byl tehdy u přítele, protože se jako každou středu chtěli dívat na seriál v televizi. Před devatenáctou hodinou se objevil obžalovaný a nejprve poškozenému vyrazil zuby. Pak mu hrozil pistolí a chtěl vydat mobil. Když nevyhověl, zamířil návštěvník pistolí na svědka a chtěl, aby mu předložil pas. Toho hostitel využil a běžel k oknu volat o pomoc. Přiskočil k němu muž, strhl ho zpátky se slovy, že tohle dělat neměl. Zatáhl závěsy a střílel…

Manželka obviněného využila práva a nevypovídala. Ve 12.30 bylo dokazování ukončeno. Senát jednomyslně uložil obžalovanému 20 let odnětí svobody.