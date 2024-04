Město v pondělí oznámilo, že v květnu začnou práce na poškozené hlavní tribuně bývalého areálu říšského sněmu v Norimberku.

Stále stojí, i když moc neužívaná... | Foto: Zdroj: DK

Nejprve mají být mj. odstraněny škodliviny a zasypány staré šachty, do původního stavu se má vrátit Zeppelinova plocha, po které během propagandistických nacistických sjezdů 1933-38 pochodovaly před tisícovkami diváků wehrmacht a pracovní složky armády.

Ještě letos mají začít opravy nacisty užívaného nádraží Dutzendteich. Tam a uvnitř opravené tribuny mají být návštěvníci informováni o historii areálu. Podle vedení města do něj přijíždí ročně několik stovek tisíc návštěvníků z celého světa. Pro opravy je zajištěno na 85 milionů eur.

Hromadná doprava v Linci vozí miliony lidí

Loňský rok byl v tomto směru rekordní - 44,5 milionu cestujících bylo o 14 % víc než předloni. Regionální autobusy přepravily o 15 % víc lidí, zemská kolejová doprava o 12 %. Ve městech Linec, Wels a Steyr přibylo cestujících "hromadkou" kolem osmi procent.

Jaký trest za vraždu před 45 lety?

Doživotní trest navrhuje státní zastupitelství 70letému obžalovanému, který krátce před silvestrem 1978 zavraždil mnichovského důchodce (69) kvůli zisku a umožnění jiného zločinu. Usmrcený byl nalezen s roztříštěnou lebkou ve vaně svého bytu. Pachatel byl vypátrán ve své vlasti, Británii, v rámci tzv. Cold Cases, obnovy starých případů.

Podle mnichovských žalobců pozvala oběť obžalovaného večer 30. prosince 1978 k sobě do bytu a doufala, že se mladým mužem bude mít později sex. Společně povečeřeli a šli do kina. Po návratu do bytu začal hostitel napouštět vodu do vany a mladý návštěvník ho několikrát praštil kovovým hmoždířem zezadu do hlavy. Když spadl do vany, pokračoval v jeho bití. V bytě sebral tisíc marek a těžce zraněnému důchodci stáhl z prstu prsten. Než opustil byt, nastrkal na hlavu oběti několik plastových nádob, podle žalobce aby se dál nemusel dívat na rozbitou lebku…

Případ jako "silvestrovská vražda" vzbudil tehdy velký rozruch, protože oběť se nedostavila na smluvenou mši a neodpovídala na telefonáty. Policie pak muže našla 2. ledna mrtvého ve vaně. Zajistila v bytě tři otisky prstů, vlas a tekutinu na ložním povlečení. Pokrok kriminalistické techniky umožnil v roce 2005 extrahovat z těchto zdrojů stopy DNA, při novém otevření případu zpracovatelé stop srovnali otisky v roce 2018 celoevropsky a koncem roku 2021 byli informováni o "trefě" z Británie. Podezřelého zadrželi bez odporu loni na jaře.

Mnichovský soud chce vynést rozsudek ve středu.