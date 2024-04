Češi zřídili v Bezděkově na Klatovsku zátaras, šofér ho objížděl po louce, skončil v potoce a prchal pěšky. Podle pátečních zpráv policie ho naše policie zadržela. „Nyní sedí ve věznici v ČR a má být vydán do Německa," napsal DK. „Jestli vozidlo odcizil on a opatřil ho značkami vydanými pro jiné auto, aby ho mohl snáze převést do zahraničí, je předmětem vyšetřování. Akce se zúčastnilo více osob."

Vodák přišel o život

Při nehodě na kajaku zahynul v sobotu odpoledne 36letý vodák ze skupiny Čechů v soutěsce Lammerklamm u Scheffau v Tennengau. Muže, který zřejmě pod vodou narazil do skály, hledali do noci záchranáři více složek. Tělo našli v neděli dopoledne, když voda poklesla.

Tesař k pohledání

Niklas Fitzinger z Grünbachu u Freistadtu vyhrál 48. ročník soutěže hornorakouských učňů-tesařů v Linci. Řemeslo se naučil u firmy Wimberger Bau GmbH z Lasbergu. Za ním skončili Christian Moser ze Steinbachu a Gabriel Kalss z Roßleithenu. První dva budou reprezentovat svou spolkovou zemi na celostátní soutěži učňů v červnu ve Vorarlbersku.

O postup se ucházelo 35 učňů. Dělali podle plánu model krovu s valbovou krokví, normální krokví s drápem a šikmou krokví bez drápu. Na snímku pro náš web je státní mistr tesař Martin Rübig, třetí Gabriel Kalss, vítěz Niklas Fitzinger, druhý Christian Moser (2. místo) a státní cechovní dřevostavební mistr Josef Frauscher.

Hornorakušané mohou být hrdí i na učně tesaře.Zdroj: Zdroj: DK

Patnáct let za 42 bodnutí expřítelkyně

Za pokus vraždy uložil soud ve Vídni jednomyslně trest 15 let vězení už trestanému 40letému Kosovanovi. 40letou přítelkyni, s níž byl v on-off vztahu, si loni 27. října vyčíhal před jejím bytem a dvanáctkrát ji bodl šroubovákem a třicetkrát zlomeným kuchyňským nožem. Přežila díky odvážným svědkům. Obhájce pachatele stíhaného za pokus vraždy u soudu tvrdil, že jeho mandant ženu chtěl jen zranit. Nůž prý měl u sebe, jen aby jím mohl v práci otvírat konzervy, a šroubovák čistě náhodou.

Ze zpráv z chatu jí ale hrozil, že půjde pod zem, kdyby měla jejich aféru vyzradit. „Své narozeniny nepřežiješ, tvůj bratr ti na hrob přinese květiny,“ vyhrožoval. Policii tvrdil, že tehdy si jenom chtěl promluvit. Přítelkyně ho ale napadla a on se jen bránil. U soudu ale své útoky přiznal: „Mám malého synka. Je tím nejcennějším, co v životě mám. Toho jsem si nechtěl nechat vzít.“ Teď ho ale dlouho neuvidí, poznamenal na konec soudní zprávy deník Heute. Proti odsouzení na 15 let se neodvolal.

Zabil nožem ze žárlivosti

40letý Černohorec byl souzen ve Welsu za vraždu. Loni 31. března probodl pěti silnými ranami nožem na skladišti své firmy v Marchtrenku stejně starého spoluzaměstnance Bosňana ze žárlivosti - podezíral ho, že má poměr s jeho ženou. Psychiatrička u něho atestovala narcistickou poruchu osobnosti, v době činu měl 0,34 promile alkoholu a kokain v krvi, ale podle posudku byl zcela odpovědný.

Poté nutil zkrvaveným nožem 19letého kolegu, aby s ním jel do kavárny. Cestou zavolal své ženě, že zabil jejího milence, teď jde do vězení a pak že zabije ji.

Od sousedů: Bavorské pivo i loni "mistrovalo"

Státní žalobce popsal, že obžalovaný měl "vlastně všechno" - rodinu, dům, firmu a dobrý příjem. Před několika lety ale začal pít, brát kokain, chodit do bordelů a vyhrožovat své manželce. Měsíc před vraždou Bosňana dostal podmíněný trest za pokračující násilí vůči své ženě.

Stále podezíral své kolegy, naposledy právě zmíněného Bosňana, který neměl žádné trvalé bydliště a v Linci přespával ve stanu. V den činu přijeli obžalovaný, pozdější oběť a 19letý kolega společně autem do skladu. Zatímco mladík ještě seděl ve vozidle a chtěl zaparkovat, zbývající dvojice vystoupila a Černohorec okamžitě svého údajného konkurenta napadl. Potom donutil 19letého, aby s ním jel do kavárny, že prý si ještě vypije jedno kafe a půjde do vězení. Také v lokále nahlas sděloval, že někoho zabil. Po kávě zamířil do Lince, kde se prý chtěl přiznat policii. Na cestě byl ale v rámci už běžícího velkopátrání zadržen.

Od sousedů: Soudí lupiče bankovních automatů

Jeho obhájce líčil senátu, co mu mandant vyprávěl o noci před činem. Prý byl u imáma, chtěl do špitálu, protože se špatně cítil, hnala ho žárlivost a pod vlivem drog věřil, že ho chce jeho pozdější oběť zabít… K činu se přiznal: „Byl jsem hotový, opravdu jsem věřil, že mne žena podvádí…“

Přiznal se k úmyslnému ublížení na zdraví, ale popřel úmysl zabít.