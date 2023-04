11 602 mladíků v civilní službě

Jak píše Volksblatt, civilní službu místo základní vojenské vykonává v Rakousku aktuálně 11 602 branců. Z nich 2937 nastoupilo v prvním čtvrtletí 2023. Potřeba civilů v 1515 zařízeních je tak v zemi pokryta z 88,1 procenta. V záchranné službě je 4555 těchto mladíků, v pomoci postiženým 3165, v opatrování seniorů 1234, v nemocnicích 982 a v práci s dětmi 528. Od začátku roku byla zvýšena civilkářům základní odměna ze 363 na 536,10 eura.

Vlk si běžel 2000 km pro smrt

Dva roky starý švýcarský vlk z kantonu Graubünden, kde nyní žije 94 těchto šelem v deseti smečkách, se zatoulal přes Jižní Tyrolsko a Rakousko 1900 kilometrů daleko na severovýchod Maďarska, kde ho ilegálně zastřelil myslivec, napsal DK. Toho teď stíhá maďarská policie. Pohyb vlka zmapoval vysílač GPS, kterým ho vybavili ochránci přírody.

"Koronová" podpora i islamistům

"Pandémie ,přihrála´ v Rakousku státní peníze z daní i sporným muslimským uskupením," napsal Volksblatt. Přes milion eur dostala Islámská federace (IF) s jejími 40 organizacemi. Jen linecké Alif připadlo téměř 300 000 eur, jí blízké Společnosti pro akademické vzdělávání 18 971,08 eura apod. Ačkoliv má IF dobré kontakty k rakouským politikům, zejména k SPÖ, patří jako filiálka islámské společnosti Milli Görüs do problematické sítě, rozbírá list.

"Velkoodběratelem" koronové pomoci byla také Turecko-islámská unie pro kulturní a sociální spolupráci v Rakousku (Atib), která dostala kolem 700 000 eur. "Dokumentační místo Politický islám jí přisuzuje úzké spojení ke státním náboženským úřadům v Turecku a k vládnoucí straně státního šéfa Recepa Tayyip Erdogana," pokračuje Volksblatt.

Jedenáct let za vraždu manželky

Soud ve Stralsundu poslal 43letého Maročana na jedenáct let do vězení za to, že ze žárlivosti, a tedy z nižší pohnutky, zavraždil matku svých dětí. 12. října ji bodl v ubytovně o azyl žádajících v Barthu (Meklenbursko-Předpomořansko) 35krát kuchyňským nožem. Bezprostředně poté řekl podle svědků: "Jsem muž. Musel jsem to udělat." - Jejich vztah v rodině dlouho trpěl jeho konzumací drog a alkoholu.

Přitížilo mu, že hned po činu pořizoval snímky a videa oběti a rozeslal je s tvrzením, že manželku přistihl s jiným mužem.

Senát mu neuložil jinak v takových věcech obvyklý doživotní trest, protože nemohl vyloučit jeho ovládací schopnosti v době činu požitím alkoholu a drog. Trest zmírnilo i jeho doznání na začáku řízení. Po odpykání tří a půl roku trestu má nařízeno odvykací léčení.