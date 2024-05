85 % zmizelých se znovu objevilo do týdne, 95 % během měsíce a 98 % do roka. 65-70 procent se vrátilo samo od sebe, 20-25 % našla policie. Sto zmizelých ročně bývá nalezeno mrtvých. Pět až deset případů za rok zůstává nevysvětlených. V Bavorsku aktuálně hledají 371 zmizelých dětí. 86 z nich jsou tzv. utíkači, kteří utíkají opakovaně a zase se vracejí. 152 zmizelo poté, kdy rodičům nebo poručníkům bylo odňato opatrovnictví. Ve 126 případech šlo o nezletilé běžence bez doprovodu. Podle čísel zemské kriminálky k sobotnímu mezinárodnímu dnu pohřešovaných dětí – Pomněnkovému dnu – zmizelo loni v Bavorsku 1059 dětí, z toho bylo 993 případů vysvětleno.

Den pohřešovaných dětí vznikl v roce 1983 ke vzpomínce na šestiletého Etana Patze z New Yorku, zmizelého z cesty do školy v květnu 1979.

Dědu bez papírů nehledali

Rakouská policie přistihla v úterý před polednem ve Welsu 69letého, který už 40 let jezdí bez řidičáku. Na svou obhajobu řekl mj., že je 40 let “věrným a poslušným zákazníkem policie”, protože vždycky její pokuty zaplatil.

Hlídka mu další jízdu zakázala. Výše sankce nebyla oznámena, ale kdo v Rakousku řídí bez oprávnění, ať už si je nikdy neudělal, nebo mu bylo odňato, musí počítat s pokutou 363-2180 eur. Vyloučen není ani trest odnětí svobody.

Telefonní budky v Británii

V roce 1985 British Telecom začal modernizovat veřejnou telefonní síť budek KX, krabic s plochou střechou, zaváděných od 20. let minulého století. Do roku 1999 jich bylo zřízeno 137 000. Dochovalo se přibližně 40 000 kiosků této varianty. Červené telefonní budky patří k Británii jako royals a čaj, píše DK. Jedna z nejznámějších je ve vládním okrese Westminster a návštěvníci u ní stojí fronty na pořízení snímku výhledu na parlament a Big Ben.

V roce 1935 vypsala pošta zakázku na nové budky k oslavě stříbrného jubilea krále Jiřího na trůnu. Vítězný návrh Gilese Gilberta Scotta (1880-1960) ze začátku 20. let se podobal velehoře K2, byl z červeně lakované litiny. Koncem třicátých let jich fungovalo v Británii asi 20 000. Scott se údajně nechal inspirovat rodinným hrobem navrženým architektem Johnem Soanem v roce 1816 pro jeho ženu (jinak taky navrhl budovu Bank of England).

Oblíbený motiv z Londýna.Zdroj: Zdroj: DK

V roce 2015 byly budky vyhlášeny nejvelkolepějším britským designem historie. V celé zemi je jich už ale jen kolem 3000. I proto BT před 15 lety pro ně přijal adopční program, píše DK. Tisíce “redboxů” si koupily obce a organizace za symbolickou cenu jedné libry. Slouží jim jako miniknihovny, defibrilační místa, skleníky či malá muzea. Některé byly údajně zabudovány do bytů jako sprchové kouty. Na ulicích jsou ale k vidění stále méně. Červeň K2 “pasovala” k rovněž ikonickým červeným poštovním schránkám a červeným autobusům. Budka byla ale vidět jen v Londýně, pro venkov byla příliš těžká a drahá. Vymřít ale nemá, vláda jich několik postavila pod památkovou ochranu…

Olympijská věž se zastavila

Část techniky mnichovské olympijské věže vysoké 291 metr je starší 55 let. Do příštího pátku na ni lidé mohou v dosavadním rozsahu, pak začne dvouletá rozsáhlá sanace. Vyměněny budou i oba výtahy na vyhlídkovou platformu - jejich motory sice běží od roku 1968 téměř bez problémů, ale těžko se už na ně shánějí náhradní díly - komponenty řídící techniky byly pořízeny dokonce přes Ebay. Pro návštěvníky bude připravena náhrada vysoká asi 70 metrů, stojící před bruslařským stadionem, řekl provozní ředitel parku Ulrich Bodammer, který bydlí v patě věže.

Různá protipožární opatření čekají věž proti hrozicímu komínovému efektu. Sanován bude beton, větrání a fasády. Otočná restaurace dostane novou kuchyňskou techniku. Poslední jízdu budou hosté moci absolvovat 31. května kolem 22.30 h.

Ani olympijská střecha nevydržela věčně.Zdroj: Zdroj: DK

Fotbalové pivo už teče

V pravý čas k zahájení ME v kopané v polovině června vydá klášterní pivovar Schlägl opětu kolekci ležáků s láhvemi zlatožlutého märzenu s etiketami zúčastněných 24 národů. Každý karton obsahuje dvanáct třetinkových láhví s různými etiketami a bude od května k dostání v prodejnách potravin, piva a online na stiftsbrauerei-schlaegl.at.

Europivo z kláštera Schlägl. Na snímku předvádějí karton sládek Schläglu Reinhard Bayer a herečka Karin Thallerová. Zdroj: Zdroj: DK