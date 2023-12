Vyhlášený novoroční ohňostroj a jeho program v Protivíně stojí vždy kolem 700 000 korun. Nic na tom nemění ani fakt, že město nedává ani korunu. Celou částku totiž zaplatí sponzoři. Starosta Jaromír Hlaváč četl výzvu ministra Víta Rakušana, aby starostové a starostky zrušili silvestrovské ohňostroje, ale odmítá ji podpořit.

„Nemáme silvestrovský, ale novoroční ohňostroj, který už připravujeme dva měsíce. Jeho myšlenka je oslava dobra nad zlem. Nechceme v žádném případě ustupovat násilí a ani nemám žádný signál od sponzorů, že by se nechtěli zúčastnit. Ohňostroj v Protivíně a celý program 1. ledna 2024 bude,“ řekl kategoricky starosta Jaromír Hlaváč.

Vít Rakušan mimo jiné ve své výzvě píše: „To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata, která po sobě tohle násilí zanechalo. Oslavit příchod nového roku lze i bez petard, dělobuchů a rachejtlí.“

Jaromír Hlaváč je ale jiného názoru. „Je to přehození zodpovědnosti na nás. A to se mi nelíbí. Pokud chce pan ministr zrušit ohňostroje, ať to tedy udělá oficiálně a příkazem.“

Podle neoficiálních informací se bude konat novoroční ohňostroj i v Třeboni.

Naopak se rozhodli postupovat v Jindřichově Hradci. Deníku to potvrdil místostarosta Radim Staněk. „Dopis od pana ministra jsme obdrželi ve středu a po poradě vedení města jsme se rozhodli na jeho prosbu přistoupit,“ řekl Radim Staněk a dodává: „Nechceme, aby Jindřichohradečtí přišli o ohňostroj, takže pro něj hledáme náhradní termín,“ dodal Radim Staněk. I když novoroční ohňostroj v Jindřichově Hradci tedy nebude, zůstane zachovaný program na náměstí Míru včetně novoročního pozdravu starosta města a projekce filmu Takoví jsme byli v roce 2023.

Novoroční ohňostroj zrušily i Strakonice. Za vedení města to oznámil starosta Břetislav Hrdlička. „Důvod, který k tomuto rozhodnutí vede, je myslím zcela zřejmý a netřeba ho příliš dlouze rozvádět. Tím spíše, dotýká-li se neštěstí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přímo našeho města. Respektujeme, a tímto se připojujeme, k doporučení ministra vnitra Víta Rakušana neprohlubovat napětí a případná traumata, které po sobě násilí zanechalo,“ říká Břetislav Hrdlička. Zároveň žádá všechny občany Strakonic, kteří příchod Nového roku budou oslavovat, aby tak činili s přihlédnutím k pietě po rodinách pozůstalých i těch, kteří se z otřesného zážitku vzpamatovávají. „Nepoužívejte k oslavám zábavní pyrotechniku. Oslavovat je možné i bez těchto hlučných projevů,“ dodává.

Stejné to bude v Blatné. Podle místostarosty Pavla Ounického se z pietních důvodů novoroční ohňostroj 1. ledna 2024 nebude konat.

Některé obce vyzývají občany, aby neprováděli ani soukromé malé ohňostroje, jako třeba v Dolním Třeboníně.

Rovněž v Táboře starosta města Štěpán Pavlík vyzývá občany, aby upustili od plánovaných ohňostrojů: "S ohledem na aktuální žádost ministra vnitra zaslanou všem starostkám a starostům v zemi, i z vlastního osobního přesvědčení, prosím všechny obyvatele Tábora, aby na území města nepoužívali oslavnou pyrotechniku v souvislosti s blížícím se koncem roku. A to z úcty k těm, kterých se nedávné násilné události spojené se střelbou bolestně dotkly. A také kvůli ohledu ke zvířatům, která mohou trpět zvukovými frekvencemi z výbuchů petard na mnoha místech zároveň bez možnosti úkrytu. Město Tábor ohňostroj koncem roku neplánuje a prosím i strůjce individuální zábavy, aby tentokrát zvážili přivítání nového roku klidnější formou bez pyrotechniky."